'Son Durak: Kan Bağı' Tarih Yazdı: Korku Filmi Efsanesi Serisinde Bir İlk Yaşandı!
Korku filmi serileri dendiğinde akıllara ilk gelen yapımlardan biri olan Son Durak tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bir hayli popüler. İzlerken her saniyesinde tüylerinizi diken diken eden serinin altıncı filmi bu cuma vizyona giriyor. Vizyon öncesi de büyük ses getiren Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines) serinin diğer filmlerine şimdiden fark atıp bir ilk imza attı.
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Korku sinemasının efsane yapımlarından biri olan Son Durak serisi ilk olarak 2000 yılında karşımıza çıkmıştı.
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16 Mayıs Cuma günü ülkemizde vizyona girmeye hazırlanan Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines) rekor üstüne rekor kırdı.
Son Durak: Kan Bağı filminin altyazılı fragmanını da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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