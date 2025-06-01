onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Defne Joy Foster'ın Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Filmindeki Yapay Zeka Görüntüsü Tepki Çekti!

Defne Joy Foster'ın Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Filmindeki Yapay Zeka Görüntüsü Tepki Çekti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
01.06.2025 - 16:29

Pek çoğumuzun çocukluk dönemine renk katan Sihirli Annem dizisinin film versiyonu geçtiğimiz cuma günü vizyona girdi. Büyük bir kitle tarafından merakla beklenen Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'e damga vuran an ise yıllar önce aramızdan ayrılan Defne Joy Foster'ın yapay zekayla filme dahil edilmesi oldu. Eda Peri'nin yapay zekayla yapılan sahnesini gören kullanıcılardan tepkiler de gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem ekranlarımıza neşe katan sıcacık dizilerden bir tanesi olmuştu.

2003-2005 yılları arasında yayınlanan Sihirli Annem ekranlarımıza neşe katan sıcacık dizilerden bir tanesi olmuştu.

Dönemin çocuklarını koşa koşa ekranların başına geçiren fantastik aile dizisi cephesinden yıllar sonra sürpriz bir haber gelmiş ve aynı efsane kadronun Sihirli Annem filmi çekeceği açıklanmıştı. 

İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Gül Onat gibi isimlerin başrolünde yer aldığı Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmi 30 Mayıs Cuma günü vizyona girdi.

Oyuncu kadrosundan afişine, fragmanından filmden gelen ilk karelere kadar her detayıyla gündem olan filme damga vuran bir sahne oldu.

Oyuncu kadrosundan afişine, fragmanından filmden gelen ilk karelere kadar her detayıyla gündem olan filme damga vuran bir sahne oldu.

Sihirli Annem'in 'Dudu Peri'si Nevra Serezli, 2011 yılında aramızdan ayrılan Defne Joy Foster'ın yapay zeka kullanılarak filmde rol alacağını açıklamıştı.

Ve dört gözle beklenen o sahne ortaya çıktı! Eda Peri'yi canlandıran Defne Joy Foster'ın yapay zeka teknolojisi kullanılar filmde yer aldığı anlar X, Instagram ve TikTok'ta paylaşıldı.

Gelin o anları birlikte izleyelim...

Hem filme gidenler hem de o anları sosyal medyadan izleyenlerin büyük bir kısmı sahneyi "kalitesiz" olarak değerlendirip tepki gösterdi.

Hem filme gidenler hem de o anları sosyal medyadan izleyenlerin büyük bir kısmı sahneyi "kalitesiz" olarak değerlendirip tepki gösterdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tüm bu yorumların dışında Defne Joy Foster'ı yeniden Sihirli Annem'de görmek çok daha büyük bir kitleyi gözyaşlarına boğdu.

Tüm bu yorumların dışında Defne Joy Foster'ı yeniden Sihirli Annem'de görmek çok daha büyük bir kitleyi gözyaşlarına boğdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın