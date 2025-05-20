onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Six Pack Yapmış: Lara Croft Rolüne Sağlam Hazırlanan Sophie Turner'ın Kaslı Son Hali Şoke Etti!

Six Pack Yapmış: Lara Croft Rolüne Sağlam Hazırlanan Sophie Turner'ın Kaslı Son Hali Şoke Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
20.05.2025 - 14:58

Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinde 'Sansa Stark' karakterine hayat veren Sophie Turner bu rolüyle inanılmaz bir patlama yaşamıştı. Bundan aylar önce yeni Tomb Raider dizisinde Lara Croft'u Turner'ın canlandıracağı söylenmişti. Lara Croft için epey sıkı şekilde hazırlanan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından six pack'li son halini paylaşarak herkesi fena afallattı!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çeken Sophie Turner HBO'nun efsanevi dizisiyle yıldızını parlatmıştı.

Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çeken Sophie Turner HBO'nun efsanevi dizisiyle yıldızını parlatmıştı.

Stark hanedanı üyesi '

Sansa Stark' karakterine hayat veren Turner o dönemler adını dünya çapında  duyurmayı başarmıştı. Unutulmaz performansıyla akıllara kazınan ünlü oyuncu daha sonra birçok yapımdan teklif almış ve sayısız yapımla ekranlara gelmişti. 

Her yeni projesi hayranları tarafından merakla beklenen Sophie Turner, Amazon Prime Video'da yayınlanacak yeni Tomb Raider dizisi için görüşülen isimlerden biri olmuştu.

Game of Thrones yıldızı Sophie Turner'ın dizinin ana karakteri olan Lara Croft'u canlandıracağı ifade edilmişti.

Game of Thrones yıldızı Sophie Turner'ın dizinin ana karakteri olan Lara Croft'u canlandıracağı ifade edilmişti.

Kimileri bu kararı çok yerinde bulurken kimileri ise başka oyuncuları önererek verilen karara epey tepki göstermişti.

Anlaşılan Sophie Turner, oldukça atik ve fit bir karakter olan 'Lara Croft' için epey sıkı bir şekilde çalışmalara başlamış...

Anlaşılan Sophie Turner, oldukça atik ve fit bir karakter olan 'Lara Croft' için epey sıkı bir şekilde çalışmalara başlamış...

29 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz günlerde müzisyen Taura Lamb'ın bekarlığa veda partisine katıldı. Bikinisiyle poz veren Turner kaslarını sergilediği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. 

Ünlü oyuncu 6 pack'li pozunu kısa süre sonra hesabından kaldırıp yerine aynı etkinlikten başka kareler koydu. 

Tabii Sophie Turner'ın kaslı son halini görenler de epey şoke oldu!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın