'Son Durak: Kan Bağı' Tarih Yazdı: Korku Filmi Efsanesi Serisinde Bir İlk Yaşandı!

Korku filmi serileri dendiğinde akıllara ilk gelen yapımlardan biri olan Son Durak tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde de bir hayli popüler. İzlerken her saniyesinde tüylerinizi diken diken eden serinin altıncı filmi bu cuma vizyona giriyor. Vizyon öncesi de büyük ses getiren Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines) serinin diğer filmlerine şimdiden fark atıp bir ilk imza attı.