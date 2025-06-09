Böylesini Hiç Beklemiyorduk: Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür'lü "Aşk Tesadüfleri Sever 3" Filmi Geliyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aşk Tesadüfleri Sever 3 ilk filmde işlenen hikayenin devamı niteliğinde olacak. Yani yine Belçim Bilgin, Mehmet Günsür, Hüseyin Avni Danyal ve Ayda Aksel gibi isimler yeni filmin kadrosunda yer alacak.

Birinci filmdeki röportaj sahnesiyle karşımıza çıkan Ayşe Arman serinin 3. filminde de rol alırken, popüler oyuncu Serkan Altunorak da reklamcı 'Emre' karakteriyle kadroya girecek.

Çekimleri bu kez hem Ankara'da hem de İstanbul'da yapılacak olan Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminde “Organ bağışı hayat kurtarır” mottosu seyirciye aktarılacak.