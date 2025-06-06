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Sahneleri Müstehcen Bulunmuştu: 'Anora'yla Yıldızı Parlayan Mikey Madison'ın Yeni Filmi Belli Oldu!

Sahneleri Müstehcen Bulunmuştu: 'Anora'yla Yıldızı Parlayan Mikey Madison'ın Yeni Filmi Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.06.2025 - 14:06

97. Akademi Ödülleri gecesine damga vuran yapımların başında 'Anora' filmi yer almıştı. Müstehcen bulunan sahneleriyle olay olan filmin başrolü Mikey Madison 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanmıştı. 

İlk Oscar'ını kazandıktan sonra rol teklifleri yağan Madison'ın yeni yapımı belli oldu. Ünlü oyuncunun rolü kaptığı diğer yıldızı da duyunca şoke olacaksınız!

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Dünyanın en prestijli sinema gecesi olan Oscar Ödül Töreni'nde 5 dalda ödül kazanan "Anora" ortalığı kasıp kavurmuştu.

Dünyanın en prestijli sinema gecesi olan Oscar Ödül Töreni'nde 5 dalda ödül kazanan "Anora" ortalığı kasıp kavurmuştu.

6 dalda Oscar adayı olarak gösterilen 'Anora' filmi 5 dalda heykelciği kazanmıştı. Cesur film yapımcılığıyla nam salan filmin yönetmeni Sean Baker; En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Özgün Senaryo ve En İyi Kurgu olmak üzere dört Oscar'ı birden alıp tarihe geçmişti.

Filmde 'Ani' adlı bir seks işçisine hayat veren başrol oyuncusu Mikey Madison da En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde

Filmde 'Ani' adlı bir seks işçisine hayat veren başrol oyuncusu Mikey Madison da En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde

Cynthia Erivo (Wicked), Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez), Demi Moore (Substance) ve Fernanda Torres (I'm Still Here) gibi isimleri sollayan Madison herkesi şaşırtmıştı.

Anora'ya ödül yağmasınaysa birçok tepki gelmişti:

Şu sıralar Hollywood'un gözde ismi olan Mikey Madison'ın yeni projesi de belli oldu.

Şu sıralar Hollywood'un gözde ismi olan Mikey Madison'ın yeni projesi de belli oldu.

26 yaşındaki ünlü oyuncu 'Kızıl Ölümün Maskesi' (The Masque of the Red Death) adlı filmde rol alacak. Edgar Allan Poe'nın ölümsüz eserinden uyarlanacak yapımda başrol olarak kamera karşısına geçecek. 

Anora ile yıldızını parlatan Mikey Madison'ın, rolü Sydney Sweeney'den aldığı öne sürüldü. Sweeney'le yapılan anlaşmanın bir başka projesiyle çakıştığı için rolün Madison'a gittiği söylendi. 

Mikey Madison'ın ses getiren Oscar zaferi sonrası ilk projesiyse Reptilia olmuştu.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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