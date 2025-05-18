onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Bu Kez Romantik Komedi Değil: Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü Yıllar Sonra 'Son Kare'yle Aynı Projede!

Bu Kez Romantik Komedi Değil: Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü Yıllar Sonra 'Son Kare'yle Aynı Projede!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
18.05.2025 - 13:19

Başrollerinde Burcu Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Yiğit Özşener’in yer aldığı 'Son Kare' dizisi dijital platformda izleyici karşısına çıkacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadroya son olarak Serkay Tütüncü dahil oldu. Böylece Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü yıllar sonra yeniden aynı projede yer aldı. Bu kez romantik komedi değil, psikolojik gerilim...

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

12 Haziran 2019'da yayın hayatına başlayan Afili Aşk dizisi büyük bir izleyici kitlesine kavuşmuştu.

12 Haziran 2019'da yayın hayatına başlayan Afili Aşk dizisi büyük bir izleyici kitlesine kavuşmuştu.

Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk'in başrollerinde yer aldığı romantik komedi dizisi 38. bölümde final yaparak ekranlara veda etmişti. İkilinin 'Kerem' ve 'Ayşe' karakterlerine hayat verdiği popüler dizinin sevilen isimlerinden biri de Serkay Tütüncü olmuştu. Tütüncü 'Volkan' karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Burcu Özberk bu kez psikolojik gerilim ve dramanın harmanlandığı "Son Kare" adlı diziyle ön plana çıktı.

Burcu Özberk bu kez psikolojik gerilim ve dramanın harmanlandığı "Son Kare" adlı diziyle ön plana çıktı.

Başrolü Uraz Kaygılaroğlu ve Yiğit Özşener’le paylaşacak olan dijital platform dizisi hem konusu hem de oyuncu kadrosuyla merak uyandırdı.

İlk olarak “Karanlık Oda” adıyla duyurulan ve adı değişip 'Son Kare' olan dizinin yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek oturuyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken "Son Kare" dizisine son olarak Serkay Tütüncü konuk oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken "Son Kare" dizisine son olarak Serkay Tütüncü konuk oldu.

Serkay Tütüncü, dizide Burcu Özberk'in canlandırdığı cinayet masası polisi Sare'nin sevgilisi 'Erhan' olarak izleyicilerin karşısına çıkacak. 

Yıllar sonra yeniden aynı projede yer alan ikilinin ilk karesi de Afili Aşk izleyicilerini bir hayli heyecanlandırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın