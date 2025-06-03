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Adile Filminde Müjde Ar'ı Canlandıracak Olan Seda Bakan'ın "Benzeten Olmuş" Sözlerine Yorum Yağdı!

Adile Filminde Müjde Ar'ı Canlandıracak Olan Seda Bakan'ın "Benzeten Olmuş" Sözlerine Yorum Yağdı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
03.06.2025 - 17:35

Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri olan Adile Naşit'in hayatını konu alacak olan 'Adile' filminin kadrosu büyük oranda netleşti. Adeta yıldızlar geçidinin yaşanacağı biyografi filminde Müjde Ar'a da Seda Bakan hayat verecek. Ses Tiyatrosu'nda filmin tanıtımında konuşan Bakan 'Benzeten olmuş ki, bu teklif bana geldi.' ifadelerini kullandı. Seda Bakan'ın Müjde Ar benzerliği ise kullanıcıların diline düşmekten kurtulamadı. 

Kaynak: Mustafa Ağdağ - Beyaz Tv

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Yeşilçam sineması dendiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri enerjisi, doğallığı ve kahkahalarıyla gönüllere taht kuran Adile Naşit'tir.

Yeşilçam sineması dendiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri enerjisi, doğallığı ve kahkahalarıyla gönüllere taht kuran Adile Naşit'tir.

Adile Naşit'in hayatını konu alacak 'Adile' filmiyse birçok biyografi filminden farklı bir hal aldı. Naşit'e hayat verecek olan Meltem Kaplan'ın usta sanatçıya olan benzerliği herkesi de bir hayli etkiledi. Çalışmaları sıkı şekilde devam eden yapımın kadrosu da büyük oranda netlik kazandı. 

BKM imzalı “Adile” filminde Kemal Sunal (Berkay Tulumbacı), Ayşen Gruda (Elif Nur Kerkük), Tarık Akan (Çetin Lale), Halit Akçatepe (Mustafa Ceyhan)  ve Kartal Tibet (Emre Taşkıran) gibi ünlü isimler de yer alıyor.

Adeta yıldızlar geçidinin yaşanacağı "Adile" filminde Seda Bakan'ın da Müjde Ar olarak karşımıza çıkacağı açıklandı.

Adeta yıldızlar geçidinin yaşanacağı "Adile" filminde Seda Bakan'ın da Müjde Ar olarak karşımıza çıkacağı açıklandı.

Bakan, rolü almasının ardından sosyal medya hesabından 'Müjde Ar olmak, Heyecan, Korku, Merak, Mucize …. 🙏🏼' notuyla bir paylaşım yapmıştı. 

Geçtiğimiz saatlerde Ses Tiyatrosu'nda tanıtılan filmin etkinliğine katılan Seda Bakan kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. 

Senaryoyu okuduktan sonra çok daha fazla heyecanlandığını belirten Bakan, 'Benzeten var mıydı sizi?' sorusuna da'“Benzeten olmuş ki, bu teklif bana geldi.” cevabını verdi.

O anları da buradan izleyebilrsiniz:

Seda Bakan'ın açıklamasının aksine kendisini Müjde Ar'a benzetemeyen kullanıcılardan tepki yağdı:

Seda Bakan'ın açıklamasının aksine kendisini Müjde Ar'a benzetemeyen kullanıcılardan tepki yağdı:
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Peki siz Seda Bakan'ı Müjde Ar'a benzetiyor musunuz?

Peki siz Seda Bakan'ı Müjde Ar'a benzetiyor musunuz?

Yorumlarda buluşalım...

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Öte yandan Seda Bakan "Adile" filminin basın toplantısında da şu açıklamaları yaptı...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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