Bu Kez Romantik Komedi Değil: Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü Yıllar Sonra 'Son Kare'yle Aynı Projede!
Başrollerinde Burcu Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Yiğit Özşener’in yer aldığı 'Son Kare' dizisi dijital platformda izleyici karşısına çıkacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadroya son olarak Serkay Tütüncü dahil oldu. Böylece Burcu Özberk ve Serkay Tütüncü yıllar sonra yeniden aynı projede yer aldı. Bu kez romantik komedi değil, psikolojik gerilim...
Kaynak: Birsen Altuntaş
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12 Haziran 2019'da yayın hayatına başlayan Afili Aşk dizisi büyük bir izleyici kitlesine kavuşmuştu.
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Burcu Özberk bu kez psikolojik gerilim ve dramanın harmanlandığı "Son Kare" adlı diziyle ön plana çıktı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken "Son Kare" dizisine son olarak Serkay Tütüncü konuk oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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