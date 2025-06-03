"Alışamadım": Sarı Saç Kadını Hazal Kaza "Sorgu" Dizisinin 2. Sezonu İçin Yine İmaj Değişikliğine Gitti!
Uzun zamandır herhangi bir televizyon projesinde rol almayan Hazal Kaya dijital platform dizileriyle karşımıza çıkıyor. Son olarak 'Sorgu' dizisiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, yapımın ikinci sezonu için hazırlıklara başladı. 'Cihan' karakterine hayat veren Hazal Kaya yine sarı saçlarına veda edip imaj değişikliğine gitti.
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Rol aldığı her yapımla adından söz ettiren Hazal Kaya'nın son televizyon projesi "Misafir" dizisi olmuştu.
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Polisiye türündeki dizide başrolü Çağlar Ertuğrul’la paylaşan Hazal Kaya'nın bu projedeki performansı da dikkat çekmişti.
Kaya mayıs ayında ikinci sezon çekimleri başlayan "Sorgu" için yeniden kolları sıvadı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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