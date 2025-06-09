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Böylesini Hiç Beklemiyorduk: Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür'lü "Aşk Tesadüfleri Sever 3" Filmi Geliyor!

Böylesini Hiç Beklemiyorduk: Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür'lü "Aşk Tesadüfleri Sever 3" Filmi Geliyor!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
09.06.2025 - 18:10

Belçim Bilgin ve Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı 'Aşk Tesadüfleri Sever' filmi 2011 yılında vizyona girmişti. Kısa sürede inanılmaz bir ses getiren yapım geniş bir kitlenin favori yerli aşk filmleri arasında yer almıştı. 2020 yılında da serinin ikinci filmi bambaşka isimlerle karşımıza çıkmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilk filmdeki eski kadro yeni yapımda geri dönüyor. Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminin senaryosuysa epey şaşırttı!

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği Aşk Tesadüfleri Sever serisinin ilk filmi adeta unutulmaz olmuştu.

Yönetmenliğini Ömer Faruk Sorak'ın üstlendiği Aşk Tesadüfleri Sever serisinin ilk filmi adeta unutulmaz olmuştu.

Belçim Bilgin'in 'Deniz', Mehmet Günsür'ün ise 'Özgür' karakterine hayat verdiği film Ankara atmosferinde çekilmişti. 

İzleyenleri romantik aşklara yeniden inandıran filmin bazı sahnelerinde de gözyaşları sel olup akmıştı. 

Tam tamına 35 hafta boyunca vizyonda kalarak 2 milyon 418 bin 90 seyirciyi sinema salonlarına dolduran yapım yoğun ilgi görmüştü.

2011 yılına damga vuran filmin ikinci için de çalışmalar başlamış ve 2020'de vizyona girmişti.

2011 yılına damga vuran filmin ikinci için de çalışmalar başlamış ve 2020'de vizyona girmişti.

İlk filmle aynı adı taşısa da oyuncu kadrosu baştan aşağı değişen serinin ikincisinde Nesrin Cavadzade (Defne), Yiğit Kirazcı (Kerem), Elif Doğan (Sema'nın gençliği), Aytaç Şaşmaz (Niko'nun gençliği) gibi ünlü isimler başrolü paylaşmıştı. 

İlk filmdeki tesadüflerle dolu olay örgüsü ikinci yapımda da devam etmişti.

Dram ve aşkı doyasıya yaşatan seriden yepyeni bir haber geldi: Aşk Tesadüfleri Sever 3 geliyor!

Dram ve aşkı doyasıya yaşatan seriden yepyeni bir haber geldi: Aşk Tesadüfleri Sever 3 geliyor!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Aşk Tesadüfleri Sever 3 ilk filmde işlenen hikayenin devamı niteliğinde olacak. Yani yine Belçim Bilgin, Mehmet Günsür, Hüseyin Avni Danyal ve Ayda Aksel gibi isimler yeni filmin kadrosunda yer alacak. 

Birinci filmdeki röportaj sahnesiyle karşımıza çıkan Ayşe Arman serinin 3. filminde de rol alırken, popüler oyuncu Serkan Altunorak da reklamcı 'Emre' karakteriyle kadroya girecek. 

Çekimleri bu kez hem Ankara'da hem de İstanbul'da yapılacak olan Aşk Tesadüfleri Sever 3 filminde “Organ bağışı hayat kurtarır” mottosu seyirciye aktarılacak.

Filmin yönetmeni Ömer Faruk Sorak 4 Nisan 2024'teki sosyal medya paylaşımında serinin 3. filminin geleceğini duyurmuş aslında.

Filmin yönetmeni Ömer Faruk Sorak 4 Nisan 2024'teki sosyal medya paylaşımında serinin 3. filminin geleceğini duyurmuş aslında.

İlk filmin devamı niteliğinde olacak olan Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün konusu da netlik kazandı. Rüyalarında gördüğü Deniz’in kalbiyle hayatta kalan Özgür artık tüm kapılarını aşka kapatmıştır. Ta ki karşısına Mavi'yi görene kadar! 

Mehmet Günsür'ün canlandırdığı 'Özgür'ün hayatına dokunacak olan 'Mavi' karakteri için de oyuncu arayışı hala devam ediyor. 

Öten yandan merakla beklenen filmin izleyiciyle ne zaman buluşacağı da belli oldu. Aşk Tesadüfleri Sever 3 filmi 21 Kasım’da vizyona girecek.

Yönetmen Ömer Faruk Sorak'ın Aşk Tesadüfleri Sever 3 filmiyle ilgili ilk paylaşımını da buradan görebilirsiniz:

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Belçin Bilgin'in hayat verdiği 'Deniz'in ilk filmde öldüğünü hatırlatan kullanıcılardan gelen yorumları da görelim:

Belçin Bilgin'in hayat verdiği 'Deniz'in ilk filmde öldüğünü hatırlatan kullanıcılardan gelen yorumları da görelim:
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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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