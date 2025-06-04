Zaman Atlaması Yaşanmıştı: Bir Gece Masalı'nın Finalinde Canfeza ile Kızının Arasındaki Yaş Farkı Tartışıldı!

Reytingleri düşüşe geçip eski popülerliğini kaybeden diziler bir bir ekranlara veda ediyor. Geçtiğimiz akşam da ATV'de yayınlanan Bir Gece Masalı dizisi final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İlk günden bu yana aralarındaki yaş farkı tartışma konusu olan başroldeki Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz son bölümde de gündem oldu.

Zaman atlamasının yaşandığı Bir Gece Masalı finalinde zaman atlaması yaşandı. Canfeza ve Mahir'in bir kızları oldu. Ancak dizide anne ve kızı canlandıran ikilinin arasındaki yaş farkı yine izleyiciler tarafından topa tutuldu.