Böylesini Hiç Beklemiyorduk: Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür'lü "Aşk Tesadüfleri Sever 3" Filmi Geliyor!
Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı 'Aşk Tesadüfleri Sever' filmi 2011 yılında vizyona girmişti. Kısa sürede inanılmaz bir ses getiren yapım geniş bir kitlenin favori yerli aşk filmleri arasında yer almıştı. 2020 yılında da serinin ikinci filmi bambaşka isimlerle karşımıza çıkmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk filmdeki eski kadro yeni yapımda geri dönüyor. Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin senaryosuysa epey şaşırttı!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği Aşk Tesadüfleri Sever serisinin ilk filmi adeta unutulmaz olmuştu.
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2011 yılına damga vuran filmin ikinci için de çalışmalar başlamış ve 2020'de vizyona girmişti.
Dram ve aşkı doyasıya yaşatan seriden yepyeni bir haber geldi: Aşk Tesadüfleri Sever 3 geliyor!
Filmin yönetmeni Ömer Faruk Sorak 4 Nisan 2024'teki sosyal medya paylaşımında serinin 3. filminin geleceğini duyurmuş aslında.
Yönetmen Ömer Faruk Sorak'ın Aşk Tesadüfleri Sever 3 filmiyle ilgili ilk paylaşımını da buradan görebilirsiniz:
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Belçin Bilgin'in hayat verdiği 'Deniz'in ilk filmde öldüğünü hatırlatan kullanıcılardan gelen yorumları da görelim:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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