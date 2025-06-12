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Semih Saygıner'in Hayatını Anlatacak "Usta" Dizisinin Başrol Oyuncusu Belli Oldu!

Semih Saygıner'in Hayatını Anlatacak "Usta" Dizisinin Başrol Oyuncusu Belli Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
13.06.2025 - 00:18

İlk Dünya Bilardo Şampiyonumuz Semih Saygıner’in ilham dolu hayat hikayesini anlatacak 'Usta' dizisi için çalışmalar hızla devam ediyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Usta'da Saygıner’i canlandıracak başrol oyuncusu belli oldu. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Bilardo dendiğinde aklımıza gelen ilk isim olan Semih Saygıner, 1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanmıştı.

Bilardo dendiğinde aklımıza gelen ilk isim olan Semih Saygıner, 1994 yılında ilk Dünya Bilardo Şampiyonluğunu kazanmıştı.

Dünya çapında 'Mr. Magic' (Bay Sihir) ya da 'The Turkish Prince (Türk Prensi)' lakaplarıyla bilinen Saygıner'in hayatının dizi olacağı haberi özellikle sporseverleri bir hayli heyecanlandırmıştı. 

Up Pictures imzalı 8 bölümlük 'Usta' adlı dizinin yönetmen koltuğunda Umur Turagay oturacak. Başar Başaran'ın senaryosunu kaleme aldığı yapım şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Usta" dizisinin başrol oyuncusu belli oldu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, "Usta" dizisinin başrol oyuncusu belli oldu!

Usta'da başarılı sporcumuz Semih Saygıner'e hayat verecek kişi Ekin Koç oldu. Sana Bir Sır Vereceğim dizisiyle tanınan Koç son olarak Taş Kağıt Makas, Öldürdüğün Şeyler ve  TOD için çektiği “Vicdansız” dizisiyle dikkat çekti.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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