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Şahin Kendirci Gassal'ın İkinci Sezonunda Bayhan'ın Getirilmesinin Kendisine Sürpriz Olduğunu Açıkladı!

Şahin Kendirci Gassal'ın İkinci Sezonunda Bayhan'ın Getirilmesinin Kendisine Sürpriz Olduğunu Açıkladı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.06.2025 - 16:59

TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin ikinci sezonuna Bayhan'ın dahil edilmesi herkesi şaşırmıştı. Şahin Kendirci'nin yerine Bayhan'ın getirilmesi de sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Habertürk'ten Atakan Makar ve Snob Magazin'in göre; bir mekanda sahne alan Şahin Kendirci, kendisinin yerine Bayhan'ın gelmesinin sürpriz olduğunu açıkladı. 

Kaynak: Habertürk - Atakan Makar / Snob Magazin

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TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de izleyici karşısına çıkan Gassal ilk sezonuyla gündem yaratmıştı.

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de izleyici karşısına çıkan Gassal ilk sezonuyla gündem yaratmıştı.

21 Aralık 2024'te yayınlanmaya başlayan birinci sezondaki 'Ölünce beni kim yıkayacak?' yazılı tanıtım afişleriyle tepkilerin hedefi olmuştu. 

Geçtiğimiz günlerde de ikinci sezonuyla geri dönen Gassal'ın kadrosundaki değişikliklerde dikkat çekmişti. 

'Nihan' karakteriyle Hande Soral'ın dahil olduğu dizinin ilk sezonunda yer alan Şahin Kendirci'nin yerine de şarkıcı Bayhan getirilmişti. 

Dizide şarkılarıyla ayrı bir hava katan Kendirci yerine Bayhan'ın getirilmesi bir kesim tarafından da tepkiyle karşılanmıştı.

'Nihan' rolüyle Ahmet Kural'ın partneri olan Hande Soral'sa Bayhan'ı savunan sözleriyle öne çıkmıştı:

Yaşanan bu değişikliğin ardından herhangi bir açıklama yapmayan Şahin Kendirci sessizliğini ilk kez bozdu.

Yaşanan bu değişikliğin ardından herhangi bir açıklama yapmayan Şahin Kendirci sessizliğini ilk kez bozdu.

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Yetenek Sizsiniz Türkiye ile tanınan arından da O Ses Çocuklar yarışmasında şampiyon olan Şahin Kendirci Alaçatı'daki bir mekanda sahneye çıktı. 

Konser sonra açıklamalarda bulunan Kendirci, Bayhan Gürhan'ın kendisinin yerine getirilmesini sürpriz olarak değerlendirdi. 

'Gassal'ın kariyerine büyük bir katkı sağladığını belirten genç şarkıcı, “Bayhan abi bana da sürpriz oldu. Ama çok mutlu oldum. Aynı topraklardan çıkmış bir isim. Dubai’de lansmanda tanışmıştık sohbet etmiştik. Çok sevdiğim bir isim umarım kalbinin istediği olur.

Sosyal medyada yapılan eleştirileri doğru bulmuyorum. Bayhan ağabeyi eleştirmek yerine ona destek olmalıyız' ifadelerini kullandı. 

“Müslüm mü Gassal mı” sorusuna da yanıt veren Kendirici “Müzik kariyerim açısından Gassal çok iyi ama oyunculuk yönümü ilk kez gösterdiğim için Müslüm diyebilirim” dedi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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