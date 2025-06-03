Adile Filminde Müjde Ar'ı Canlandıracak Olan Seda Bakan'ın "Benzeten Olmuş" Sözlerine Yorum Yağdı!

Adile Naşit'in hayatını konu alacak 'Adile' filmiyse birçok biyografi filminden farklı bir hal aldı. Naşit'e hayat verecek olan Meltem Kaplan'ın usta sanatçıya olan benzerliği herkesi de bir hayli etkiledi. Çalışmaları sıkı şekilde devam eden yapımın kadrosu da büyük oranda netlik kazandı.

BKM imzalı “Adile” filminde Kemal Sunal (Berkay Tulumbacı), Ayşen Gruda (Elif Nur Kerkük), Tarık Akan (Çetin Lale), Halit Akçatepe (Mustafa Ceyhan) ve Kartal Tibet (Emre Taşkıran) gibi ünlü isimler de yer alıyor.