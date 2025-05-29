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Harry Potter Dizisinin Başrol Seçimleri Olay Olmuştu: Yazar J. K. Rowling Tarafını Belli Etti!

Harry Potter Dizisinin Başrol Seçimleri Olay Olmuştu: Yazar J. K. Rowling Tarafını Belli Etti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
29.05.2025 - 18:08

Sinema dünyanın en sevilen fantastik film serilerinden Harry Potter'ın dizi versiyonu büyük ses getirdi. HBO'nun oldukça uzun bir zamandır beklenen yapımının kadrosu da büyük oranda netlik kazandı. Son olarak Harry Potter, Hermione Granger ve Ron Weasley karakterlerini canlandıracak oyuncular açıklandı ancak sosyal medya da epey hareketlilik başladı. 

Başrollerin özellikle de 'Hermione'nin büyük oranda tepki çekmesinin ardından Harry Potter yazarı J. K. Rowling kadroyla ilgili görüşünü açıkça belli etti.

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Pek çoğumuzun gönlünde kocaman bir tahta sahip olan Harry Potter serisinin her bir filmi büyük bir ilgiyle izlendi, izlenmeye de devam ediyor.

Pek çoğumuzun gönlünde kocaman bir tahta sahip olan Harry Potter serisinin her bir filmi büyük bir ilgiyle izlendi, izlenmeye de devam ediyor.

Bıkmadan, usanmadan defalarca kez izlediğimiz efsane fantastik filmin diziye uyarlanacağı haberi de sevenlerini epey heyecanlandırdı. Geçtiğimiz dönemlerde oyuncu kadrosunun büyük oranda belli olduğu Harry Potter dizisinin en merak edilen isimleriyse elbette başroller oldu. 

Birkaç gün önce de 'Harry Potter' rolünde Dominic McLaughlin, 'Hermione Granger' rolünde Arabella Stanton ve 'Ron Weasley' rolündeyse Alastair Stout'u izleyeceğimiz kesinlik kazandı.

Başrolleri için seçilen çocuk oyuncular sosyal medya gündemine oturdu:

Harry Potter kitaplarının yazarı J. K. Rowling ise bu konunun bir hayli gündeme gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Harry Potter kitaplarının yazarı J. K. Rowling ise bu konunun bir hayli gündeme gelmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Son dönemlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sıkça tartışmaların odağı haline gelen dünyaca ünlü yazar, aynı zamanda dizinin yapımcıları arasında yer alıyor. 

Sosyal medyasından bir açıklama yapan İngiliz yazar J. K. Rowling'Üçü de harika. Daha mutlu olamazdım.' açıklamasında bulundu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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