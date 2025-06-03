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"Alışamadım": Sarı Saç Kadını Hazal Kaza "Sorgu" Dizisinin 2. Sezonu İçin Yine İmaj Değişikliğine Gitti!

"Alışamadım": Sarı Saç Kadını Hazal Kaza "Sorgu" Dizisinin 2. Sezonu İçin Yine İmaj Değişikliğine Gitti!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
03.06.2025 - 11:46

Uzun zamandır herhangi bir televizyon projesinde rol almayan Hazal Kaya dijital platform dizileriyle karşımıza çıkıyor. Son olarak 'Sorgu' dizisiyle dikkat çeken ünlü oyuncu, yapımın ikinci sezonu için hazırlıklara başladı. 'Cihan' karakterine hayat veren Hazal Kaya yine sarı saçlarına veda edip imaj değişikliğine gitti.

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Rol aldığı her yapımla adından söz ettiren Hazal Kaya'nın son televizyon projesi "Misafir" dizisi olmuştu.

Rol aldığı her yapımla adından söz ettiren Hazal Kaya'nın son televizyon projesi "Misafir" dizisi olmuştu.

Hazal Kaya, Buğra Gülsoy ve Ozan Dolunay'ın başrollerini paylaştığı yapım 2021'de yayınlanmıştı. Eski adıyla FOX TV'de yayınlanan dram türündeki dizi 5. bölümüyle final yapmıştı. 

Kaya bu projenin ardından televizyon dizilerine bir süreliğine veda edip dijital platform yapımlarıyla el sıkışmaya başladı. İlk olarak Netflix yapımı 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisiyle ses getiren ünlü oyuncu, daha sonra dijital yayın platformu TOD'da yayınlanan 'Sorgu'yla ekranlara geldi.

Polisiye türündeki dizide başrolü Çağlar Ertuğrul’la paylaşan Hazal Kaya'nın bu projedeki performansı da dikkat çekmişti.

Polisiye türündeki dizide başrolü Çağlar Ertuğrul’la paylaşan Hazal Kaya'nın bu projedeki performansı da dikkat çekmişti.

10 Ekim 2024’te yayınlanan ve kadrosunda Boncuk Yılmaz, Melisa Döngel, Deniz Hamzaoğlu, Oktay Çubuk, Kubilay Tunçer ve Şehsuvar Aktaş'ın rol aldığı dizi ilk sezonundaki 10 bölümle izleyici karşısına çıkmıştı. 

'Cihan Manoğlu' karakterine hayat veren Hazal Kaya 'Sorgu' dizisi için radikal bir imaj değişikliğine gitmişti. Saçlarını kısacık kestirip bir de koyu renge boyatmıştı.

Kaya mayıs ayında ikinci sezon çekimleri başlayan "Sorgu" için yeniden kolları sıvadı.

Kaya mayıs ayında ikinci sezon çekimleri başlayan "Sorgu" için yeniden kolları sıvadı.

İlk sezondan sonra yine alışık olduğumuz sarıya geri dönen Kaya, çekimlerin başlamasıyla beraber yeniden 'Cihan' olabilmek için saçlarını koyu renge boyattı. 

Dizi setinden paylaşım yapan Hazal Kaya yeni koyu renk saçlı halini paylaşıp 'Sorgu 2 👊 Bu saça alışamadım imdat...' notunu düştü. Güzel oyuncu da bu koyu renk saçlardan pek memnun olmadığını da belirtmiş oldu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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