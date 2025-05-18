Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya'lı "Gelin Takımı" Filminin İkincisi Geliyor!

Gelin Takımı; Ayça, Selin, Berrin ve Deniz isimli dört yakın arkadaşın farklı kişiliklerini ve aralarındaki bağı merkezine alıyor. Berrin'in evlilik hazırlıkları içerisinde olduğu bir dönemde, Ayça'nın onun için düşündüğü bekarlığa veda partisi, hikayenin ana odağını oluşturuyor. Ayça, bu özel gecenin düğün mekanı olan otelde gerçekleşmesi için planlar yapar. Akın ve Poyraz'ın da bu kutlamaya dahil olmasıyla, arkadaş grubu, unutulmaz bir tatil geçirmeyi hedefler. Ancak, beklenmedik hesaplaşmalar, ihanetler ve yanlış anlaşılmaların yaşanması, bu dört arkadaşı, tahmin edilenden çok daha karmaşık ve heyecan verici bir maceranın içine sürükler.