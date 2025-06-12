Tıpkı Acun Ilıcalı ve Melisa Gibi: Polat Yağcı Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Filmini Minik Kızı İçin Çekmiş!

Belki hatırlarsınız, 'Doğruluk mu Cesaret mi?' programına konuk olan Acun Ilıcalı “Melisa ile kahvaltıdaydık baktım Sihirli Annem’i seyrediyor. Sihirli Annem eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım Melisa nefes almadan seyrediyor. Ben de 'madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari' dedim. Sonra hemen yapımcımızı aradım o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler” açıklamasında bulunmuştu.

Ilıcalı'nın kızı Melisa için çektiği Sihirli Annem dizisinin yeni versiyonu EXXEN'de yayınlanmıştı. 2 sezon ve 30 bölümden oluşan dizinin tepeden tırnağa değiştirilen oyuncu kadrosunda da Açelya Topaloğlu (Betüş), Emre Altuğ (Sadık), Nergis Kumbasar (Perihan), Lale Başar (Dudu), Hande Katipoğlu (Suzan), Bülent Seyran (Avni) gibi isimler yer almıştı.