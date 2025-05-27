Burcu Biricik'ten Tüyo Gibi Yorum: Alican Aytekin'in Cüneyt Arkın İmajı Kullanıcıları İkiye Böldü!

Yakın arkadaşına 'Sen ve ben adeta Filiz Akın ile Cüneyt Arkın mıyız neyiz?' ifadelerini kullanan Biricik'in bu yorumu da 'Adile' filmi kadrosuna dair önemli bir tüyo olarak yorumlandı. Aytekin de Biricik'in bu yorumuna 'hahahah 😂 galiba' diyerek yanıt verdi.

İkili arasındaki bu minik sohbet de 'Adile filminde Alican Aytekin Cüneyt Arkın'a, Burcu Biricik de Filiz Akın'a mı hayat verecek?' sorusunu akıllara getirdi.