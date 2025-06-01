onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Ertan Saban'ın TRT Tabii'de Yayınlanacak "İtiraf" Dizisindeki Partneri Belli Oldu!

Ertan Saban'ın TRT Tabii'de Yayınlanacak "İtiraf" Dizisindeki Partneri Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
01.06.2025 - 09:19

Deha dizisinden finalden önce ayrılan Ertan Saban hızla yeni projelere başladı. Ünlü oyuncu ilk olarak TRT Tabii'de yayınlanacak olan 'İtiraf' dizisinin başrolü oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni yapımda bir roman yazarına hayat verecek Ertan Saban'ın partneri de belli oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ertan Saban son dönemlerde yeni projeleriyle sıkça gündem oluyor.

Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ertan Saban son dönemlerde yeni projeleriyle sıkça gündem oluyor.

Show Tv'de yayınlanan ve geçtiğimiz günlerde final yapan Deha'da 'Karahan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu diziden ayrılmasından kısa süre sonra farklı projeler için el sıkıştı. 

Ertan Saban ilk olarak bu yaz TRT Tabii için çekillecek 'İtiraf' dizisinin başrolü oldu. 

Ardından da TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı'na transfer olan Saban'ın 'Vlad Dracula' rolüyse çok konuşuldu.

Kullanıcılardan gelen yorumları da burada derlemiştik:

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "İtiraf" dizisinde bir roman yazarına hayat verecek Ertan Saban'a partner arayışı son buldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "İtiraf" dizisinde bir roman yazarına hayat verecek Ertan Saban'a partner arayışı son buldu.

Son olarak Kusursuz Kiracı ve Kral gibi yapımlarla izlediğimiz Dilan Çiçek Deniz, Tabii dizisinde Saban'ın partneri oldu. 

Ekrem Arslan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu 10 bölümlük dizi için ilk kez partner olan ikilinin rol aldığı yapımın türüyse polisiye macera!

30 Haziran Pazartesi günü sete çıkacak olan 'İtiraf' dizisinin çekimlerinin de başkent Ankara’da yapılacağı açıklandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın