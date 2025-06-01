Defne Joy Foster'ın Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Filmindeki Yapay Zeka Görüntüsü Tepki Çekti!
Pek çoğumuzun çocukluk dönemine renk katan Sihirli Annem dizisinin film versiyonu geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi. Büyük bir kitle tarafından merakla beklenen Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'e damga vuran an ise yıllar önce aramızdan ayrılan Defne Joy Foster'ın yapay zekayla filme dahil edilmesi oldu. Eda Peri'nin yapay zekayla yapılan sahnesini gören kullanıcılardan tepkiler de gecikmedi.
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2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem ekranlarımıza neşe katan sıcacık dizilerden bir tanesi olmuştu.
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Oyuncu kadrosundan afişine, fragmanından filmden gelen ilk karelere kadar her detayıyla gündem olan filme damga vuran bir sahne oldu.
Gelin o anları birlikte izleyelim...
Hem filme gidenler hem de o anları sosyal medyadan izleyenlerin büyük bir kısmı sahneyi "kalitesiz" olarak değerlendirip tepki gösterdi.
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Tüm bu yorumların dışında Defne Joy Foster'ı yeniden Sihirli Annem'de görmek çok daha büyük bir kitleyi gözyaşlarına boğdu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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