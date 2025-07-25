Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e Sosyal Medyada Tokat Gibi Yanıt!

“Ülkemizde yangınlar var, şehitlerimiz var. İşim başımdan aşkın. Ama bir yandan da telefonum susmuyor ve bu yaşta hâlâ nelerle uğraştırıyorsun bizi; anlam veremediğim, aniden sebepsiz ve öfkeyle yazılıp çizilen şeyler.

Gerçekten kafanda neler yaşadığını bilmiyorum ama üzücü olan şu: Üstten bakıyor, küçümsüyorsun. Şu anki kariyerine adım atmanı sağlayan, yıllarca birlikte emek verdiğin eski arkadaşlarını ve iş arkadaşlarını imalı sözlerle aşağılıyorsun.

Görünüyor ki geçmişine, grubuna saygın kalmamış. Kimse senin işine, yeteneğine hakaret etmedi etmez!

Ama sen de haddini bil, edebini koru.

Kaldır biraz kafanı o telefondan, gerçek dünyada neler oluyor bir bak. Belki o zaman biraz insanlık hatırlarsın.

Seni karmanla baş başa bırakıyorum.

Gerçek yüzünü, hırsına yenik düşüp gösterdiğin için ayrıca teşekkürler. Şimdi herkes bizi daha net anlıyordur eminim.

Sevgiyle kal.”