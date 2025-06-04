Zaman Atlaması Yaşanmıştı: Bir Gece Masalı'nın Finalinde Canfeza ile Kızının Arasındaki Yaş Farkı Tartışıldı!
Reytingleri düşüşe geçip eski popülerliğini kaybeden diziler bir bir ekranlara veda ediyor. Geçtiğimiz akşam da ATV'de yayınlanan Bir Gece Masalı dizisi final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İlk günden bu yana aralarındaki yaş farkı tartışma konusu olan başroldeki Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz son bölümde de gündem oldu.
Zaman atlamasının yaşandığı Bir Gece Masalı finalinde zaman atlaması yaşandı. Canfeza ve Mahir'in bir kızları oldu. Ancak dizide anne ve kızı canlandıran ikilinin arasındaki yaş farkı yine izleyiciler tarafından topa tutuldu.
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Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı Bir Gece Masalı dizi bir süredir belirsiz akıbetiyle gündemdeydi.
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ATV'de yayınlanan Bir Gece Masalı 3 Haziran'da yayınlanan 35. bölümle birlikte ekranlara veda etti.
O anlardan birini de buradan izleyebilirsiniz:
20 yaşındaki Su Burcu'nun dizide 5 yaşında bir kızı olması da izeyicilerin tepkini çekti. Tabii başroller arasındaki yaş farkı da yine masaya yatırıldı...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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