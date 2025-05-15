2. Sezon Çok Fena: Kimler Geldi Kimler Geçti'de 'Cem'i Canlandıran Hakan Kurtaş'ın Çıplak Sahnesi Şoke Etti!
Netflix'in son dönemlerde en ses getiren dizilerinden biri olan Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük ilgi topladı. Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı romantizm dolu yapım bugün (15 Mayıs) ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıktı. 8 bölümlük ikinci sezon izleyenlerde bomba etkisi yaratırken Hakan Kurtaş'ın canlandırdığı 'Cem'in çıplak olduğu sahne herkesi küçük çaplı bir şoka soktu.
Gelin detayları görelim...
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Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi Netflix Türkiye'nin epey ses getiren yapımlarından bir tanesi olmayı başardı.
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Leyla'nın Cem Murathan’a daha fazla kayıtsız kalamadığını öğrendiğimiz dizinin ikinci sezonu için de nefesler tutulmuştu.
Her bölümüyle nefessiz izlenen Kimler Geldi Kimler Geçti'de izleyenleri şoke eden bir sahne de yaşandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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