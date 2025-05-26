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Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. Sezon Setinden Poz Veren Serenay Sarıkaya'nın Sapsarı Peruğu Göze Battı!

Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. Sezon Setinden Poz Veren Serenay Sarıkaya'nın Sapsarı Peruğu Göze Battı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
26.05.2025 - 16:52

Netflix'in en popüler yapımlarından biri olan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ikinci sezonuyla büyük ses getirdi. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan dizinin pek çok sahnesi de trendlerdeki yerini aldı. Hakan Kurtaş'ın canlandırdığı 'Cem Murathan'ın çıplak olduğu anlar da epey dikkat çekti. Bu sefer de partneri Kurtaş'la sette poz veren Serenay Sarıkaya'nın sapsarı peruğu göze fena battı!

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Netflix'in ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti" 2. sezonuyla da tüm gözleri üzerine çekti.

Netflix'in ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti" 2. sezonuyla da tüm gözleri üzerine çekti.

Serenay Sarıkaya, Hakan Kurtaş ve Metin Akdülger'in başrolünde yer aldığı Kimler Geldi Kimler Geçti'nin ikinci sezonu 15 Mayıs'ta seyircisiyle buluştu. Kimlerinin çok beğenip övgüler yağdırdığı dizi kimilerinin de ağır eleştirilerinin kurbanı oldu.

Örneğin fenomen yazar PuCCa diziye epey eleştiride bulunan isimlerden biri oldu:

Her sahnesiyle apayrı bir gündem olan Kimler Geldi Kimler Geçti'de Hakan Kurtaş'ın çıplak olduğu sahne de görenleri şoke etti:

Her bir anı apayrı gündem olan dizide 'Leyla' yı canlandıran Serenay Sarıkaya içinse apayrı bir parantez açıldı.

Her bir anı apayrı gündem olan dizide 'Leyla' yı canlandıran Serenay Sarıkaya içinse apayrı bir parantez açıldı.

Dizide oyunculuk performansından güzelliğine, kusursuz fiziğinden kombinlerine kadar tüm detaylarıyla büyük ilgi çeken Serenay Sarıkaya bu sefer de partneri Hakan Kurtaş'la setten verdiği pozla gündeme geldi. 

Leyla'nın kıskançlık üzerine gördüğü rüya sahnesinin çekildiği anlarda kameralara gülümseyen Serenay Sarıkaya'nın sapsarı, küt ve kahküllü peruğu kullanıcıları ikiye böldü.

Kimileri bu peruğu Sarıkaya'ya yakıştırırken kimileriyse hiç beğenmedi! Peki sizin tarafınız hangisi?

Kimileri bu peruğu Sarıkaya'ya yakıştırırken kimileriyse hiç beğenmedi! Peki sizin tarafınız hangisi?
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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