Sihirli Annem'in 'Cem'i Buğra Özmüldür, 'Tuğçe' Damla Ersubaşı'yla Küstüğü İddialarına Yanıt Verdi!

Sihirli Annem'in 'Cem'i Buğra Özmüldür, 'Tuğçe' Damla Ersubaşı'yla Küstüğü İddialarına Yanıt Verdi!
Çocukluk dönemlerimize renk katan Sihirli Annem dizisi geçtiğimiz günlerde eski efsane kadrosunun yer aldığı Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmiyle yeniden gündem oldu. Fantastik aile dizisinde 'Cem' karakterine hayat veren Buğra Özmüldür, aynı yapımda 'Tuğçe'yi canlandırdan Damla Ersubaşı'yla film döneminde çok fazla yan yana gelmedi. Bununla birlikte gündem olan küslük iddialarına yanıt veren kişiyse Özmüldür oldu.
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2003-2005 yıllarında yayınlanan Sihirli Annem dizisinin film olacağı haberi büyük ses getirmişti.
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Dizide gönülleri fetheden çocuk oyuncuların büyümüş halleriyle filmde yeniden karşımıza çıkması da hayli beğeni topladı.
Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminde ve galasında çok fazla yan yana görmediğimiz 'Cem' ve 'Tuğçe' arasında küslük olduğu iddiaları gündem oldu.
Damla Ersubaşı da o anları kendi hikayesinde yayınlayıp Özmüldür'ün sözlerini doğruladı.
Buğra Özmüldür bu paylaşımının ardından bir de Damla Ersubaşı'yla bir de yan yana oldukları pozlarını paylaştı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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