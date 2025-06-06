'Hercai'yle Yıldızını Parlatmıştı: Akın Akınözü Çocukluğundaki Deneme Çekimini İlk Kez Paylaştı!

Daha sonra sırayla 'Arkadaşları İyidir', 'Aslan Ailem' ve 'Payitaht Abdülhamid' dizileriyle karşımıza çıkmıştı. Ünlü oyuncunun 2019-2021 yılları arasında Atv'de yayınlanan 'Hercai' dizisindeki rolüyse epey ses getirmişti. 'Miran Aslanbey' karakteriyle geniş çapta tanınırlık elde eden Akınözü ilerleyen dönemlerde de 'Kaderimin Oyunu', 'Tuzak' ve 'Yaban Çiçekleri' dizilerinde rol almıştı.

Ünlü oyuncu şimdilerde de Show TV'de yayınlanacak olan 'Veliaht' projesiyle ekranlara geri dönecek.