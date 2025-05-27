Final Yapan Deha'nın 'İmre'siydi: Boş Kalmayan Melis Sezen'in Yeni Projesi Belli Oldu!
Show TV'de yayınlanan Deha dizisi geçtiğimiz günlerde yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin final yapması üzerine oyuncuların yeni yapımları da şimdiden merak edildi. İlk haberse Deha'nın 'İmre'si Melis Sezen'den geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Melis Sezen TRT Tabii'de yayınlanacak bir dizinin başrolü oldu!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Birçok yapımda olduğu gibi Show TV ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Deha için final çanları çaldı.
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Deha'nın final yapmasından sonra dizi oyuncularının sıradaki projeleri şimdiden merak konusu oldu tabii.
Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu "Leyla Hali" dizisi TRT Tabii platformunda yayınlanacak.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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