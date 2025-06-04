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Zaman Atlaması Yaşanmıştı: Bir Gece Masalı'nın Finalinde Canfeza ile Kızının Arasındaki Yaş Farkı Tartışıldı!

Zaman Atlaması Yaşanmıştı: Bir Gece Masalı'nın Finalinde Canfeza ile Kızının Arasındaki Yaş Farkı Tartışıldı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
04.06.2025 - 14:53

Reytingleri düşüşe geçip eski popülerliğini kaybeden diziler bir bir ekranlara veda ediyor. Geçtiğimiz akşam da ATV'de yayınlanan Bir Gece Masalı dizisi final bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İlk günden bu yana aralarındaki yaş farkı tartışma konusu olan başroldeki Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz son bölümde de gündem oldu. 

Zaman atlamasının yaşandığı Bir Gece Masalı finalinde zaman atlaması yaşandı. Canfeza ve Mahir'in bir kızları oldu. Ancak dizide anne ve kızı canlandıran ikilinin arasındaki yaş farkı yine izleyiciler tarafından topa tutuldu.

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Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı Bir Gece Masalı dizi bir süredir belirsiz akıbetiyle gündemdeydi.

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrollerinde yer aldığı Bir Gece Masalı dizi bir süredir belirsiz akıbetiyle gündemdeydi.

Salı akşamlarının dikkat çeken yapımları arasına giren Bir Gece Masalı sezon başında başarılı bir çıkış yapsa da son dönemelerde reytinglerinde düşüş yaşamıştı. Önce final kararı verileceği düşünülen dizi için sezon finali kararı çıkmıştı. 

Ancak seyirciyi şaşırtan bir gelişme yaşanmış ve reytingleri yükselmeye başlayan yapım için kesin final kararı verilmişti.

Başrol Su Burcu dizi finalinden bir gün önce dolu dolu bir veda paylaşımı yapmıştı:

ATV'de yayınlanan Bir Gece Masalı 3 Haziran'da yayınlanan 35. bölümle birlikte ekranlara veda etti.

ATV'de yayınlanan Bir Gece Masalı 3 Haziran'da yayınlanan 35. bölümle birlikte ekranlara veda etti.

Dizinin final bölümü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Bundaki en büyük nedenlerden biri de, Bir Gece Masalı'nın ilk bölümünde olduğu gibi yine bir yaş farkı tartışması oldu. Belki hatırlarsınız, partner olan ünlü iki oyuncunun arasındaki 13 yaş farkı bir kesim tarafından epey tepki çekmişti. 

Dün akşam yayınlanan final bölümündeyse 6 yıllık bir zaman atlaması yaşandı. Su Burcu Yazgı Coşkun'un canlandırdığı 'Canfeza' ile Burak Deniz'in hayat verdiği 'Mahir' çiftinin bir kızları oldu. Tabii Canfeza'nın hamilelik dönemine dair bir sahne gösterilmedi.

O anlardan birini de buradan izleyebilirsiniz:

20 yaşındaki Su Burcu'nun dizide 5 yaşında bir kızı olması da izeyicilerin tepkini çekti. Tabii başroller arasındaki yaş farkı da yine masaya yatırıldı...

20 yaşındaki Su Burcu'nun dizide 5 yaşında bir kızı olması da izeyicilerin tepkini çekti. Tabii başroller arasındaki yaş farkı da yine masaya yatırıldı...
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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