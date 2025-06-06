Aşkı Hatırla'nın Galası İçin Köln'e Giden Hande Erçel ve Barış Arduç'u Yine Yan Yana Görenler İkiye Bölündü!
Hande Erçel ve Barış Arduç son dönemlerde partnerlikleriyle sıkça adlarından söz ettiriyor. 'Rüzgara Bırak' filminin hemen ardından 'Aşkı Hatırla' dizisi için kolları sıvayan ünlü ikilinin her adımları ayrı bir gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde görenleri bir miktar şaşırtan resmi fragman sosyal medyaya damga vurmuştu. Hande ve Barış ikilisi bu kez de Aşkı Hatırla'nın galası için Köln'e uçtu. İkiliyi yan yana görenler kullanıcıların bazıları övgü yağdırırken bazıları da bıkkınlıklarını dile getirdi.
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Netflix'te yayınlanan "Rüzgara Bırak" filmiyle birlikte ilk kez partner olan Barış Arduç ve Hande Erçel epey getirdi desek yanlış olmaz.
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Geçtiğimiz gün, 18 Haziran’da Disney Plus’ta yayınlanacak Aşkı Hatırla dizisinin Köln galası yapıldı.
İşte o anlar:
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Bir kesim övgü alsalar da başka bir kesim tarafından eleştirilmekten kaçamayan ikiliye gelen yorumlardan birkaçını böyle bırakalım...
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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