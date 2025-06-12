Tıpkı Acun Ilıcalı ve Melisa Gibi: Polat Yağcı Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Filmini Minik Kızı İçin Çekmiş!
Pek çoğumuzun çocukluk döneminde ayıla bayıla izlediği Sihirli Annem dizisinin film versiyonu büyük ses getirdi. Eski efsane kadrosuyla yıllar sonra yeniden karşımıza çıkan fantastik filme dair bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'de 'Mistik' karakterine hayat veren Derin Yağcı, yapımcı babası Polat Yağcı'nın filmi kendisi için çektiğini söyledi.
Tabii bu açıklamaysa akıllara, tıpkı Acun Ilıcalı'nın da kızı Melisa için Sihirli Annem dizisini yeniden çekmesini getirdi.
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2003'te yayın hayatına başlayıp 2005 yılında ani şekilde final yapan Sihirli Annem dizisi, yediden yetmişe pek çoğumuzun favorisiydi.
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Eski unutulmaz kadrosunun yanı sıra yeni yüzler de Sihirli Annem ekibine dahil olmuştu.
Sevimli Derin Yağcı'nın bu samimi teşekkürü sonrası akıllara da Acun Ilıcalı ve Melisa geldi tabii.
Derin Yağcı'nın Sihirli Annem galasındaki röportajını da buradan izleyebilirsiniz:
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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