Kızılcık Şerbeti'ndeki Sofrada Işıl'ın 'Yemek Yediği' Sahnedeki Çekim Hatası Kadrajdan Kaçmadı!
Show Tv ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti sezon finali yapsa da gündemden düşmüyor. Yayın hayatına birkaç aylık ara veren dizideki çekim hataları da dillerde düşmekten kurtulamıyor. Bir yemek sahnesinde Işıl'ın 'yemek yediği' anlar gözlerden kaçmadı!
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Kızılcık Şerbeti nefesleri kesen ve silahların patladığı 104. bölümüyle birlikte sezon finali yaptı.
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Tüm bunların dışında Kızılcık Şerbeti'ni gündeme oturtan başka bir konu da vardı: Çekim hataları!
İşte o anlar:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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