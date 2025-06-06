Sahneleri Müstehcen Bulunmuştu: 'Anora'yla Yıldızı Parlayan Mikey Madison'ın Yeni Filmi Belli Oldu!
97. Akademi Ödülleri gecesine damga vuran yapımların başında 'Anora' filmi yer almıştı. Müstehcen bulunan sahneleriyle olay olan filmin başrolü Mikey Madison 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazanmıştı.
İlk Oscar'ını kazandıktan sonra rol teklifleri yağan Madison'ın yeni yapımı belli oldu. Ünlü oyuncunun rolü kaptığı diğer yıldızı da duyunca şoke olacaksınız!
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Dünyanın en prestijli sinema gecesi olan Oscar Ödül Töreni'nde 5 dalda ödül kazanan "Anora" ortalığı kasıp kavurmuştu.
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Filmde 'Ani' adlı bir seks işçisine hayat veren başrol oyuncusu Mikey Madison da En İyi Kadın Oyuncu kategorisinde
Şu sıralar Hollywood'un gözde ismi olan Mikey Madison'ın yeni projesi de belli oldu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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