Yine Bir Biyografi: Yapımcı Mustafa Uslu Bir Yeşilçam Efsanesinin Daha Hayatının Film Olacağını Açıkladı!
On yıl boyunca, hastanede rastgele karşılaştığı ismi bilinmeyen felçli bir Rus genç için annelik yapan Gülsüm Kabadayı'nın sevgi dolu ve özverili hikayesini perdeye taşıyan 'Bi Umut' filminin çekim süreci tamamlandı. Filmin yapımcılığını üstlenen Mustafa Uslu filme dair önemli detaylar verirken, bir yandan da usta bir Yeşilçam efsanesinin daha hayatının film olacağını açıkladı.
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Ayça Damgacı'nın Antalyalı bir anne olan Gülsüm Kabadayı'ya hayat verdiği "Bi Umut" filminin çekimleri sona erdi.
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Ünlü yapımcı Mustafa Uslu açıklamalarında bir de çok yakında Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden birinin hayatını filme çekeceğini açıkladı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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