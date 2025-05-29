Harry Potter Dizisinin Başrol Seçimleri Olay Olmuştu: Yazar J. K. Rowling Tarafını Belli Etti!

Sinema dünyanın en sevilen fantastik film serilerinden Harry Potter'ın dizi versiyonu büyük ses getirdi. HBO'nun oldukça uzun bir zamandır beklenen yapımının kadrosu da büyük oranda netlik kazandı. Son olarak Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley karakterlerini canlandıracak oyuncular açıklandı ancak sosyal medya da epey hareketlilik başladı.

Başrollerin özellikle de 'Hermione'nin büyük oranda tepki çekmesinin ardından Harry Potter yazarı J. K. Rowling kadroyla ilgili görüşünü açıkça belli etti.