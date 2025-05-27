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Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'uydu: Devlet Devrim 81 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Yeşilçam'ın 'Siyah Boncuk'uydu: Devlet Devrim 81 Yaşında Hayatını Kaybetti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.05.2025 - 10:34

Yeşilçam dünyasından ne yazık ki bir yıldız daha kaydı! Birçok filmle gönüllere taht kuran Devlet Devrim 81 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun acını kaybını ise Film-San Vakfı duyurdu.

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Devlet Devrim, 1962 yılında dönemin en ünlü dergilerinden olan Ses Dergisi'nin yönettiği kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanmıştı.

Devlet Devrim, 1962 yılında dönemin en ünlü dergilerinden olan Ses Dergisi'nin yönettiği kapak yıldızı yarışmasını birincilikle kazanmıştı.

Bu birinciliği ardından ilk kez sinema dünyasına adım atan Devrim daha sonra şarkıcılık da yaparak gazinolarda sahnelerin en dikkat çeken isimlerinden olmuştu.

Yeşilçam dünyasında 70'den fazla sinema filminin kadrosunda yer alan Devlet Devrim'den ne yazık ki acı haber geldi!

Yeşilçam dünyasında 70'den fazla sinema filminin kadrosunda yer alan Devlet Devrim'den ne yazık ki acı haber geldi!

Resmi sosyal medya hesabından vefat haberini duyuran Film-San Vakfı tarafından 'Türk Sineması'nın 'Siyah Boncuk’u menekşe gözlü oyuncusu Devlet Devrim'i kaybettik. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun' açıklaması yapıldı. 

81 yaşında aramızdan ayrılan Yeşilçam oyuncusunun ölüm nedeniyse henüz açıklanmadı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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