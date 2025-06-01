Ertan Saban'ın TRT Tabii'de Yayınlanacak "İtiraf" Dizisindeki Partneri Belli Oldu!

Show Tv'de yayınlanan ve geçtiğimiz günlerde final yapan Deha'da 'Karahan' karakterine hayat veren ünlü oyuncu diziden ayrılmasından kısa süre sonra farklı projeler için el sıkıştı.

Ertan Saban ilk olarak bu yaz TRT Tabii için çekillecek 'İtiraf' dizisinin başrolü oldu.

Ardından da TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed Fetihler Sultanı'na transfer olan Saban'ın 'Vlad Dracula' rolüyse çok konuşuldu.