Lady Gaga'nın Dahil Olduğu Wednesday'in 2. Sezonundan İlk 6 Dakika Yayınlandı!
Jenna Ortega'nın başrolünde yer aldığı Wednesday son dönemlerin en çok ses getiren yapımlarından oldu. Netflix'in dünya çapında başarı yakalayan dizisinin ikinci sezonu şimdiden nefesler tutuldu. Lady Gaga'nın kadrosuna konuk oyuncu olarak girdiği Wednesday dizisinin 2. sezonundan ilk 6 dakika yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Netflix'in en iddialı yapımlarından biri olan Wednesday dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de epey popüler oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Addams Ailesi'nin (Addams Family) yeni bir uyarlaması olan "Wednesday" dizisinin ikinci sezonu da büyük heyecan yaratmış durumda.
Netflix'se geçtiğimiz saatlerde izleyiciyi bir hayli mutlu edecek bir hamlede bulundu.
İşte Wednesday'in ilk 6 dakikası...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın