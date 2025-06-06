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Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin İlk Jüri Üyesi Eda Ece'nin Gerçekte Bambaşka Biri Olduğu İddia Edildi!

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin İlk Jüri Üyesi Eda Ece'nin Gerçekte Bambaşka Biri Olduğu İddia Edildi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.06.2025 - 12:32

Bir dönemler ekranlara damgasını vuran Yetenek Sizsiniz Türkiye geri dönüyor. Popüler yarışma programının ilk jüri üyesi de Eda Ece oldu. Daha sonra jüri koltuğunda oturacak diğer ünlü isimler de netlik kazandı. Çekimleri başlayan Yetenek Sizsiniz'i izlemeye giden bir çift sempatikliğiyle tanınan Eda Ece'nin aslında bambaşka biri olduğunu ileri sürdü.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@eslemkrr/vide...
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Bir dönemin en popüler yarışmalarından biri olan Yetenek Sizsiniz Türkiye son olarak 2018 yılında ekranlara gelmişti.

Bir dönemin en popüler yarışmalarından biri olan Yetenek Sizsiniz Türkiye son olarak 2018 yılında ekranlara gelmişti.

Dünyanın birçok ülkesinde 'Got Talent' adıyla popüler olduğu bizde de bir hayli sevilen yarışma 2009-2018 yılları arasında farklı kanallarda yayınlanmıştı. 

Acun Ilıcalı, Ali Taran, Hülya Avşar, Özgü Namal'ın hafızalarda kaldığı yarışmanın bu sene yeniden ekranlara döneceği haberi herkesi bir hayli heyecanlandırmıştı.

NOW'da yayın hayatına başlayacak olan Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yeni sezondaki ilk jüri üyesi Eda Ece olmuştu.

NOW'da yayın hayatına başlayacak olan Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yeni sezondaki ilk jüri üyesi Eda Ece olmuştu.

Ünlü sunucu Alp Kırşan'ın sunuculuğunu üstleneceği popüler yarışmanın diğer jüri üyelerinin kim olacağı da merakla beklenmişti. 

Bu sefer bambaşka bir kadroyla yayın hayatına başlayacak olan Yetenek Sizsiniz Türkiye'de Hande Yener, Şevval Sam ve İlker Ayrık'ın jüri olacağı açıklanmıştı.

Çekimleri tam gaz devam eden Yetenek Sizsiniz'le yeniden ekranlara dönen Eda Ece hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Çekimleri tam gaz devam eden Yetenek Sizsiniz'le yeniden ekranlara dönen Eda Ece hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

'eslemkrr' adlı bir TikTok kullanıcısı popüler yarışmaya izleyici olarak katıldı. 

Sempatikliği ve doğallığıyla sevilen Eda Ece'nin aslında pek de göründüğü gibi biri olmadığını ileri süren kullanıcının 'Kaprisli bir hali vardı' sözleri dikkat çekti. 

En son sahneye çıkan Ece'nin kendisini alkışlayan seyirciye hiç bakmadığı ileri sürülürken, ünlü oyuncunun tavırlarının da yapmacık olduğu iddia edildi. 

Tüm bunların dışında Hande Yener'in çok samimi olduğunun altı çizildi.

"Eda Ece bütün aralarda sadece telefonuna baktı."

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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