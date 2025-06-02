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Lady Gaga'nın Dahil Olduğu Wednesday'in 2. Sezonundan İlk 6 Dakika Yayınlandı!

Lady Gaga'nın Dahil Olduğu Wednesday'in 2. Sezonundan İlk 6 Dakika Yayınlandı!

Netflix
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.06.2025 - 15:58

Jenna Ortega'nın başrolünde yer aldığı Wednesday son dönemlerin en çok ses getiren yapımlarından oldu. Netflix'in dünya çapında başarı yakalayan dizisinin ikinci sezonu şimdiden nefesler tutuldu. Lady Gaga'nın kadrosuna konuk oyuncu olarak girdiği Wednesday dizisinin 2. sezonundan ilk 6 dakika yayınlandı.

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Netflix'in en iddialı yapımlarından biri olan Wednesday dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de epey popüler oldu.

Netflix'in en iddialı yapımlarından biri olan Wednesday dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de epey popüler oldu.

Çekimleri Romanya'da yapılan Wednesday'in milyonları kendine hayran bırakan ilk sezonu 23 Kasım'da yayınlanmıştı. Netflix 6 Ocak 2023'te Tim Burton imzalı 8 bölümden oluşan fantastik yapımın ikinci sezonunun geleceğini müjdesini vermişti.

Addams Ailesi'nin (Addams Family) yeni bir uyarlaması olan "Wednesday" dizisinin ikinci sezonu da büyük heyecan yaratmış durumda.

Addams Ailesi'nin (Addams Family) yeni bir uyarlaması olan "Wednesday" dizisinin ikinci sezonu da büyük heyecan yaratmış durumda.

Jenna Ortega'nın başrolünde yer aldığı Wednesday dizisinin ikinci sezonunda sürpriz bir gelişme yaşanmış ve dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın da kadroda konuk oyuncu olacağı açıklanmıştı. 

Entertainment Weekly'de yer alan habere göre; Lady Gaga, Nevermore öğretmeni 'Rosaline Rotwood' karakteri olarak karşımıza çıkacak.

Netflix'se geçtiğimiz saatlerde izleyiciyi bir hayli mutlu edecek bir hamlede bulundu.

Netflix'se geçtiğimiz saatlerde izleyiciyi bir hayli mutlu edecek bir hamlede bulundu.

İlk kısım 6 Ağustos'ta, ikinci kısmıysa 3 Eylül'de gösterime girecek olan Wednesday dizisinin ikinci sezonunun ilk 6 dakikası paylaştı. Resmi hesaplardan paylaşılan video kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, heyecanı bir miktar daha arttırdı.

İşte Wednesday'in ilk 6 dakikası...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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