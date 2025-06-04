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Pembe, Sultan İçin Stüdyoyu Bastı: Çağla Şıkel'in Programına Gelen Melek Baykal 'Cennet Mahallesi'ni Yaşattı!

Pembe, Sultan İçin Stüdyoyu Bastı: Çağla Şıkel'in Programına Gelen Melek Baykal 'Cennet Mahallesi'ni Yaşattı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
04.06.2025 - 17:01

Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazmayı başaran yapımlar arasında yer alan Cennet Mahallesi ekranlarımızın en renkli projelerinden olmuştu. Usta oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle herkesi ekran başına toplayan dizi hiçbir zaman unutulmadı. Geçtiğimiz günlerde de Melek Baykal 'Pembe' kostümüyle Çağla Şıkel'in sunduğu gündüz kuşağı programına katıldı. Pembe ve Sultan'ın yıllar sonraki buluşmasıysa görenlere adeta nostalji yaşattı.

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2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi yediden yetmişe herkesin çok severek izlediği dizilerden olmuştu.

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi yediden yetmişe herkesin çok severek izlediği dizilerden olmuştu.

Gırgıriye filminin dizi versiyonu olan Cennet Mahallesi'nde Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan, Çağla Şıkel ve Zeki Alasya gibi birbirinden sevilen isimler bir araya gelmişti.

Finali üzerinden yıllar geçen komedi dizisi hiçbir zaman unutulmadı desek yalan olmaz. Hala sosyal medyada bile sıkça karşımıza çıkan repliklerlere gülmeye doyamıyoruz.

Dizide 'Sultan ve 'Pembe' karakterine hayat veren Çağla Şıkel ve Melek Baykal'sa en sevilen anne-kız karakterleri olmuştu.

Dizide 'Sultan ve 'Pembe' karakterine hayat veren Çağla Şıkel ve Melek Baykal'sa en sevilen anne-kız karakterleri olmuştu.

Usta oyuncu Melek Baykal geçtiğimiz gün Sahrap Soysal'la birlikte Çağla Şıkel'in sunduğu 'Çağla ile Yeni Bir Gün' programına konuk oldu. Ancak ünlü mankene sürpriz yapan Baykal'ın stüdyoya 'Pembe' kostümü ve çekirdeğiyle girmesi izleyenleri şaşkına çevirdi. Çağla Şıkel'de Baykal'ı o haliyle karşısında görünce önce şaşırdı sonra gülme krizine girdi. 

Yıllar sonra bir araya gelen Pembe ve Sultan görenlere nostalji yaşattı.

İşte o anlar:

Muhteşem iklinin bir araya geldiği anlarda başta Özkan Uğur olmak üzere hayatını kaybeden usta isimler de unutulmadı:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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