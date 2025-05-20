Six Pack Yapmış: Lara Croft Rolüne Sağlam Hazırlanan Sophie Turner'ın Kaslı Son Hali Şoke Etti!
Tüm dünyada izlenme rekorları kıran Game of Thrones dizisinde 'Sansa Stark' karakterine hayat veren Sophie Turner bu rolüyle inanılmaz bir patlama yaşamıştı. Bundan aylar önce yeni Tomb Raider dizisinde Lara Croft'u Turner'ın canlandıracağı söylenmişti. Lara Croft için epey sıkı şekilde hazırlanan ünlü oyuncu sosyal medya hesabından six pack'li son halini paylaşarak herkesi fena afallattı!
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Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çeken Sophie Turner HBO'nun efsanevi dizisiyle yıldızını parlatmıştı.
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Game of Thrones yıldızı Sophie Turner'ın dizinin ana karakteri olan Lara Croft'u canlandıracağı ifade edilmişti.
Anlaşılan Sophie Turner, oldukça atik ve fit bir karakter olan 'Lara Croft' için epey sıkı bir şekilde çalışmalara başlamış...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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