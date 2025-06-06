Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin İlk Jüri Üyesi Eda Ece'nin Gerçekte Bambaşka Biri Olduğu İddia Edildi!

'eslemkrr' adlı bir TikTok kullanıcısı popüler yarışmaya izleyici olarak katıldı.

Sempatikliği ve doğallığıyla sevilen Eda Ece'nin aslında pek de göründüğü gibi biri olmadığını ileri süren kullanıcının 'Kaprisli bir hali vardı' sözleri dikkat çekti.

En son sahneye çıkan Ece'nin kendisini alkışlayan seyirciye hiç bakmadığı ileri sürülürken, ünlü oyuncunun tavırlarının da yapmacık olduğu iddia edildi.

Tüm bunların dışında Hande Yener'in çok samimi olduğunun altı çizildi.