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Afra Saraçoğlu ve Furkan Andıç'ın Yeni Dizisi Pera'ya Ödüllü Bir Oyuncu Dahil Oldu!

Afra Saraçoğlu ve Furkan Andıç'ın Yeni Dizisi Pera'ya Ödüllü Bir Oyuncu Dahil Oldu!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
16.06.2025 - 09:20

Yalı Çapkını'nın final yapması sonrası imaj değiştiren Afra Saraçoğlu'nun bu kez dijital platform dizisiyle karşımıza çıkacağı netlik kazanmıştı. Bir influencer’ı canlandıracak olan popüler oyuncunun partneri de Furkan Andıç olmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pera'da 'Özgür'e ödüllü bir ünlü oyuncu hayat verecek. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Afra Saraçoğlu 101. bölümüyle final yapan Yalı Çapkını'nda 3 sezon boyunca başrol karakterlerinden 'Seyran'a hayat vermişti.

Afra Saraçoğlu 101. bölümüyle final yapan Yalı Çapkını'nda 3 sezon boyunca başrol karakterlerinden 'Seyran'a hayat vermişti.

Fenomen diziyile birlikte yıldızını bir hayli parlatmayı başaran ünlü oyuncunun finalden sonraki yeni projesi hayran kitlesi tarafından merak konusu olmuştu. Dizi finalinin ardından radikal bir imaj değişimi yapıp saçlarını boyatan Saraçoğlu'nun anlaştığı ilk yapımın televizyon değil dijital medya dizisi olduğu açıklanmıştı.

Disney Plus'ın yeni dizisi Pera'nın başrolü olan Afra Saraçoğlu'nun 'Pera' adlı bir influencer’a hayat vereceği belirtilmişti.

Disney Plus'ın yeni dizisi Pera'nın başrolü olan Afra Saraçoğlu'nun 'Pera' adlı bir influencer’a hayat vereceği belirtilmişti.

Ünlü oyuncunun 8 bölümlük Pera dizisindeki partneri de geçtiğimiz günlerde belli olmuş ve Furkan Andıç'la birlikte kamera karşısına geçeceği netlik kazanmıştı. 

'Adam' isimli fırıncıya hayat verecek Andıç'sa, TRT Tabii'nin yeni dizisi 'Muhabir'in kadrosundan sevgilisi boykot paylaşımıyla büyük ses getiren Aybüke Pusat'a destek verdiği için çıkarılmıştı.

Bahadır Karataş’ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Pera" dizisinin kadrosuna da yeni isimler katılmaya başladı.

Bahadır Karataş’ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Pera" dizisinin kadrosuna da yeni isimler katılmaya başladı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Afra Saraçoğlu ve Furkan Andıç'ın başrollerinde yer aldığı Pera'ya ödüllü oyuncu Ulvi Kahyaoğlu dahil oldu. 

Daha önce Benim Adım Melek, Safir, Tozluyaka gibi dizilerle karşımıza çıkan Kahyaoğlu, karizmatik bir iş insanı olan 'Özgür'ü canlandıracak.

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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