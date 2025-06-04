Pembe, Sultan İçin Stüdyoyu Bastı: Çağla Şıkel'in Programına Gelen Melek Baykal 'Cennet Mahallesi'ni Yaşattı!
Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazmayı başaran yapımlar arasında yer alan Cennet Mahallesi ekranlarımızın en renkli projelerinden olmuştu. Usta oyuncu kadrosu ve eğlenceli hikayesiyle herkesi ekran başına toplayan dizi hiçbir zaman unutulmadı. Geçtiğimiz günlerde de Melek Baykal 'Pembe' kostümüyle Çağla Şıkel'in sunduğu gündüz kuşağı programına katıldı. Pembe ve Sultan'ın yıllar sonraki buluşmasıysa görenlere adeta nostalji yaşattı.
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2004-2007 yılları arasında yayınlanan Cennet Mahallesi yediden yetmişe herkesin çok severek izlediği dizilerden olmuştu.
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Dizide 'Sultan ve 'Pembe' karakterine hayat veren Çağla Şıkel ve Melek Baykal'sa en sevilen anne-kız karakterleri olmuştu.
İşte o anlar:
Muhteşem iklinin bir araya geldiği anlarda başta Özkan Uğur olmak üzere hayatını kaybeden usta isimler de unutulmadı:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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