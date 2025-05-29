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Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Galasında Defne Joy Foster'ın Yıllar Önceki Set Görüntüleri Paylaşıldı!

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Galasında Defne Joy Foster'ın Yıllar Önceki Set Görüntüleri Paylaşıldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
30.05.2025 - 00:33

Dizisini çok sevenleri heyecanla beklediği Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin galasında duygusal anlar yaşandı. Tüm oyuncuların katıldığı renkli gecede 'Eda Peri'miz unutulmadı. Galada yıllar önce hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın hiç görmediğimiz set görüntüleri paylaşıldı. Yapay zeka kullanılarak filmde olacağı açıklanan Defne'nin bu halleri salonu alkışa boğdu.

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Pek çoğumuzun çocukluğunda ayıla bayıla izlediği Sihirli Annem dizisinin film versiyonu büyük bir kitleyi acayip heyecanlandırdı.

Pek çoğumuzun çocukluğunda ayıla bayıla izlediği Sihirli Annem dizisinin film versiyonu büyük bir kitleyi acayip heyecanlandırdı.

2003-2005 arasında ekranlarımıza renk katan dizinin film versiyonu da Sihirli Annem: Hepimiz Biriz adıyla yıllar sonra aynı ekiple yeniden karşımıza çıkacak. 

İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Jess Molho gibi isimlerin başrolünde yer aldığı fantastik filmin galası yapıldı.

İlginin yoğun olduğu Sihirli Annem galasında filmden önce dizinin kıymetli ancak hayatını kaybeden isimleri tek tek anıldı.

İlginin yoğun olduğu Sihirli Annem galasında filmden önce dizinin kıymetli ancak hayatını kaybeden isimleri tek tek anıldı.

Taci'yi seslendiren Metin Serezli, 'Eda Peri' Defne Joy Foster ve senarist Gamze Özer'in fotoğrafları sahneye yansıtıldığında duygu dolu anlar yaşandı.

Doğal halleri ve sempatik tavırlarıyla gönülleri taht kuran Defne Joy Foster'ın yıllar önce çekilen, hiç görmediğimiz görüntüleri paylaşıldı.

Gelin o anları birlikte görelim...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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