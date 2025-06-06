'Hercai'yle Yıldızını Parlatmıştı: Akın Akınözü Çocukluğundaki Deneme Çekimini İlk Kez Paylaştı!
Rol aldığı her yapımda dikkatleri üzerine çeken Akın Akınözü 'Hercai' dizisiyle büyük bir tanınırlık elde etmişti. Son olarak 'Yaban Çiçekleri' ile ekranlara gelen ünlü oyuncu, minicik bir çocuk olduğu dönemdeki ilk deneme çekimi anlarını paylaştı. Akınözü'nün ilk kez görülen bu halleriyse gözlerden kalpler çıkardı.
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Akın Akınözü "Muhteşem Yüzyıl Kösem" dizisinde canlandırdığı 'İvan Ali' karakteriyle ilk kez ekranlara gelmişti.
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Kariyeri ve özel hayatıyla sıkça gündeme gelen Akın Akınözü bu sefer de sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla dikkat çekti.
İşte Akın Akınözü'nün görenleri tatlılığa boğan paylaşımı...
Ünlü oyuncu Akın Akınözü'nün ilk kez gördüğümüz ufacık hallerini görenler de yorum yapmadan geçmedi:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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