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Burcu Biricik'ten Tüyo Gibi Yorum: Alican Aytekin'in Cüneyt Arkın İmajı Kullanıcıları İkiye Böldü!

Burcu Biricik'ten Tüyo Gibi Yorum: Alican Aytekin'in Cüneyt Arkın İmajı Kullanıcıları İkiye Böldü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
27.05.2025 - 11:39

Yeşilçam dünyasının usta ismi Adile Naşit'in hayatını anlatacak olan 'Adile' filminin kadrosu netlik kazanıyor. Kemal Sunal, Ayşen Gruda ve Tarık Akan gibi isimleri canlandıracak oyuncular belli olmuştu. Filmde Cüneyt Arkın ve Filiz Akın'ın da olacağı söylenmiş ancak kimin hayat vereceği netlik kazanmamıştı. 

'Adile' filmi gündeme damgasını vurmuşken Alican Aytekin'in Cüneyt Arkın imajı paylaşımı dikkat çekti. Ünlü oyuncunun Cüneyt Arkın benzerliği kullanıcıları ikiye bölerken, Burcu Biricik'ten adeta tüyo gibi bir yorum geldi.

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Yeşilçam denildiğinde akıllara gelen isimler arasında yer alan Adile Naşit'in hayatı film oluyor.

Yeşilçam denildiğinde akıllara gelen isimler arasında yer alan Adile Naşit'in hayatı film oluyor.

Yönetmen koltuğunda Çağan Irmak'ın oturacağı 'Adile' filmi son günlerin en çok konuşulan yapımlarından bir tanesi oldu. Meltem Kaptan'ın Adile Naşit'i canlandıracağı filmin oyuncu kadrosu da günden güne netleşiyor. 

Merakla beklenen filmde Müjde Ar'ı Seda Bakan, Kartal Tibet'i genç oyuncu Emre Taşkıra, Halit Akçatepe’yi de Mustafa Ceyhan canlandıracak.

Kadroda son olarak Tarık Akan'a Çetin Lale, Ayşen Gruda'ya Elif Nur Kerkük, Kemal Sunal'a ise Berkay Tulumbacı'nın hayat vereceği belli olmuştu. .

Kadrosunda kimlerin olacağı hakkındaki her haber heyecanla beklenirken akıllara önemli başka isimler de geldi.

Kadrosunda kimlerin olacağı hakkındaki her haber heyecanla beklenirken akıllara önemli başka isimler de geldi.

Yeşilçam’a saygı duruşu niteliğinde sayılan 'Adile' filminde Filiz Akın ve Cüneyt Arkın'ın da olacağı sinema kulislerinden öne sürüldü. Kadronun yavaş yavaş belirlendiği bu günlerde usta isimlere kimin hayat vereceği konusuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Tam da bu konu üzerine “Ufak Tefek Cinayetler” ve “Sen Çal Kapımı” gibi dizilerle akıllara kazınan Alican Aytekin'in paylaşımı öne çıktı.

Tam da bu konu üzerine “Ufak Tefek Cinayetler” ve “Sen Çal Kapımı” gibi dizilerle akıllara kazınan Alican Aytekin'in paylaşımı öne çıktı.

Instagram hesabından 'Ve sonra dedi ki' notuyla bir video paylaşan ünlü oyuncu, 28 Haziran 2022'de aramızdan ayrılan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'a benzemek için yaptığı imaj değişikliğini gösterdi. 

Kimileri Alican Aytekin'in Cüneyt Arkın imajını çok beğenip 'Oğlundan bile daha çok benzedi' derken, kimileriyse epey tepki gösterdi.

Bu sırada Aytekin'in paylaşımına bir yorum bırakan Burcu Biricik hemen göze çarptı.

Bu sırada Aytekin'in paylaşımına bir yorum bırakan Burcu Biricik hemen göze çarptı.

Yakın arkadaşına 'Sen ve ben adeta Filiz Akın ile Cüneyt Arkın mıyız neyiz?' ifadelerini kullanan Biricik'in bu yorumu da 'Adile' filmi kadrosuna dair önemli bir tüyo olarak yorumlandı. Aytekin de Biricik'in bu yorumuna 'hahahah 😂 galiba' diyerek yanıt verdi.

İkili arasındaki bu minik sohbet de 'Adile filminde Alican Aytekin Cüneyt Arkın'a, Burcu Biricik de Filiz Akın'a mı hayat verecek?' sorusunu akıllara getirdi.

Gelin Alican Aytekin'in kendini Cüneyt Arkın'a benzettiği anları görelim...

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Ardından da ikiye bölünen kullanıcılardan gelen yorumları birlikte okuyalım...

Ardından da ikiye bölünen kullanıcılardan gelen yorumları birlikte okuyalım...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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