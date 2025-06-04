Çelişkili İtirafları Ortaya Çıkmıştı: Müge Anlı'da Emrah Elveren Kaybında Ahmet Gözaltına Alındı!
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te 4 yıldır yaşadığına hiçbir ize rastlanılamayan Emrah Elveren kaybı işleniyordu. Oğullarını bulmak için yayına çıkan acılı ailenin iddiaları herkesi şoke etmişti. Halası ve kuzenlerinin iddiaların odağı olduğu olayda stüdyoya kendi ayağıyla gelen Ahmet Bey soruşturmanın seyrini değiştirdi.
Çelişkili ifadeler veren kayıp Emrah'ın iş arkadaşı Ahmet Bey canlı yayında Yalova JASAT ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Müge Anlı'da bir süredir 32 yaşındaki Emrah Elveren'in şüpheli kaybı işleniyordu.
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Emrah Elveren'in en son birlikte vakit geçirdiği Ahmet Bey ise işin gidişatını değiştiren isim olmuştu.
Bu sabah yayınlanan bölümdeyse Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı yayınları ihbar kabul etti!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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