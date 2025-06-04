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Meğer Küslermiş: Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, Defne Joy Foster'ın Ölümünden 2 Saat Öncesini Açıkladı!

Meğer Küslermiş: Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, Defne Joy Foster'ın Ölümünden 2 Saat Öncesini Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
04.06.2025 - 16:10

Saba Tümer sunuculuğunu üstlendiği 'Saba Tümer'le' programının son bölümünde Sihirli Annem ekibinden İnci Türkay, Jess Molho ve yönetmen Mustafa Kotan'ı ağırladı. Pek çok eğlenceli konunun konuşulduğu bölümde boğazları düğümleyen anlar yaşandı. 

İnci Türkay ve Mustafa Kotan, Sihirli Annem'in 'Eda'sı Defne Joy Foster'ın ölümünden yalnızca birkaç saat önce görüştüklerini açıkladı. Foster'la o dönemler ufak bir küslük yaşadığını da anlatan Türkay gözyaşlarına hakim olamadı.

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Yayınlandığı döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisi pek çoğumuzun çocukluğuna anlam katan sayılı yapımlardan biri olmuştu.

Yayınlandığı döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisi pek çoğumuzun çocukluğuna anlam katan sayılı yapımlardan biri olmuştu.

2003-2005 yılları arasında yayınlanan fantastik aile dizi yediden yetmişe herkesin keyifli vakit geçirdiği dizilerden biri olarak akıllara kazınmıştı. 

Unutulmaz dizinin eski efsane kadrosuysa kolları sıvayıp finalden yıllar sonra 'Sihirli Annem: Hepimiz Biriz' ile kamera karşısına geçmişti.

Büyük bir kitle tarafından merakla beklenen yapım 30 Mayıs'ta vizyona girmiş ve son 10 yılın açılış rekorunu kırmıştı.

Nevra Serezli'nin bundan birkaç hafta açıkladığı gibi 'Eda'ya hayat veren Defne Joy Foster'a da filmde yer verildi. Ancak Foster'ın yapay zeka görüntüsü tartışma yarattı:

Sahneye gelen eleştirilerin artmasıyla beraber filmin sonundaki 'Eda Peri' sahnesi revize edildi:

Saba Tümer de epey ses getiren Sihirli Annem filminin 'Betüş'ü İnci Türkay, 'Yavuz'u Jess Molho ve yönetmeni Mustafa Kotan'ı konuk etti.

Saba Tümer de epey ses getiren Sihirli Annem filminin 'Betüş'ü İnci Türkay, 'Yavuz'u Jess Molho ve yönetmeni Mustafa Kotan'ı konuk etti.

Filmin vizyona girmesine günler kala Cnbc’de yayınlanan 'Saba Tümer'le' programına konuk olan ekip oldukça eğlenceli sohbetleriyle izleyenleri ekranlara kilitledi. Ancak keyifli konuların yanı sıra boğazları düğümleyen konular da konuşuldu. 

Defne Joy Foster'ın bir süre İnci Türkay ve Mustafa Kotan'la küs olduğu ve vefat ettiği gün barıştıkları ortaya çıktı!

İnci Türkay, 2011 yılında aramızdan ayrılan Defne Joy Foster'ın hayatını kaybetmesinden iki saat önce görüştüklerini açıkladı.

İnci Türkay, 2011 yılında aramızdan ayrılan Defne Joy Foster'ın hayatını kaybetmesinden iki saat önce görüştüklerini açıkladı.

Foster'ın rol arkadaşı olmasının dışında bir de komşunun olduğunu belirten Türkay 'O gün akşam üstü bana geldi. Griptim, hastaydım. O gün geldi 'Kalk gidelim' dedi. 'Hastayım, nereye gideceğim' dedim ama bi' barıştık, düzelmişti aramız. Küslüğümüz de çok komik zaten hemen barışırdık. 'Çıkamam hastayım' dedim. 'Gel, n'olur gel' dedi. 'Sen de ne gidiyorsun, akşam akşam Beyoğlu'nda ne işin var? Gitme, boşver otur burada' dedim. 'Ay sıkılırım' dedi. O, o salondan çıktı. Ateş yüzünden sabaha karşı uyandım ve ölüm haberini aldım. O salonda belki 3-4 gece hiç uyumadan oturup çıktığı yere baktım' diyerek rol arkadaşını son görüşünü anlattı.

Defne Joy Foster'ın Türkay'ın evinden ayrıldıktan sonra yakın arkadaşı Mustafa Kotan'la karşılaştığı öğrenildi.

Defne Joy Foster'ın Türkay'ın evinden ayrıldıktan sonra yakın arkadaşı Mustafa Kotan'la karşılaştığı öğrenildi.

Basit bir sebepten dolayı o dönem Mustafa Kotan'la da arasının biraz bozuk olduğu öğrenilen Foster'ın, mekanda denk geldiği yakın aradaşı olan ünlü yönetmeni görünce sarılıp ağladığı da öğrenildi. 

Kotan 'Yarın görüşelim diyerek mekandan ayrıldık. İki saat sonra haber geldi. Hiçbirimiz inanamadık' dedi. İnci Türkay'sa yakın arkadaşını kaybettiği gün yaşananların anlatıldığı anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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