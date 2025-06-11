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Yumurcak'ın 'Çitlenbik'iydi: Yeşilçam Oyuncusu İhsan Küçüktepe Hayatını Kaybetti

Yumurcak'ın 'Çitlenbik'iydi: Yeşilçam Oyuncusu İhsan Küçüktepe Hayatını Kaybetti

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
11.06.2025 - 14:05

Yeşilçam'da 'Çitlenbik' rolüyle hafızalara kazınan İhsan Küçüktepe'den ne yazık ki acı haber geldi. Film-San Vakfı İhsan Küçüktepe'nin 63 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Yumurcak filmindeki canlandırdığı 'Çitlenbik' rolüyle tanınan İhsan Küçüktepe'den acı haber geldi.

Yumurcak filmindeki canlandırdığı 'Çitlenbik' rolüyle tanınan İhsan Küçüktepe'den acı haber geldi.

Oyunculuğa uzun süre ara veren Küçüktepe, 2004 yılında Cennet Mahallesi'nin iki bölümünde rol almıştı. Daha sonra 2006'da da Arka Sokaklar dizisinde bir sezon boyunca kamera karşısına geçmişti.

Film-San Vakfı, Afro Türk oyuncunun 63 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Film-San Vakfı, Afro Türk oyuncunun 63 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Paylaşımda, 'Oyuncu İhsan Küçüktepe’ye (Çitlenbik) Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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