Meğer Küslermiş: Sihirli Annem'in Betüş'ü İnci Türkay, Defne Joy Foster'ın Ölümünden 2 Saat Öncesini Açıkladı!
Saba Tümer sunuculuğunu üstlendiği 'Saba Tümer'le' programının son bölümünde Sihirli Annem ekibinden İnci Türkay, Jess Molho ve yönetmen Mustafa Kotan'ı ağırladı. Pek çok eğlenceli konunun konuşulduğu bölümde boğazları düğümleyen anlar yaşandı.
İnci Türkay ve Mustafa Kotan, Sihirli Annem'in 'Eda'sı Defne Joy Foster'ın ölümünden yalnızca birkaç saat önce görüştüklerini açıkladı. Foster'la o dönemler ufak bir küslük yaşadığını da anlatan Türkay gözyaşlarına hakim olamadı.
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Yayınlandığı döneme damgasını vuran Sihirli Annem dizisi pek çoğumuzun çocukluğuna anlam katan sayılı yapımlardan biri olmuştu.
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Saba Tümer de epey ses getiren Sihirli Annem filminin 'Betüş'ü İnci Türkay, 'Yavuz'u Jess Molho ve yönetmeni Mustafa Kotan'ı konuk etti.
İnci Türkay, 2011 yılında aramızdan ayrılan Defne Joy Foster'ın hayatını kaybetmesinden iki saat önce görüştüklerini açıkladı.
Defne Joy Foster'ın Türkay'ın evinden ayrıldıktan sonra yakın arkadaşı Mustafa Kotan'la karşılaştığı öğrenildi.
O anları da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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