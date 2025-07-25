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İfşa Görüntüleri Patlayınca "Bamya" Yorumlarına Maruz Kalan Mauro Icardi Wanda Nara'ya Dava Açtı!

İfşa Görüntüleri Patlayınca "Bamya" Yorumlarına Maruz Kalan Mauro Icardi Wanda Nara'ya Dava Açtı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.07.2025 - 13:31

Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi’nin geçtiğimiz gün sosyal medyada yayılan özel görüntüleri Türkiye gündemini epey meşgul etti. Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeninin paylaştığı videoda Icardi’nin cinsel organının göründüğü iddia edilmişti. Ünlü futbolcu, Instagram hesabından paylaştığı gönderiyle bu iddialara sert yanıt vermişti. Ancak bu olayın yankısı büyüdü. Icardi, eski eşi Wanda Nara hakkında “mahrem görüntülerle şantaj” suçlamasıyla savcılığa başvurdu. 

İşte detaylar...

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Sosyal medya birkaç gündür resmen alev alev!

Sosyal medya birkaç gündür resmen alev alev!

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sahadaki gollerinden çok özel hayatıyla konuşuluyor. Bu kez olayın merkezinde müstehcen bir video var. Geçtiğimiz günlerde TikTok ve Twitter’da hızla yayılan görüntülerde, Icardi’ye ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli bir video büyük ses getirmişti. Paylaşımı yapan kişi ise, sosyal medya fenomeni Natasha Rey.

Natasha Rey, Icardi’nin kendisine mesaj attığını ve China Suarez ile birlikteyken onu aldattığını öne sürmüştü. Ancak Icardi cephesinden bu iddialara jet yanıt gelmişti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Natasha’nın kendisine kendi isteğiyle görüntüler gönderdiğini, kendisinin ise mesajlara bile cevap vermediğini belirtmişti.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Video sosyal medyada goygoylarla konuşulmaya devam edince Icardi, bu yorumlara sessiz kalmamış ve şu sözlerle tepki göstermişti:

Video sosyal medyada goygoylarla konuşulmaya devam edince Icardi, bu yorumlara sessiz kalmamış ve şu sözlerle tepki göstermişti:

“Eğer düzenleyip filtreleyecekseniz, bari daha inandırıcı yapın. Merak etmeyin, alınmıyorum ama biraz yetkin olun... Öyle ucuz işler yapmayın. Old Trafford, Manchester'da ne zafer ama.”

Ve paylaşıma bir de fotoğraf eklemişti.

Kaçıranlar için:

Yeni bir bomba gelişme geçtiğimiz saatlerde geldi!

Yeni bir bomba gelişme geçtiğimiz saatlerde geldi!

İddialara göre videonun kaynağı eski eşi Wanda Nara idi. Görüntülerin 2022 yılında Icardi ile Wanda arasında yaşanan özel bir ana ait olduğu ve Wanda tarafından Natasha Rey’e gönderildiği öne sürüldü. Icardi de bunun üzerine harekete geçti ve Wanda Nara başta olmak üzere görüntülerin yayılmasında rolü olan herkes hakkında “mahrem görüntülerle şantaj” suçlamasıyla savcılığa başvurdu. Gerekli tüm delilleri sunduğunu söyleyen futbolcunun yanında duran bir kişi daha vardı: nişanlısı China Suarez. Genç kadın, görüntülerin eski olduğunu ve Wanda tarafından gönderildiğini iddia ederek Icardi’ye destek verdi.

Görünen o ki, Icardi-Wanda Nara savaşı tekrar başlıyor. Mahkeme salonlarında neler yaşanacak, sosyal medyada başka ne tür ifşalar patlayacak, hep birlikte göreceğiz…

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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