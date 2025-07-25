İfşa Görüntüleri Patlayınca "Bamya" Yorumlarına Maruz Kalan Mauro Icardi Wanda Nara'ya Dava Açtı!
Galatasaray’ın golcüsü Mauro Icardi’nin geçtiğimiz gün sosyal medyada yayılan özel görüntüleri Türkiye gündemini epey meşgul etti. Natasha Rey isimli sosyal medya fenomeninin paylaştığı videoda Icardi’nin cinsel organının göründüğü iddia edilmişti. Ünlü futbolcu, Instagram hesabından paylaştığı gönderiyle bu iddialara sert yanıt vermişti. Ancak bu olayın yankısı büyüdü. Icardi, eski eşi Wanda Nara hakkında “mahrem görüntülerle şantaj” suçlamasıyla savcılığa başvurdu.
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Sosyal medya birkaç gündür resmen alev alev!
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Video sosyal medyada goygoylarla konuşulmaya devam edince Icardi, bu yorumlara sessiz kalmamış ve şu sözlerle tepki göstermişti:
Yeni bir bomba gelişme geçtiğimiz saatlerde geldi!
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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