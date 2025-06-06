Kızılcık Şerbeti'ndeki Sofrada Işıl'ın 'Yemek Yediği' Sahnedeki Çekim Hatası Kadrajdan Kaçmadı!

Sezon boyunca bol bol çekim hatasının yapıldığı ve her birinin sosyal medyada dile düştüğü Kızılcık Şerbeti'nin bir bölümündeki bir başka çekim hatası daha fark edildi.

Bir yemek sahnesinde Ünal ailesinin yemek yediği anlar gösterildi. Apo'sunun tam yanında oturan Işıl'ın 'yemek yediği' anlar dikkatlerden kaçmadı. Boş tabakta çatal bıçakla yemek yiyormuş gibi yapan Işıl'ın o anları da 'Şerbo' çekim hatalarına bir yenisini daha ekledi.