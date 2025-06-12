Demet Akbağ "Kıvanç Tatlıtuğ'lu Yeni Organize İşler Filminde Rol Alacak mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi!
Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler, Türk sinemasının sevilen yapımlarından biri haline geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi çeken serinin ikinci filminde de Kıvanç Tatlıtuğ rol almıştı. Muhabir Online'dan Ömer Can'ın haberine göre, ilk filmde yer alan Demet Akbağ 'Kıvanç Tatlıtuğ'lu yeni Organize İşler filminde rol alacak mısınız?' sorusuna ilk kez yanıt verdi.
Kaynak: Ömer Can
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2005'te vizyona giren Organize İşler o dönem büyük ses getiren filmlerden biri olmuştu.
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Dolandırıcılık hikayesini işleyen yapım 2019'da da Organize İşler Sazan Sarmalı adlı ikinci filmiyle vizyona girmişti.
Yapımı sevenlere bir müjde daha verilmiş ve Organize İşler: Karun Hazinesi adlı üçüncü filmin yolda olduğu söylenmişti.
"Kadroda olacak mısınız?" sorusuna "Sanıyorum hayır. Yeni bir hikaye, yeni bir şey yapmıştır" diyen Akbağ "Herhalde dahil olacak olsaydım çoktan haberim olurdu" ifadelerini kullandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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