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Sihirli Annem'in 'Cem'i Buğra Özmüldür, 'Tuğçe' Damla Ersubaşı'yla Küstüğü İddialarına Yanıt Verdi!

Sihirli Annem'in 'Cem'i Buğra Özmüldür, 'Tuğçe' Damla Ersubaşı'yla Küstüğü İddialarına Yanıt Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
10.06.2025 - 11:54

Çocukluk dönemlerimize renk katan Sihirli Annem dizisi geçtiğimiz günlerde eski efsane kadrosunun yer aldığı Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmiyle yeniden gündem oldu. Fantastik aile dizisinde 'Cem' karakterine hayat veren Buğra Özmüldür, aynı yapımda 'Tuğçe'yi canlandırdan Damla Ersubaşı'yla film döneminde çok fazla yan yana gelmedi. Bununla birlikte gündem olan küslük iddialarına yanıt veren kişiyse Özmüldür oldu.

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2003-2005 yıllarında yayınlanan Sihirli Annem dizisinin film olacağı haberi büyük ses getirmişti.

2003-2005 yıllarında yayınlanan Sihirli Annem dizisinin film olacağı haberi büyük ses getirmişti.

Diziye damga vuran aynı efsane kadrosunun yıllar sonra Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmiyle geri dönmesi sosyal medyanın da gündemine oturdu. 

30 Mayıs Cuma günü vizyona giren fantastik film üç günde 2025'in gişe rekorunu kırdı. Kısa sürede büyük bir başarı elde edip buram buram nostalji yaşayan Sihirli Annem filminde 2011'de hayatını kaybeden Defne Joy Foster'da yapay zekayla yapımda yer aldı.

Dizide gönülleri fetheden çocuk oyuncuların büyümüş halleriyle filmde yeniden karşımıza çıkması da hayli beğeni topladı.

Dizide gönülleri fetheden çocuk oyuncuların büyümüş halleriyle filmde yeniden karşımıza çıkması da hayli beğeni topladı.

Tabii Sihirli Annem denildiğinde akıllara gelen ikililerin başında da Tuğçe ve Cem çifti geliyor. Buğra Özmüldür ve Damla Ersubaşı dizinin finalinden sonra da arkadaşlıklarını bozmayan oyunculardan oldu. Sık sık bir araya gelen ikili Sihirli Annem filmiyle yeniden birlikte kamera karşısına geçti.

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminde ve galasında çok fazla yan yana görmediğimiz 'Cem' ve 'Tuğçe' arasında küslük olduğu iddiaları gündem oldu.

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminde ve galasında çok fazla yan yana görmediğimiz 'Cem' ve 'Tuğçe' arasında küslük olduğu iddiaları gündem oldu.

Buğra Özmüldür, sosyal medyada konuşulan küslük iddialarına sessiz kalmayan taraf oldu. Instagram hesabından açıklama yapan Özmüldür 'Sadece Damla'nın filmde çok fazla sahnesi yoktu. Olduğu zamanlar da goygoya düşmüşüz. Fotoğraf çok umrumuzda olmamış' diyerek küslük iddialarını yalanladı.

Damla Ersubaşı da o anları kendi hikayesinde yayınlayıp Özmüldür'ün sözlerini doğruladı.

Buğra Özmüldür bu paylaşımının ardından bir de Damla Ersubaşı'yla bir de yan yana oldukları pozlarını paylaştı.

Buğra Özmüldür bu paylaşımının ardından bir de Damla Ersubaşı'yla bir de yan yana oldukları pozlarını paylaştı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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