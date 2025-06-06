Aşkı Hatırla'nın Galası İçin Köln'e Giden Hande Erçel ve Barış Arduç'u Yine Yan Yana Görenler İkiye Bölündü!

Hande Erçel ve Barış Arduç son dönemlerde partnerlikleriyle sıkça adlarından söz ettiriyor. 'Rüzgara Bırak' filminin hemen ardından 'Aşkı Hatırla' dizisi için kolları sıvayan ünlü ikilinin her adımları ayrı bir gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde görenleri bir miktar şaşırtan resmi fragman sosyal medyaya damga vurmuştu. Hande ve Barış ikilisi bu kez de Aşkı Hatırla'nın galası için Köln'e uçtu. İkiliyi yan yana görenler kullanıcıların bazıları övgü yağdırırken bazıları da bıkkınlıklarını dile getirdi.