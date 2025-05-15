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'Son Durak: Kan Bağı' Tarih Yazdı: Korku Filmi Efsanesi Serisinde Bir İlk Yaşandı!

'Son Durak: Kan Bağı' Tarih Yazdı: Korku Filmi Efsanesi Serisinde Bir İlk Yaşandı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
15.05.2025 - 19:01

Korku filmi serileri dendiğinde akıllara ilk gelen yapımlardan biri olan Son Durak tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bir hayli popüler. İzlerken her saniyesinde tüylerinizi diken diken eden serinin altıncı filmi bu cuma vizyona giriyor. Vizyon öncesi de büyük ses getiren Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines) serinin diğer filmlerine şimdiden fark atıp bir ilk imza attı.

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Korku sinemasının efsane yapımlarından biri olan Son Durak serisi ilk olarak 2000 yılında karşımıza çıkmıştı.

Korku sinemasının efsane yapımlarından biri olan Son Durak serisi ilk olarak 2000 yılında karşımıza çıkmıştı.

25 yıl önce hayatımıza girip dünya çapında büyük bir üne kavuşan seri korku filmleri arasında ikonik bir yere sahip oldu. 

Devon Sawa ve Ali Larter'ın başrollerini paylaştığı film serisinin toplam beş filmi beyaz perdeye yansımıştı. Serinin beşinci filmi bundan tam 14 yıl önce izleyiciyle buluşmuştu. Son Durak hayranları uzun zaman sonra serinin altıncı filminin geleceği haberiyle epey heyecanlanmıştı.

Hem afişi hem de fragmanlarıyla büyük ilgi toplayan Son Durak: Kan Bağı epey merak edilmişti:

16 Mayıs Cuma günü ülkemizde vizyona girmeye hazırlanan Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines) rekor üstüne rekor kırdı.

16 Mayıs Cuma günü ülkemizde vizyona girmeye hazırlanan Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines) rekor üstüne rekor kırdı.

Kaitlyn Santa Juana, Teo Briones, Brec Bassinger, Richard Harmon, April Telek, Rya Kihlstedt, Anna Lore, Max Lloyd-Jones, Tony Todd gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Son Durak 6 filmi serinin diğer yapımlarını solladı desek yeridir! Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines) diğer filmler arasında %92 eleştirmen puanıyla en yüksek beğeni oranına ulaşarak bir kez daha iddiasını kanıtladı.

Son Durak: Kan Bağı filminin altyazılı fragmanını da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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