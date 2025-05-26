Gözyaşları Sel Oldu: İkinci Sezonu Ses Getiren Gassal'daki Narin Göndermesi Boğazları Düğümledi!
TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisi ilk sezonundaki 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişleriyle tepkilerin odağı olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ikinci sezonu yayınlanan dizi yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Gassal'ın bir bölümünde Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran göndermesi yapılması boğazları düğümlerken seyircileri de gözyaşlarına boğdu.
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Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı Gassal dizisi ilk sezonuyla uzun süre adından söz ettirmişti.
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Her bölümüyle ayrı bir ses getiren Gassal'ın ikinci sezonundaki Narin Güran göndermesiyse yürek sızlattı.
Gassal'ın 3. bölümünde yer alan Narin sahnesini de buradan da izleyebilirsiniz...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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