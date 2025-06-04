Meğer Küslermiş: Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, Defne Joy Foster'ın Ölümünden 2 Saat Öncesini Açıkladı!

Foster'ın rol arkadaşı olmasının dışında bir de komşunun olduğunu belirten Türkay 'O gün akşam üstü bana geldi. Griptim, hastaydım. O gün geldi 'Kalk gidelim' dedi. 'Hastayım, nereye gideceğim' dedim ama bi' barıştık, düzelmişti aramız. Küslüğümüz de çok komik zaten hemen barışırdık. 'Çıkamam hastayım' dedim. 'Gel, n'olur gel' dedi. 'Sen de ne gidiyorsun, akşam akşam Beyoğlu'nda ne işin var? Gitme, boşver otur burada' dedim. 'Ay sıkılırım' dedi. O, o salondan çıktı. Ateş yüzünden sabaha karşı uyandım ve ölüm haberini aldım. O salonda belki 3-4 gece hiç uyumadan oturup çıktığı yere baktım' diyerek rol arkadaşını son görüşünü anlattı.