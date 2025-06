Sahneleri Müstehcen Bulunmuştu: 'Anora'yla Yıldızı Parlayan Mikey Madison'ın Yeni Filmi Belli Oldu!

26 yaşındaki ünlü oyuncu 'Kızıl Ölümün Maskesi' (The Masque of the Red Death) adlı filmde rol alacak. Edgar Allan Poe'nın ölümsüz eserinden uyarlanacak yapımda başrol olarak kamera karşısına geçecek.

Anora ile yıldızını parlatan Mikey Madison'ın, rolü Sydney Sweeney'den aldığı öne sürüldü. Sweeney'le yapılan anlaşmanın bir başka projesiyle çakıştığı için rolün Madison'a gittiği söylendi.

Mikey Madison'ın ses getiren Oscar zaferi sonrası ilk projesiyse Reptilia olmuştu.