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Çelişkili İtirafları Ortaya Çıkmıştı: Müge Anlı'da Emrah Elveren Kaybında Ahmet Gözaltına Alındı!

Çelişkili İtirafları Ortaya Çıkmıştı: Müge Anlı'da Emrah Elveren Kaybında Ahmet Gözaltına Alındı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
04.06.2025 - 11:51

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 4 yıldır yaşadığına hiçbir ize rastlanılamayan Emrah Elveren kaybı işleniyordu. Oğullarını bulmak için yayına çıkan acılı ailenin iddiaları herkesi şoke etmişti. Halası ve kuzenlerinin iddiaların odağı olduğu olayda stüdyoya kendi ayağıyla gelen Ahmet Bey soruşturmanın seyrini değiştirdi. 

Çelişkili ifadeler veren kayıp Emrah'ın iş arkadaşı Ahmet Bey canlı yayında Yalova JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Müge Anlı'da bir süredir 32 yaşındaki Emrah Elveren'in şüpheli kaybı işleniyordu.

Müge Anlı'da bir süredir 32 yaşındaki Emrah Elveren'in şüpheli kaybı işleniyordu.

4 yıl önce Ordu'dan kaybolan Emrah Elveren'in bulunması için kız kardeşi, annesi ve babası Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Özellikle kız kardeşi Esra'nın iddiaları izleyenleri şoke etmişti. Esra, Emrah'ın uzun zamandır yanında kaldığı halası Havva’nın, kendilerine “Emrah’ı aramayın, öldürdüler” dediğini belirtmişti. Bununla birlikte kayıp olayında cinayet şüphesi güç kazanmıştı. 

Bununla birlikte canlı yayına katılan kuzen Özge'nin açıklamaları bir hayli kafa karıştırmıştı. Özge, babaannesi Havva ile amcaları İbrahim ve Ayhan’ın Emrah olayından sorumlu olabileceklerine dair iddialarda bulunmuştu.

Emrah Elveren'in en son birlikte vakit geçirdiği Ahmet Bey ise işin gidişatını değiştiren isim olmuştu.

Emrah Elveren'in en son birlikte vakit geçirdiği Ahmet Bey ise işin gidişatını değiştiren isim olmuştu.

Emrah ile birlikte emanet bir araç aldıklarını belirten Ahmet Bey, kayıp olan Emrah'ın bu aracı alarak bir anda kayıplara karıştığını söylemişti. 

Çelişkili ifadeleriyle göze batan Ahmet Bey'in çalıntı araç ve plaka boyama konusuna dair söylemleri de dikkatlerden kaçmamıştı.

Konuya dair tüm detayları da buradan okuyabilirsiniz:

Bu sabah yayınlanan bölümdeyse Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı yayınları ihbar kabul etti!

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Kayıp olan Emrah'ı bir süre önce gördüğünü söyleyen Ahmet Bey için düğmeye basıldı. İnfazı olduğu için beladan uzak durduğunun sürekli altını çizen Ahmet Bey'in cezaevindeki oğlunun da kayıp Emrah'ın telefonunu kullandığı ortaya çıktı. 

Canlı yayın anında Yalova JASAT ekipleri Ahmet Bey'i gözaltına aldı. Ahmet Şentürk Yalova Adliyesi'ne götürülecek. Müge Anlı, aynı zamanda Ahmet Bey'in oğlunun da SEGBİS sistemiyle ifadesinin alınacağını açıkladı.

İşte o anlar...

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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