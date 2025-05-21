Ünlü Yönetmen Yönetecek: Viral İnternet Dizisinden Uyarlanan "Skibidi Toilet" Filmi Yapım Aşamasına Geçti!
İnternette viral internet dizisinden uyarlanacak Skibidi Toilet filmi için kollar sıvandı. Dünya çapında büyük ses getiren çizgi dizinin film uyarlamasının koltuğunda ise dünyaca ünlü bir yönetmenin oturacağı netlik kazandı.
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Aleksey Gerasimov tarafından oluşturulan "Skibidi Toilet" 7 Şubat 2023'te yayınlanan ilk kısa filmiyle sosyal medyaya damga vurdu.
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Diziyle ilgili son animasyonlar oldukça büyük beğeni toplarken yeni ve büyük bir gelişme yaşandı.
Skibidi Toilet filmiyle ilgili diğer sürprizlerden biri de yapımın yönetmeni oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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