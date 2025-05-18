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Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya'lı "Gelin Takımı" Filminin İkincisi Geliyor!

Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya'lı "Gelin Takımı" Filminin İkincisi Geliyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.05.2025 - 09:27

Başrollerinde Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ayşenil Şamlıoğlu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı 'Gelin Takımı' filmi yayınlandığı dönem epey beğenilmişti. Hem oyuncu kadrosu hem de eğlenceli konusuyla sevilen filmde yeni bir gelişme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gelin Takımı 2 filmi geliyor! Hazırlıkları başlayan filmin set tarihi de belli oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya "Gelin Takımı" filmi için ilk kez bir araya gelmişti.

Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya "Gelin Takımı" filmi için ilk kez bir araya gelmişti.

Yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta‘nın oturduğu romantik komedi filmindeki eğlenceli performanslar izleyenleri epey keyiflendirmişti. Mehmet Günsür, Fırat Çelik, Ali Yoğurtçuoğlu, Doğan Bayraktar ve Ayşenil Şamlıoğlu’nun kadrosunda yer aldığı film ülkemizde olduğu kadar Avrupa sinemasında bir hayli ilgi görmüştü.

18 Ekim 2024 tarihinde vizyona giren Gelin Takımı filminin konusunu bilmeyenler için bir kısa özet geçelim...

18 Ekim 2024 tarihinde vizyona giren Gelin Takımı filminin konusunu bilmeyenler için bir kısa özet geçelim...

Gelin Takımı; Ayça, Selin, Berrin ve Deniz isimli dört yakın arkadaşın farklı kişiliklerini ve aralarındaki bağı merkezine alıyor. Berrin'in evlilik hazırlıkları içerisinde olduğu bir dönemde, Ayça'nın onun için düşündüğü bekarlığa veda partisi, hikayenin ana odağını oluşturuyor. Ayça, bu özel gecenin düğün mekanı olan otelde gerçekleşmesi için planlar yapar. Akın ve Poyraz'ın da bu kutlamaya dahil olmasıyla, arkadaş grubu, unutulmaz bir tatil geçirmeyi hedefler. Ancak, beklenmedik hesaplaşmalar, ihanetler ve yanlış anlaşılmaların yaşanması, bu dört arkadaşı, tahmin edilenden çok daha karmaşık ve heyecan verici bir maceranın içine sürükler.

İlk filmiyle büyük ses getiren Gelin Takımı filminin ikinci için hazırlıklar başladı!

İlk filmiyle büyük ses getiren Gelin Takımı filminin ikinci için hazırlıklar başladı!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Gelin Takımı filmi 2 geliyor! İlk filmin yönetmeni olan Doğa Can Anafarta, bu kez sadece yapımın yönetmenliğini değil aynı zamanda hikayesini de kaleme alıyor. Bir yol hikayesini izleyeceğimiz serinin ikinci filmine yeni oyuncular da katılacak. Fikret, Pamir ve Yaman karakterleri için görüşmeler devam ediyor.

 Gelin Takımı 2 filmi ekibi 7 Haziran günü sete çıkacak.

Senaryolarını eline alan eğlenceli ekipten gelen ilk kareyi de böyle bırakalım...

Senaryolarını eline alan eğlenceli ekipten gelen ilk kareyi de böyle bırakalım...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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