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Demet Akbağ "Kıvanç Tatlıtuğ'lu Yeni Organize İşler Filminde Rol Alacak mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi!

Demet Akbağ "Kıvanç Tatlıtuğ'lu Yeni Organize İşler Filminde Rol Alacak mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
12.06.2025 - 22:32

Oyuncu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan imzalı Organize İşler, Türk sinemasının sevilen yapımlarından biri haline geldi. Güçlü oyuncu kadrosuyla büyük ilgi çeken serinin ikinci filminde de Kıvanç Tatlıtuğ rol almıştı. Muhabir Online'dan Ömer Can'ın haberine göre, ilk filmde yer alan Demet Akbağ 'Kıvanç Tatlıtuğ'lu yeni Organize İşler filminde rol alacak mısınız?' sorusuna ilk kez yanıt verdi. 

Kaynak: Ömer Can

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2005'te vizyona giren Organize İşler o dönem büyük ses getiren filmlerden biri olmuştu.

2005'te vizyona giren Organize İşler o dönem büyük ses getiren filmlerden biri olmuştu.

Yönetmen ve senaristliğini Yılmaz Erdoğan'ın üstlendiği aksiyon ve komedi türündeki film eğlenceli konusuyla büyük bir kitle tarafından çok sevilmişti. Organize İşler Yılmaz Erdoğan, Tolga Çevik, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Özgü Namal, Cem Yılmaz, Erdal Tosun, Tuncer Salman, Öner Erkan gibi isimleri kadrosunda buluşturmuştu.

Dolandırıcılık hikayesini işleyen yapım 2019'da da Organize İşler Sazan Sarmalı adlı ikinci filmiyle vizyona girmişti.

Dolandırıcılık hikayesini işleyen yapım 2019'da da Organize İşler Sazan Sarmalı adlı ikinci filmiyle vizyona girmişti.

Bu kez kadrosunaKıvanç Tatlıtuğ, Bensu Soral, Okan Çabalar, Ezgi Mola, Rıza Kocaoğlu, Mahir İpek, Ekin Türkmen, Ata Demirer gibi isimleri katan yapım yine epey beğeni toplamıştı.

Yapımı sevenlere bir müjde daha verilmiş ve Organize İşler: Karun Hazinesi adlı üçüncü filmin yolda olduğu söylenmişti.

Yapımı sevenlere bir müjde daha verilmiş ve Organize İşler: Karun Hazinesi adlı üçüncü filmin yolda olduğu söylenmişti.

İlk filmde rol alıp ikinci filmde rol almayan Demet Akbağ'ın yeni filmdeki akibeti de merak konusu oldu. Muhabir Online'dan Ömer Can'ın haberine göre, Demet Akbağ bu konuya dair ilk kez bir açıklamada bulundu. Akbağ, Kıvanç Tatlıtuğ'un rol alacağı yeni Organize İşler filminde büyük ihtimalle olmayacağını belirtti.

"Kadroda olacak mısınız?" sorusuna "Sanıyorum hayır. Yeni bir hikaye, yeni bir şey yapmıştır" diyen Akbağ "Herhalde dahil olacak olsaydım çoktan haberim olurdu" ifadelerini kullandı.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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