Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin İlk Jüri Üyesi Eda Ece'nin Gerçekte Bambaşka Biri Olduğu İddia Edildi!
Kaynak: https://www.tiktok.com/@eslemkrr/vide...
Bir dönemler ekranlara damgasını vuran Yetenek Sizsiniz Türkiye geri dönüyor. Popüler yarışma programının ilk jüri üyesi de Eda Ece oldu. Daha sonra jüri koltuğunda oturacak diğer ünlü isimler de netlik kazandı. Çekimleri başlayan Yetenek Sizsiniz'i izlemeye giden bir çift sempatikliğiyle tanınan Eda Ece'nin aslında bambaşka biri olduğunu ileri sürdü.
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Bir dönemin en popüler yarışmalarından biri olan Yetenek Sizsiniz Türkiye son olarak 2018 yılında ekranlara gelmişti.
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NOW'da yayın hayatına başlayacak olan Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin yeni sezondaki ilk jüri üyesi Eda Ece olmuştu.
Çekimleri tam gaz devam eden Yetenek Sizsiniz'le yeniden ekranlara dönen Eda Ece hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.
"Eda Ece bütün aralarda sadece telefonuna baktı."
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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