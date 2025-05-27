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Final Yapan Deha'nın 'İmre'siydi: Boş Kalmayan Melis Sezen'in Yeni Projesi Belli Oldu!

Final Yapan Deha'nın 'İmre'siydi: Boş Kalmayan Melis Sezen'in Yeni Projesi Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.05.2025 - 17:54

Show TV'de yayınlanan Deha dizisi geçtiğimiz günlerde yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin final yapması üzerine oyuncuların yeni yapımları da şimdiden merak edildi. İlk haberse Deha'nın 'İmre'si Melis Sezen'den geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melis Sezen TRT Tabii'de yayınlanacak bir dizinin başrolü oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Birçok yapımda olduğu gibi Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Deha için final çanları çaldı.

Birçok yapımda olduğu gibi Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Deha için final çanları çaldı.

22 Eylül 2024 tarihinde yayın hayatına başlayıp iddiasını ortaya koyan Deha dizisi, Ahsen Eroğlu'nun kadrodan ayrılışı sonrası reyting düşüşlerine mani olamadı. 

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat, Taner Ölmez, Onur Saylak, Melis Sezen gibi başarılı oyuncuların kadrosunda yer aldığı popüler dizi 8 Mayıs Pazar günü ekranlara gelen 31. bölümüyle final yaptı.

Deha'nın final yapmasından sonra dizi oyuncularının sıradaki projeleri şimdiden merak konusu oldu tabii.

Deha'nın final yapmasından sonra dizi oyuncularının sıradaki projeleri şimdiden merak konusu oldu tabii.

Kadroda en hızlı transfer olan isimse 'İmre' karakteriyle ortalığı kasıp kavuran Melis Sezen oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melis Sezen Fabrika Yapım imzalı özel bir projeyle el sıkıştı.

Özgün hikayesi Ali Demirel’e ait olan 'Leyla Hali' dizinin başrolü olan Sezen, yaşamını hala dediği Kumru’yla birlikte sürdürüp vaktinin çoğunu mutfakta yemek yaparak geçiren 'Leyla' karakterini canladıracak. 'Leyla' yetimhanede büyümüş hayalperest bir karakter olarak karşımıza çıkacak.

Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu "Leyla Hali" dizisi TRT Tabii platformunda yayınlanacak.

Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu "Leyla Hali" dizisi TRT Tabii platformunda yayınlanacak.

Haziran ayında sete çıkması beklenen dizinin çekimleriyse 6 haftada tamamlanacak.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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