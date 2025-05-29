Harry Potter Dizisinin Başrol Seçimleri Olay Olmuştu: Yazar J. K. Rowling Tarafını Belli Etti!
Sinema dünyanın en sevilen fantastik film serilerinden Harry Potter'ın dizi versiyonu büyük ses getirdi. HBO'nun oldukça uzun bir zamandır beklenen yapımının kadrosu da büyük oranda netlik kazandı. Son olarak Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley karakterlerini canlandıracak oyuncular açıklandı ancak sosyal medya da epey hareketlilik başladı.
Başrollerin özellikle de 'Hermione'nin büyük oranda tepki çekmesinin ardından Harry Potter yazarı J. K. Rowling kadroyla ilgili görüşünü açıkça belli etti.
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Pek çoğumuzun gönlünde kocaman bir tahta sahip olan Harry Potter serisinin her bir filmi büyük bir ilgiyle izlendi, izlenmeye de devam ediyor.
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Harry Potter kitaplarının yazarı J. K. Rowling ise bu konunun bir hayli gündeme gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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