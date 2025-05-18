Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya'lı "Gelin Takımı" Filminin İkincisi Geliyor!
Başrollerinde Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ayşenil Şamlıoğlu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya'nın yer aldığı 'Gelin Takımı' filmi yayınlandığı dönem epey beğenilmişti. Hem oyuncu kadrosu hem de eğlenceli konusuyla sevilen filmde yeni bir gelişme geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Gelin Takımı 2 filmi geliyor! Hazırlıkları başlayan filmin set tarihi de belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Seda Bakan, Şebnem Bozoklu, Ecem Erkek ve Nilperi Şahinkaya "Gelin Takımı" filmi için ilk kez bir araya gelmişti.
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18 Ekim 2024 tarihinde vizyona giren Gelin Takımı filminin konusunu bilmeyenler için bir kısa özet geçelim...
İlk filmiyle büyük ses getiren Gelin Takımı filminin ikinci için hazırlıklar başladı!
Senaryolarını eline alan eğlenceli ekipten gelen ilk kareyi de böyle bırakalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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