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İnternette Yayınlanıyordu: Kanal 7'ye Geçen "Kuma" Dizisinin Adı Görenleri Çok Öfkelendirdi!

İnternette Yayınlanıyordu: Kanal 7'ye Geçen "Kuma" Dizisinin Adı Görenleri Çok Öfkelendirdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.06.2025 - 15:13

Bir süredir YouTube üzerinden yayınlanan internet yapımı olan 'Kuma' dizisinin Kanal 7 ekranlarında yayınlanacağı açıklandı. Televizyon ekranlarında yayın hayatına devam edeceği netlik kazanan 'Kuma' dizisinin adıysa tepkilerin hedefi oldu!

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Töre ve aile baskısının dramatik etkilerini işleyen "Kuma" adlı dizi internet üzerinden izleyicisiyle buluşuyordu.

Töre ve aile baskısının dramatik etkilerini işleyen "Kuma" adlı dizi internet üzerinden izleyicisiyle buluşuyordu.

Başrollerinde Aybüke Yılmaz ve Emre Özmen’in yer aldığı dizi “Kumadizisi” adlı YouTube kanalından yayınlanıyordu. 

Ücretli abonelik yapan izleyicilerin, 100 bölümüne de kolaylıkla ulaşabildiği dizi cephesinden yeni bir haber geldi.

Yeni bölümleri genellikle salı ve cuma günleri yayınlanan "Kuma" dizisinin Kanal 7 ekranlarına taşınacağı açıklandı.

Yeni bölümleri genellikle salı ve cuma günleri yayınlanan "Kuma" dizisinin Kanal 7 ekranlarına taşınacağı açıklandı.

Kanal 7'nin resmi X hesabından 'İnterneti kasıp kavuran dizi 'Kuma' sizler için çok yakında Kanal 7 ekranlarında! Bizi izlemeye devam edin...' notuyla paylaşılan haber kısa sürede dikkat çekti.

O paylaşımı da buradan görebilirsiniz...

"Kuma" dizisinin adıysa sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği asıl konu oldu...

"Kuma" dizisinin adıysa sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği asıl konu oldu...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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