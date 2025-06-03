Adile Filminde Müjde Ar'ı Canlandıracak Olan Seda Bakan'ın "Benzeten Olmuş" Sözlerine Yorum Yağdı!
Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri olan Adile Naşit'in hayatını konu alacak olan 'Adile' filminin kadrosu büyük oranda netleşti. Adeta yıldızlar geçidinin yaşanacağı biyografi filminde Müjde Ar'a da Seda Bakan hayat verecek. Ses Tiyatrosu'nda filmin tanıtımında konuşan Bakan 'Benzeten olmuş ki, bu teklif bana geldi.' ifadelerini kullandı. Seda Bakan'ın Müjde Ar benzerliği ise kullanıcıların diline düşmekten kurtulamadı.
Kaynak: Mustafa Ağdağ - Beyaz Tv
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeşilçam sineması dendiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri enerjisi, doğallığı ve kahkahalarıyla gönüllere taht kuran Adile Naşit'tir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adeta yıldızlar geçidinin yaşanacağı "Adile" filminde Seda Bakan'ın da Müjde Ar olarak karşımıza çıkacağı açıklandı.
O anları da buradan izleyebilrsiniz:
Seda Bakan'ın açıklamasının aksine kendisini Müjde Ar'a benzetemeyen kullanıcılardan tepki yağdı:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki siz Seda Bakan'ı Müjde Ar'a benzetiyor musunuz?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın