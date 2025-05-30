Mekan Sınırlı, Gerilim Sonsuz: Hafızalara İşlenecek En İyi 15 Tek Mekan Filmi

Tek mekanda geçen filmler, tüyler ürperten atmosferiyle adeta sinema tarihinin unutulmazları arasında! Özellikle gerilim türü, sınırlı alanlarda karakterlerin psikolojisini derinlemesine işleyerek izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarır. Bu listede, tamamı neredeyse tek bir mekânda geçen ve izlerken nefesinizi tutmanıza neden olacak gerilim filmlerini bir araya getirdik. Kimi zaman bir tabutun içinde, kimi zaman karlı bir kulübede geçen bu 15 film, sizi koltuğunuza mıhlayacak.

Eğer az mekanda geçen ama etkisi büyük filmler arıyorsanız, çok doğru yerdesiniz...