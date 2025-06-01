Ertan Saban'ın TRT Tabii'de Yayınlanacak "İtiraf" Dizisindeki Partneri Belli Oldu!
Deha dizisinden finalden önce ayrılan Ertan Saban hızla yeni projelere başladı. Ünlü oyuncu ilk olarak TRT Tabii'de yayınlanacak olan 'İtiraf' dizisinin başrolü oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yeni yapımda bir roman yazarına hayat verecek Ertan Saban'ın partneri de belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ertan Saban son dönemlerde yeni projeleriyle sıkça gündem oluyor.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "İtiraf" dizisinde bir roman yazarına hayat verecek Ertan Saban'a partner arayışı son buldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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