Mekan Sınırlı, Gerilim Sonsuz: Hafızalara İşlenecek En İyi 15 Tek Mekan Filmi
Tek mekanda geçen filmler, tüyler ürperten atmosferiyle adeta sinema tarihinin unutulmazları arasında! Özellikle gerilim türü, sınırlı alanlarda karakterlerin psikolojisini derinlemesine işleyerek izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarır. Bu listede, tamamı neredeyse tek bir mekânda geçen ve izlerken nefesinizi tutmanıza neden olacak gerilim filmlerini bir araya getirdik. Kimi zaman bir tabutun içinde, kimi zaman karlı bir kulübede geçen bu 15 film, sizi koltuğunuza mıhlayacak.
Eğer az mekanda geçen ama etkisi büyük filmler arıyorsanız, çok doğru yerdesiniz...
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1. Buried (2010)
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2. Locke (2013)
3. 12 Angry Men (1957)
4. Exam (2009)
5. Coherence (2013)
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6. The Invitation (2015)
7. Phone Booth (2002)
8. Cube (1997)
9. The Man from Earth (2007)
10. The Hateful Eight (2015)
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11. Rear Window (1954)
12. Gerald’s Game (2017)
13. The Guilty (2018)
14. Tape (2001)
15. Pontypool (2008)
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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