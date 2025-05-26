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Gözyaşları Sel Oldu: İkinci Sezonu Ses Getiren Gassal'daki Narin Göndermesi Boğazları Düğümledi!

Gözyaşları Sel Oldu: İkinci Sezonu Ses Getiren Gassal'daki Narin Göndermesi Boğazları Düğümledi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
26.05.2025 - 10:51

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de yayınlanan Gassal dizisi ilk sezonundaki 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişleriyle tepkilerin odağı olmuştu. Geçtiğimiz günlerde ikinci sezonu yayınlanan dizi yine tüm dikkatleri üzerine çekti. Gassal'ın bir bölümünde Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran göndermesi yapılması boğazları düğümlerken seyircileri de gözyaşlarına boğdu.

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Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı Gassal dizisi ilk sezonuyla uzun süre adından söz ettirmişti.

Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı Gassal dizisi ilk sezonuyla uzun süre adından söz ettirmişti.

10 bölümden oluşan ilk sezonu 21 Aralık'ta yayınlanan Gassal'ın ikinci sezonunun da geleceği netlik kazanmıştı. Merakla beklenen Gassal'ın 2. sezonu da 24 Mayıs'ta yayınlandı. Yeni sezonda Hande Soral'ın dahil olduğu diziye şarkıcı Bayhan da damga vurdu.

Her bölümüyle ayrı bir ses getiren Gassal'ın ikinci sezonundaki Narin Güran göndermesiyse yürek sızlattı.

Her bölümüyle ayrı bir ses getiren Gassal'ın ikinci sezonundaki Narin Güran göndermesiyse yürek sızlattı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kayıplara karıştıktan sonra minik bedeni köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde bir çuval içinde bulunan Narin tüm Türkiye'nin ciğerini dağlamıştı. 8 yaşındaki küçük kızın annesi, amcası ve abisi kasten adam öldürme suçundan tutuklanmıştı. 

Gassal dizisinin yeni sezonunda katledilen küçük Narin unutulmadı. 'Narin'e ve tüm kız çocuklarına' notunun yer aldığı sahneyi izleyenlerin gözyaşları adeta sel oldu.

TRT Genel Mudürü Zahid Sobacı, başrol oyuncusu Ahmet Kural ve eşi Gizem Kural da dizinin galasında bu sahnede gözyaşlarını tutamadı.

Soral'ın 'Küçücük beden ne bilecek ki ölmeyi' repliği de boğazları düğümledi.

Gassal'ın 3. bölümünde yer alan Narin sahnesini de buradan da izleyebilirsiniz...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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