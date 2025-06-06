İnternette Yayınlanıyordu: Kanal 7'ye Geçen "Kuma" Dizisinin Adı Görenleri Çok Öfkelendirdi!
Bir süredir YouTube üzerinden yayınlanan internet yapımı olan 'Kuma' dizisinin Kanal 7 ekranlarında yayınlanacağı açıklandı. Televizyon ekranlarında yayın hayatına devam edeceği netlik kazanan 'Kuma' dizisinin adıysa tepkilerin hedefi oldu!
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Töre ve aile baskısının dramatik etkilerini işleyen "Kuma" adlı dizi internet üzerinden izleyicisiyle buluşuyordu.
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Yeni bölümleri genellikle salı ve cuma günleri yayınlanan "Kuma" dizisinin Kanal 7 ekranlarına taşınacağı açıklandı.
"Kuma" dizisinin adıysa sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği asıl konu oldu...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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