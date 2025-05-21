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Ünlü Yönetmen Yönetecek: Viral İnternet Dizisinden Uyarlanan "Skibidi Toilet" Filmi Yapım Aşamasına Geçti!

Ünlü Yönetmen Yönetecek: Viral İnternet Dizisinden Uyarlanan "Skibidi Toilet" Filmi Yapım Aşamasına Geçti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
21.05.2025 - 18:13

İnternette viral internet dizisinden uyarlanacak Skibidi Toilet filmi için kollar sıvandı. Dünya çapında büyük ses getiren çizgi dizinin film uyarlamasının koltuğunda ise dünyaca ünlü bir yönetmenin oturacağı netlik kazandı.

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Aleksey Gerasimov tarafından oluşturulan "Skibidi Toilet" 7 Şubat 2023'te yayınlanan ilk kısa filmiyle sosyal medyaya damga vurdu.

Aleksey Gerasimov tarafından oluşturulan "Skibidi Toilet" 7 Şubat 2023'te yayınlanan ilk kısa filmiyle sosyal medyaya damga vurdu.

YouTube kanalı DaFuq!?Boom! üzerinden paylaşılan machinima web dizisi kısa sürede dünya çapında viral oldu. Aynı zamanda bir internet meme'i olarak ortalığı kasıp kavuran dizinin oyuncakları bile yurt dışındaki birçok ülkede yok satıyor adeta.

Diziyle ilgili son animasyonlar oldukça büyük beğeni toplarken yeni ve büyük bir gelişme yaşandı.

Diziyle ilgili son animasyonlar oldukça büyük beğeni toplarken yeni ve büyük bir gelişme yaşandı.

Skibidi Toilet, internetin en popüler animasyon dizilerinden biri olma özelliğini taşıyor ve artık sinema dünyasına adım atıyor. Bu yapım, genellikle absürt yapısıyla dikkat çeken ve dijital platformlarda kısa videolar şeklinde karşımıza çıkan serinin genişletilmiş hali olarak karşımıza çıkacak. Yeni dijital içerik şirketi Invisible Narratives, Goodman liderliğinde Skibidi Toilet filmini kurguluyor.

Skibidi Toilet filmiyle ilgili diğer sürprizlerden biri de yapımın yönetmeni oldu.

Skibidi Toilet filmiyle ilgili diğer sürprizlerden biri de yapımın yönetmeni oldu.

Transformers, Armageddon ve Bad Boys gibi dünyaca ünlü yapımların yönetmenliğini yapan dünyaca ünlü yönetmen Michael Bay, Skibidi Toilet'ın yönetmen koltuğunda oturacak. Kendisi aynı zamanda eski Paramount Pictures başkanı Adam Goodman ile birlikte projeyi geliştirmeye devam ediyor. 

Şimdiden büyük ses getiren yapımın vizyon tarihi ve oyuncu kadrosu henüz netlik kazanmadı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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