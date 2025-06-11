Şahin Kendirci Gassal'ın İkinci Sezonunda Bayhan'ın Getirilmesinin Kendisine Sürpriz Olduğunu Açıkladı!
TRT Tabii'de yayınlanan Gassal dizisinin ikinci sezonuna Bayhan'ın dahil edilmesi herkesi şaşırmıştı. Şahin Kendirci'nin yerine Bayhan'ın getirilmesi de sosyal medyayı ikiye bölmüştü. Habertürk'ten Atakan Makar ve Snob Magazin'in göre; bir mekanda sahne alan Şahin Kendirci, kendisinin yerine Bayhan'ın gelmesinin sürpriz olduğunu açıkladı.
Kaynak: Habertürk - Atakan Makar / Snob Magazin
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TRT'nin dijital yayın platformu Tabii'de izleyici karşısına çıkan Gassal ilk sezonuyla gündem yaratmıştı.
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Yaşanan bu değişikliğin ardından herhangi bir açıklama yapmayan Şahin Kendirci sessizliğini ilk kez bozdu.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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