onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Aşkı Hatırla'nın Galası İçin Köln'e Giden Hande Erçel ve Barış Arduç'u Yine Yan Yana Görenler İkiye Bölündü!

Aşkı Hatırla'nın Galası İçin Köln'e Giden Hande Erçel ve Barış Arduç'u Yine Yan Yana Görenler İkiye Bölündü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
06.06.2025 - 09:23

Hande Erçel ve Barış Arduç son dönemlerde partnerlikleriyle sıkça adlarından söz ettiriyor. 'Rüzgara Bırak' filminin hemen ardından 'Aşkı Hatırla' dizisi için kolları sıvayan ünlü ikilinin her adımları ayrı bir gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde görenleri bir miktar şaşırtan resmi fragman sosyal medyaya damga vurmuştu. Hande ve Barış ikilisi bu kez de Aşkı Hatırla'nın galası için Köln'e uçtu. İkiliyi yan yana görenler kullanıcıların bazıları övgü yağdırırken bazıları da bıkkınlıklarını dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Netflix'te yayınlanan "Rüzgara Bırak" filmiyle birlikte ilk kez partner olan Barış Arduç ve Hande Erçel epey getirdi desek yanlış olmaz.

Netflix'te yayınlanan "Rüzgara Bırak" filmiyle birlikte ilk kez partner olan Barış Arduç ve Hande Erçel epey getirdi desek yanlış olmaz.

14 Şubat'ta yayınlanan film henüz popüler olmuşken, üst üste bomba patlatan ikili bu sefer de Disney+'ta yayınlanacak olan 'Aşkı Hatırla' için hazırlara başlamıştı. 

Çekimleri Kapadokya'da yapılan dizinin afişinden fragmanına kadar her detay da apayrı bir olay oldu adeta.

Geçtiğimiz günlerde resmi fragmanı yayınlanan dizide bolca yakınlaşma sahnesi olması da dikkatleden kaçmamıştı:

Geçtiğimiz gün, 18 Haziran’da Disney Plus’ta yayınlanacak Aşkı Hatırla dizisinin Köln galası yapıldı.

Geçtiğimiz gün, 18 Haziran’da Disney Plus’ta yayınlanacak Aşkı Hatırla dizisinin Köln galası yapıldı.

Kırmızı halıda yürüyüp röportaj veren Hande Erçel ve Barış Arduç 17 Haziran Salı günü dizinin İstanbul galasına katılmak için de tekrar Türkiye’ye dönecek. 

Dizinin gündemden düşmeyen başrollerinin dışında, yönetmeni ve aynı zamanda yaratıcısı olan Özgür Önurme ve senaristi Ahmet Vatan da kırmızı halıda poz verdi. 

Almanya’daki Cinedom Mediapark’ta düzenlenen etkinlik sosyal medyaya damgasını vurdu elbette. Barış Arduç ve Hande Erçel'i bir kez daha yan yana görenler yorumsuz kalamadı.

İşte o anlar:

👇👇

Bir kesim övgü alsalar da başka bir kesim tarafından eleştirilmekten kaçamayan ikiliye gelen yorumlardan birkaçını böyle bırakalım...

Bir kesim övgü alsalar da başka bir kesim tarafından eleştirilmekten kaçamayan ikiliye gelen yorumlardan birkaçını böyle bırakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın