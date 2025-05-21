Vizyon Tarihi Belli Oldu: İlkini Ayıla Bayıla İzlediğimiz Animasyon Yapımı Zootopia 2'den İlk Fragman Geldi!

Özellikle izlediğimiz bir filmi çok beğendiysek 'Keşke devam filmi de gelse' demekten kendimizi alamayız. Bu yapımlardan bir tanesi de şüphesiz ki Zootopia! (Zootropolis: Hayvanlar Şehri)

Walt Disney Pictures tarafından yayınlanan Zootopia 2016 yılında yayınlanan ilk filmiyle dünya çapında büyük ses getirmişti. Defalarca kez izlenen yapımlar arasına giren Zootopia'nın devam filminin geleceği haberiyse sevenlerini çok heyecanlandırmıştı.

İlk filminde 150 milyon dolarlık bütçesiyle gişede 1 milyar doları aşan bir hasılat elde eden Zootopia'nın kadrosunda yine Shakira'nın olacağı haberi büyük bir kitleyi de mutlu etmişti.