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'Hercai'yle Yıldızını Parlatmıştı: Akın Akınözü Çocukluğundaki Deneme Çekimini İlk Kez Paylaştı!

'Hercai'yle Yıldızını Parlatmıştı: Akın Akınözü Çocukluğundaki Deneme Çekimini İlk Kez Paylaştı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.06.2025 - 14:43

Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çeken Akın Akınözü 'Hercai' dizisiyle büyük bir tanınırlık elde etmişti. Son olarak 'Yaban Çiçekleri' ile ekranlara gelen ünlü oyuncu, minicik bir çocuk olduğu dönemdeki ilk deneme çekimi anlarını paylaştı. Akınözü'nün ilk kez görülen bu halleriyse gözlerden kalpler çıkardı.

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Akın Akınözü "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde canlandırdığı 'İvan Ali' karakteriyle ilk kez ekranlara gelmişti.

Akın Akınözü "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde canlandırdığı 'İvan Ali' karakteriyle ilk kez ekranlara gelmişti.

Daha sonra sırayla 'Arkadaşları İyidir', 'Aslan Ailem' ve 'Payitaht Abdülhamid' dizileriyle karşımıza çıkmıştı. Ünlü oyuncunun 2019-2021 yılları arasında Atv'de yayınlanan 'Hercai' dizisindeki rolüyse epey ses getirmişti. 'Miran Aslanbey' karakteriyle geniş çapta tanınırlık elde eden Akınözü ilerleyen dönemlerde de 'Kaderimin Oyunu', 'Tuzak' ve 'Yaban Çiçekleri' dizilerinde rol almıştı. 

Ünlü oyuncu şimdilerde de Show TV'de yayınlanacak olan 'Veliaht' projesiyle ekranlara geri dönecek.

Kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Akın Akınözü bu sefer de sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Akın Akınözü bu sefer de sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.

Minik bir çocuk olduğu dönemdeki ilk deneme çekimi anlarını paylaşan Akınözü gönderisine de 'İlk deneme çekimim…

Arka planda annemin ve büyük amcam Süha Arın’ın sesi, yanımda biricik @m.canyuksel — ve ben, kameranın önündeyim.

Meğer hayallerimin ilk adımını o an atmışım… Ne yaptığımı pek bilmiyorum ama sevdiklerimin yanımda olduğunu bilmek yetiyor.

Bugün de öyle.

Kiminin sesi yakınımda, kiminin varlığı uzakta… Ama kalplerimiz her zaman bir.

Yan yana olabildiklerimize, uzakta olsalar da kalpten bağ kurabildiklerimize…

İyi bayramlar!

Arşiv çalışmalarıyla aile hafızamızı bize kazandıran @evrenarin ’a özel teşekkürlerimle…' notunu düştü.

İşte Akın Akınözü'nün görenleri tatlılığa boğan paylaşımı...

Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün ilk kez gördüğümüz ufacık hallerini görenler de yorum yapmadan geçmedi:

Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün ilk kez gördüğümüz ufacık hallerini görenler de yorum yapmadan geçmedi:
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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