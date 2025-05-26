Kimler Geldi Kimler Geçti'nin 2. Sezon Setinden Poz Veren Serenay Sarıkaya'nın Sapsarı Peruğu Göze Battı!
Netflix'in en popüler yapımlarından biri olan Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi ikinci sezonuyla büyük ses getirdi. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan dizinin pek çok sahnesi de trendlerdeki yerini aldı. Hakan Kurtaş'ın canlandırdığı 'Cem Murathan'ın çıplak olduğu anlar da epey dikkat çekti. Bu sefer de partneri Kurtaş'la sette poz veren Serenay Sarıkaya'nın sapsarı peruğu göze fena battı!
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Netflix'in ilk sezonuyla büyük beğeni toplayan dizisi "Kimler Geldi Kimler Geçti" 2. sezonuyla da tüm gözleri üzerine çekti.
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Her bir anı apayrı gündem olan dizide 'Leyla' yı canlandıran Serenay Sarıkaya içinse apayrı bir parantez açıldı.
Kimileri bu peruğu Sarıkaya'ya yakıştırırken kimileriyse hiç beğenmedi! Peki sizin tarafınız hangisi?
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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