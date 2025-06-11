Şahin Kendirci Gassal'ın İkinci Sezonunda Bayhan'ın Getirilmesinin Kendisine Sürpriz Olduğunu Açıkladı!

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Yetenek Sizsiniz Türkiye ile tanınan arından da O Ses Çocuklar yarışmasında şampiyon olan Şahin Kendirci Alaçatı'daki bir mekanda sahneye çıktı.

Konser sonra açıklamalarda bulunan Kendirci, Bayhan Gürhan'ın kendisinin yerine getirilmesini sürpriz olarak değerlendirdi.

'Gassal'ın kariyerine büyük bir katkı sağladığını belirten genç şarkıcı, “Bayhan abi bana da sürpriz oldu. Ama çok mutlu oldum. Aynı topraklardan çıkmış bir isim. Dubai’de lansmanda tanışmıştık sohbet etmiştik. Çok sevdiğim bir isim umarım kalbinin istediği olur.

Sosyal medyada yapılan eleştirileri doğru bulmuyorum. Bayhan ağabeyi eleştirmek yerine ona destek olmalıyız' ifadelerini kullandı.

“Müslüm mü Gassal mı” sorusuna da yanıt veren Kendirici “Müzik kariyerim açısından Gassal çok iyi ama oyunculuk yönümü ilk kez gösterdiğim için Müslüm diyebilirim” dedi.