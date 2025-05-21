Vizyon Tarihi Belli Oldu: İlkini Ayıla Bayıla İzlediğimiz Animasyon Yapımı Zootopia 2'den İlk Fragman Geldi!
Disney'in en sevilen animasyon filmlerinden bir tanesi olan Zootopia yayınlandığı dönem inanılmaz bir ilgi gördü. Animasyonseverlerin favorileri arasına giren filmin ikincisinin geleceği haberiyse büyük heyecan yaratmıştı. Shakira'nın da kadrosunda olacağı Zootopia 2 filminden beklenen ilk fragman sonunda geldi.
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İzlerken epey eğlendiğimiz, zaman zaman duygulandığımız animasyon filmleri pek çoğumuz için apayrı bir yere sahiptir.
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Ve beklenen an geldi; Zootopia filmi tam 9 yılın ardından ikinci filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor!
Zootopia 2 filminin ilk fragmanı da yayınlandı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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