Burcu Biricik'ten Tüyo Gibi Yorum: Alican Aytekin'in Cüneyt Arkın İmajı Kullanıcıları İkiye Böldü!
Yeşilçam dünyasının usta ismi Adile Naşit'in hayatını anlatacak olan 'Adile' filminin kadrosu netlik kazanıyor. Kemal Sunal, Ayşen Gruda ve Tarık Akan gibi isimleri canlandıracak oyuncular belli olmuştu. Filmde Cüneyt Arkın ve Filiz Akın'ın da olacağı söylenmiş ancak kimin hayat vereceği netlik kazanmamıştı.
'Adile' filmi gündeme damgasını vurmuşken Alican Aytekin'in Cüneyt Arkın imajı paylaşımı dikkat çekti. Ünlü oyuncunun Cüneyt Arkın benzerliği kullanıcıları ikiye bölerken, Burcu Biricik'ten adeta tüyo gibi bir yorum geldi.
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Yeşilçam denildiğinde akıllara gelen isimler arasında yer alan Adile Naşit'in hayatı film oluyor.
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Kadrosunda kimlerin olacağı hakkındaki her haber heyecanla beklenirken akıllara önemli başka isimler de geldi.
Tam da bu konu üzerine “Ufak Tefek Cinayetler” ve “Sen Çal Kapımı” gibi dizilerle akıllara kazınan Alican Aytekin'in paylaşımı öne çıktı.
Bu sırada Aytekin'in paylaşımına bir yorum bırakan Burcu Biricik hemen göze çarptı.
Gelin Alican Aytekin'in kendini Cüneyt Arkın'a benzettiği anları görelim...
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Ardından da ikiye bölünen kullanıcılardan gelen yorumları birlikte okuyalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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