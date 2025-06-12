Semih Saygıner'in Hayatını Anlatacak "Usta" Dizisinin Başrol Oyuncusu Belli Oldu!
İlk Dünya Bilardo Şampiyonumuz Semih Saygıner’in ilham dolu hayat hikayesini anlatacak 'Usta' dizisi için çalışmalar hızla devam ediyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Usta'da Saygıner’i canlandıracak başrol oyuncusu belli oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Bilardo dendiğinde aklımıza gelen ilk isim olan Semih Saygıner, 1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanmıştı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Usta" dizisinin başrol oyuncusu belli oldu!
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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