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Vizyon Tarihi Belli Oldu: İlkini Ayıla Bayıla İzlediğimiz Animasyon Yapımı Zootopia 2'den İlk Fragman Geldi!

Vizyon Tarihi Belli Oldu: İlkini Ayıla Bayıla İzlediğimiz Animasyon Yapımı Zootopia 2'den İlk Fragman Geldi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
21.05.2025 - 16:00

Disney'in en sevilen animasyon filmlerinden bir tanesi olan Zootopia yayınlandığı dönem inanılmaz bir ilgi gördü. Animasyonseverlerin favorileri arasına giren filmin ikincisinin geleceği haberiyse büyük heyecan yaratmıştı. Shakira'nın da kadrosunda olacağı Zootopia 2 filminden beklenen ilk fragman sonunda geldi.

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İzlerken epey eğlendiğimiz, zaman zaman duygulandığımız animasyon filmleri pek çoğumuz için apayrı bir yere sahiptir.

İzlerken epey eğlendiğimiz, zaman zaman duygulandığımız animasyon filmleri pek çoğumuz için apayrı bir yere sahiptir.

Özellikle izlediğimiz bir filmi çok beğendiysek 'Keşke devam filmi de gelse' demekten kendimizi alamayız. Bu yapımlardan bir tanesi de şüphesiz ki Zootopia! (Zootropolis: Hayvanlar Şehri)

Walt Disney Pictures tarafından yayınlanan Zootopia 2016 yılında yayınlanan ilk filmiyle dünya çapında büyük ses getirmişti. Defalarca kez izlenen yapımlar arasına giren Zootopia'nın devam filminin geleceği haberiyse sevenlerini çok heyecanlandırmıştı. 

İlk filminde 150 milyon dolarlık bütçesiyle gişede 1 milyar doları aşan bir hasılat elde eden Zootopia'nın kadrosunda yine Shakira'nın olacağı haberi büyük bir kitleyi de mutlu etmişti.

Ve beklenen an geldi; Zootopia filmi tam 9 yılın ardından ikinci filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor!

Ve beklenen an geldi; Zootopia filmi tam 9 yılın ardından ikinci filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor!

Tavşan Judy Hopps ve Tilki Nick Wilde'ın yeniden buluşacağı Zootopia 2 filmi 26 Kasım 2025 tarihinde sinemalarda vizyona girecek.

Zootopia 2 filminin ilk fragmanı da yayınlandı...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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