Gözyaşları Sel Oldu: İkinci Sezonu Ses Getiren Gassal'daki Narin Göndermesi Boğazları Düğümledi!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıplara karıştıktan sonra minik bedeni köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulunan Narin tüm Türkiye'nin ciğerini dağlamıştı. 8 yaşındaki küçük kızın annesi, amcası ve abisi kasten adam öldürme suçundan tutuklanmıştı.

Gassal dizisinin yeni sezonunda katledilen küçük Narin unutulmadı. 'Narin'e ve tüm kız çocuklarına' notunun yer aldığı sahneyi izleyenlerin gözyaşları adeta sel oldu.

TRT Genel Mudürü Zahid Sobacı, başrol oyuncusu Ahmet Kural ve eşi Gizem Kural da dizinin galasında bu sahnede gözyaşlarını tutamadı.

Soral'ın 'Küçücük beden ne bilecek ki ölmeyi' repliği de boğazları düğümledi.