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2. Sezon Çok Fena: Kimler Geldi Kimler Geçti'de 'Cem'i Canlandıran Hakan Kurtaş'ın Çıplak Sahnesi Şoke Etti!

2. Sezon Çok Fena: Kimler Geldi Kimler Geçti'de 'Cem'i Canlandıran Hakan Kurtaş'ın Çıplak Sahnesi Şoke Etti!

Netflix
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
15.05.2025 - 21:46

Netflix'in son dönemlerde en ses getiren dizilerinden biri olan Kimler Geldi Kimler Geçti konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük ilgi topladı. Başrolünde Serenay Sarıkaya'nın rol aldığı romantizm dolu yapım bugün (15 Mayıs) ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıktı. 8 bölümlük ikinci sezon izleyenlerde bomba etkisi yaratırken Hakan Kurtaş'ın canlandırdığı 'Cem'in çıplak olduğu sahne herkesi küçük çaplı bir şoka soktu. 

Gelin detayları görelim...

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Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi Netflix Türkiye'nin epey ses getiren yapımlarından bir tanesi olmayı başardı.

Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi Netflix Türkiye'nin epey ses getiren yapımlarından bir tanesi olmayı başardı.

Serenay Sarıkaya'nın başrolünde yer aldığı dizide Hakan Kurtaş, Meriç Aral, Metin Akdülger, Boran Kuzum, Ahmet Rıfat Şungar, Esra Ruşan, Nil Sude Albayrak gibi birbirinden başarılı oyuncular da rol alıyor. 

9 Mayıs 2024 tarihinde 8 bölümden oluşan ilk sezonuyla izleyici karşısına çıkan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin 2. sezon haberi seyircisini bir hayli heyecanlandırmıştı.

Leyla'nın Cem Murathan’a daha fazla kayıtsız kalamadığını öğrendiğimiz dizinin ikinci sezonu için de nefesler tutulmuştu.

Leyla'nın Cem Murathan’a daha fazla kayıtsız kalamadığını öğrendiğimiz dizinin ikinci sezonu için de nefesler tutulmuştu.

Ve beklenen gün geldi çattı! 15 Mayıs'ta yani bugün Kimler Geldi Kimler Geçti dizisinin ikinci sezonu seyircisinin karşısına çıktı. Pop müziğinin sevilen ismi Edis'in birinci sezonda sürpriz yaptığı dizinin ikinci sezonunda da ilk sezon gibi sekiz bölüm yer aldı.

Her bölümüyle nefessiz izlenen Kimler Geldi Kimler Geçti'de izleyenleri şoke eden bir sahne de yaşandı.

Her bölümüyle nefessiz izlenen Kimler Geldi Kimler Geçti'de izleyenleri şoke eden bir sahne de yaşandı.

Hakan Kurtaş'ın hayat verdiği 'Cem Murathan'ın çıplak olduğu sahne fena şekilde göze çarptı. 'Bir Kahve Bin Gıybet' hesabının paylaşımıyla gözümüze çarpan sahne için 'dizinin en sansasyonel sahnesi' yorumu yapıldı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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