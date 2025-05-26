Yine Bir Biyografi: Yapımcı Mustafa Uslu Bir Yeşilçam Efsanesinin Daha Hayatının Film Olacağını Açıkladı!

Birçok usta ismin hayatının film olduğu ve şimdilerde 'Adile' filminin ön planda olduğu bu dönemlerde Erol Taş'ın hayatının sinemaya uyarlanacağı belirtildi.

Uslu 'Erol Taş'ın hayatını çekeceğim. En İyi Kötü Adam, İşte Benim Babam. Erol Taş'ın o güzel kızlarıyla dünyanın en iyi insanlarıyla görüştük, anlaştık. Sağ olsunlar. Onların da enteresan bir talepleri oldu ve çok hoşuma gitti benim. Sonuna kadar da destekledim. Dediler ki babamız hayatta olsa böyle isterdi. Babacığımız, bizden daha çok Türk sinemasını seviyordu. Bu film yapıldığında dijital platformlarda yayınlanmasını istemiyoruz hiçbir zaman. Babamız da böyle isterdi. Babamızın ölüm yıl dönümünde her yıl bir hafta vizyona girsin. Babaları Erol Taş, Erol abi, Türk sineması için savaştı, mücadele etti. Türk sinemasını çocuklarından bile çok seviyordu. Kendi söylemleri var. Kendi çocukları da öyle söylüyor. O yüzden böyle bir karar aldık. Rahmetli Erol abinin filmi sadece sinemalarda olacak. Hiçbir dijital platformda, televizyon kanalında hiçbir zaman olmayacak. O, insanları sinemada bekliyor. Erol abi hayatı boyunca hep ikinci rol oynadı. Hiç başrol oynamadı. Amatör boksörken de hep İstanbul ikincisi oldu. Orada da birinci olamadı ama hepimizin kalbine taht kurdu, ikon olmayı, efsane olmayı başardı. Tıpkı Müslüm Gürses gibi.' açıklamasında bulundu.