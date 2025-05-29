Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Galasında Defne Joy Foster'ın Yıllar Önceki Set Görüntüleri Paylaşıldı!
Dizisini çok sevenleri heyecanla beklediği Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin galasında duygusal anlar yaşandı. Tüm oyuncuların katıldığı renkli gecede 'Eda Peri'miz unutulmadı. Galada yıllar önce hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın hiç görmediğimiz set görüntüleri paylaşıldı. Yapay zeka kullanılarak filmde olacağı açıklanan Defne'nin bu halleri salonu alkışa boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pek çoğumuzun çocukluğunda ayıla bayıla izlediği Sihirli Annem dizisinin film versiyonu büyük bir kitleyi acayip heyecanlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlginin yoğun olduğu Sihirli Annem galasında filmden önce dizinin kıymetli ancak hayatını kaybeden isimleri tek tek anıldı.
Gelin o anları birlikte görelim...
👇👇
👇👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın