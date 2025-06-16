Afra Saraçoğlu ve Furkan Andıç'ın Yeni Dizisi Pera'ya Ödüllü Bir Oyuncu Dahil Oldu!
Yalı Çapkını'nın final yapması sonrası imaj değiştiren Afra Saraçoğlu'nun bu kez dijital platform dizisiyle karşımıza çıkacağı netlik kazanmıştı. Bir influencer’ı canlandıracak olan popüler oyuncunun partneri de Furkan Andıç olmuştu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Pera'da 'Özgür'e ödüllü bir ünlü oyuncu hayat verecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Afra Saraçoğlu 101. bölümüyle final yapan Yalı Çapkını'nda 3 sezon boyunca başrol karakterlerinden 'Seyran'a hayat vermişti.
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Disney Plus'ın yeni dizisi Pera'nın başrolü olan Afra Saraçoğlu'nun 'Pera' adlı bir influencer’a hayat vereceği belirtilmişti.
Bahadır Karataş’ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Pera" dizisinin kadrosuna da yeni isimler katılmaya başladı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünden mezun oldum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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