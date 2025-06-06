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Kızılcık Şerbeti'ndeki Sofrada Işıl'ın 'Yemek Yediği' Sahnedeki Çekim Hatası Kadrajdan Kaçmadı!

Kızılcık Şerbeti'ndeki Sofrada Işıl'ın 'Yemek Yediği' Sahnedeki Çekim Hatası Kadrajdan Kaçmadı!

Kızılcık Şerbeti
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.06.2025 - 11:50

Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti sezon finali yapsa da gündemden düşmüyor. Yayın hayatına birkaç aylık ara veren dizideki çekim hataları da dillerde düşmekten kurtulamıyor. Bir yemek sahnesinde Işıl'ın 'yemek yediği' anlar gözlerden kaçmadı!

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Kızılcık Şerbeti nefesleri kesen ve silahların patladığı 104. bölümüyle birlikte sezon finali yaptı.

Kızılcık Şerbeti nefesleri kesen ve silahların patladığı 104. bölümüyle birlikte sezon finali yaptı.

Show Tv ekranlarında 3 sezondur yayınlanan Kızılcık Şerbeti her bölümü ve kamera arkası kaoslarıyla gündemden düşmek bilmedi. 4. sezonda yeniden izleyicisiyle buluşmak için birkaç aylık ara veren fenomen dizi ekranlara kısa bir ara verse de sosyal medyanın trendleri arasında yer almaya devam ediyor.

Tüm bunların dışında Kızılcık Şerbeti'ni gündeme oturtan başka bir konu da vardı: Çekim hataları!

Tüm bunların dışında Kızılcık Şerbeti'ni gündeme oturtan başka bir konu da vardı: Çekim hataları!

Sezon boyunca bol bol çekim hatasının yapıldığı ve her birinin sosyal medyada dile düştüğü Kızılcık Şerbeti'nin bir bölümündeki bir başka çekim hatası daha fark edildi. 

Bir yemek sahnesinde Ünal ailesinin yemek yediği anlar gösterildi. Apo'sunun tam yanında oturan Işıl'ın 'yemek yediği' anlar dikkatlerden kaçmadı. Boş tabakta çatal bıçakla yemek yiyormuş gibi yapan Işıl'ın o anları da 'Şerbo' çekim hatalarına bir yenisini daha ekledi.

İşte o anlar:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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