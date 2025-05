Mekan Sınırlı, Gerilim Sonsuz: Hafızalara İşlenecek En İyi 15 Tek Mekan Filmi

Eski eşi tarafından akşam yemeğine davet edilen Will, bu buluşmanın ardında tuhaf bir şeylerin olduğunu hisseder. Eski arkadaşlar, nostaljik sohbetler ve alttan alta hissedilen bir gerginlik... Film tek bir evde geçer ve her an bir şey olacak hissiyle izleyiciyi gerilim içinde tutar. Gerçek mi, paranoya mı? sorusuyla ilerleyen film, finalde adeta tokat gibi çarpar. Yavaş yanan bir psikolojik gerilim arıyorsanız birebir.