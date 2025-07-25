İfşa Görüntüleri Patlayınca "Bamya" Yorumlarına Maruz Kalan Mauro Icardi Wanda Nara'ya Dava Açtı!

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sahadaki gollerinden çok özel hayatıyla konuşuluyor. Bu kez olayın merkezinde müstehcen bir video var. Geçtiğimiz günlerde TikTok ve Twitter’da hızla yayılan görüntülerde, Icardi’ye ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli bir video büyük ses getirmişti. Paylaşımı yapan kişi ise, sosyal medya fenomeni Natasha Rey.

Natasha Rey, Icardi’nin kendisine mesaj attığını ve China Suarez ile birlikteyken onu aldattığını öne sürmüştü. Ancak Icardi cephesinden bu iddialara jet yanıt gelmişti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Natasha’nın kendisine kendi isteğiyle görüntüler gönderdiğini, kendisinin ise mesajlara bile cevap vermediğini belirtmişti.