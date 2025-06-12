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Tıpkı Acun Ilıcalı ve Melisa Gibi: Polat Yağcı Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Filmini Minik Kızı İçin Çekmiş!

Tıpkı Acun Ilıcalı ve Melisa Gibi: Polat Yağcı Sihirli Annem: Hepimiz Biriz Filmini Minik Kızı İçin Çekmiş!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.06.2025 - 23:56

Pek çoğumuzun çocukluk döneminde ayıla bayıla izlediği Sihirli Annem dizisinin film versiyonu büyük ses getirdi. Eski efsane kadrosuyla yıllar sonra yeniden karşımıza çıkan fantastik filme dair bilinmeyen bir detay ortaya çıktı. Sihirli Annem: Hepimiz Biriz'de 'Mistik' karakterine hayat veren Derin Yağcı, yapımcı babası Polat Yağcı'nın filmi kendisi için çektiğini söyledi. 

Tabii bu açıklamaysa akıllara, tıpkı Acun Ilıcalı'nın da kızı Melisa için Sihirli Annem dizisini yeniden çekmesini getirdi.

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2003'te yayın hayatına başlayıp 2005 yılında ani şekilde final yapan Sihirli Annem dizisi, yediden yetmişe pek çoğumuzun favorisiydi.

2003'te yayın hayatına başlayıp 2005 yılında ani şekilde final yapan Sihirli Annem dizisi, yediden yetmişe pek çoğumuzun favorisiydi.

O dönemlerde çocuk olanları koşa koşa ekran karşısına geçiren fantastik aile dizisi cephesinden yıllar sonra sürpriz bir haber gelmişti. Aynı efsane kadronun Sihirli Annem filmi çekeceği ve 2011'de aramızdan ayrılan Defne Joy Foster'ın da yapay zekayla yapıma dahil edileceği açıklanmıştı. 

Başrollerinde İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Gül Onat gibi isimlerin yer aldığı Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filmi 30 Mayıs Cuma günü vizyona girip heyecanla yolunu gözleyen seyircisiyle buluşmuştu.

Eski unutulmaz kadrosunun yanı sıra yeni yüzler de Sihirli Annem ekibine dahil olmuştu.

Eski unutulmaz kadrosunun yanı sıra yeni yüzler de Sihirli Annem ekibine dahil olmuştu.

Bu isimlerden biri de filmde 'Mistik' adlı bir çocuk periye hayat veren Derin Yağcı olmuştu. Sevimliliğiyle gözlerden kaçmayan minik Derin'in Sihirli Annem: Hepimiz Biriz filminin yapımcılığını üstlenen Polat Yağcı'nın kızı olduğunu öğrenmiştik. 

Sihirli Annem filminin galasından mikrofonlara konuşan Derin Yağcı “Babam benim için Sihirli Annem’i tekrar çekti. Ona çok teşekkür ederim” diyerek herkesi güldürmeyi başardı.

Sevimli Derin Yağcı'nın bu samimi teşekkürü sonrası akıllara da Acun Ilıcalı ve Melisa geldi tabii.

Sevimli Derin Yağcı'nın bu samimi teşekkürü sonrası akıllara da Acun Ilıcalı ve Melisa geldi tabii.

Belki hatırlarsınız,  'Doğruluk mu Cesaret mi?' programına konuk olan Acun Ilıcalı “Melisa ile kahvaltıdaydık baktım Sihirli Annem’i seyrediyor. Sihirli Annem eski ama çok başarılı bir dizi. Baktım Melisa nefes almadan seyrediyor. Ben de 'madem bu kadar seviyor yenisini yapayım bari' dedim. Sonra hemen yapımcımızı aradım o da duyarlılık gösterdi ve şimdi çekimdeler” açıklamasında bulunmuştu. 

Ilıcalı'nın kızı Melisa için çektiği Sihirli Annem dizisinin yeni versiyonu EXXEN'de yayınlanmıştı.  2 sezon ve 30 bölümden oluşan dizinin tepeden tırnağa değiştirilen oyuncu kadrosunda da Açelya Topaloğlu (Betüş), Emre Altuğ (Sadık), Nergis Kumbasar (Perihan), Lale Başar (Dudu), Hande Katipoğlu (Suzan), Bülent Seyran (Avni) gibi isimler yer almıştı.

Derin Yağcı'nın Sihirli Annem galasındaki röportajını da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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