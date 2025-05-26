Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. Sezon Setinden Poz Veren Serenay Sarıkaya'nın Sapsarı Peruğu Göze Battı!

Netflix'in en popüler yapımlarından biri olan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ikinci sezonuyla büyük ses getirdi. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan dizinin pek çok sahnesi de trendlerdeki yerini aldı. Hakan Kurtaş'ın canlandırdığı 'Cem Murathan'ın çıplak olduğu anlar da epey dikkat çekti. Bu sefer de partneri Kurtaş'la sette poz veren Serenay Sarıkaya'nın sapsarı peruğu göze fena battı!