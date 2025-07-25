onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e Sosyal Medyada Tokat Gibi Yanıt!

Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e Sosyal Medyada Tokat Gibi Yanıt!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
25.07.2025 - 15:45

Enerjisi ve sahne performanslarıyla 2000’lere damga vuran grup Hepsi dağıldığında hepimiz çok üzülmüştük. Aradan yıllar geçti ancak Gülçin Ergül ve kızlar arasındaki tartışmalar bir türlü bitmedi. Son olarak Ergül, geçtiğimiz günlerde göndermeli paylaşımlarıyla herkesi şaşırtmıştı. Cemre Kemer de bu paylaşıma tepkisiz kalmamıştı. Bu kez Yasemin Yürük eski arkadaşına yanıt verdi. Ama Kemer'in aksine çok ağır konuştu. 

Gelin o paylaşıma birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2000’lerin başında hepimizin kalbinde taht kuran Hepsi grubunu mutlaka tanıyorsunuzdur.

2000’lerin başında hepimizin kalbinde taht kuran Hepsi grubunu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Sadece şarkılarıyla değil, dansları ve kıyafetleriyle de bir dönem gençlerin idolü olmuştu. Ancak grup Gülçin Ergül'ün ani gidişiyle dağılma sürecine girmişti. Ergül gruptan çıktıktan sonra 3 kişi kalan Cemre Kemer, Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı bir süre daha şarkılar çıkarsa da sonunda grubu komple dağıtmıştı.  

Yıllar geçti ancak Gülçin Ergül ara ara eski arkadaşlarına göndermeler yaparak gündeme gelmeye devam etmişti. Son olarak geçtiğimiz günlerde Ergül sahnede tek başına söylediği “Yalan” şarkısının videosunu “Hepsi benim” notuyla paylaşıp, ardından da “3 kişi yalan” diyerek üç eski grup arkadaşına gönderme yapmıştı.

Detaylardan bir önceki içeriğimizde bahsetmiştik:

Eski grup üyelerinin ne diyeceği merakla beklenirken ilk tepki Cemre Kemer’den gelmişti.

Eski grup üyelerinin ne diyeceği merakla beklenirken ilk tepki Cemre Kemer’den gelmişti.

Gülçin’e oldukça net ve sert ifadelerle cevap veren Kemer, “Yahu ülkemiz ne halde, yangınlarımız, şehitlerimiz sen oturdun bizim videolarımızı izliyorsun... Psikolojin iyi değil... Yine şarkın mı çıkacak, ne olacak bilmiyorum ama bunu yapma, bu tamamen sana zarar. Beni içine çekme, ben şu an hiç bu şekilde konuşulmak istemiyorum. Bir yakının el atsın, alsın telefonu elinden, illa vardır yanında dürüst seni seven bir dostun.” demişti.

Ardından gözler Yasemin Yürük ve Eren Bakıcı'ya çevrilmişti. Bakıcı, tepkisini Ergül'ü sosyal medyada takipten çıkarak göstermişti.

En ağır tepki ise Yürük'ten geldi:

En ağır tepki ise Yürük'ten geldi:

“Ülkemizde yangınlar var, şehitlerimiz var. İşim başımdan aşkın. Ama bir yandan da telefonum susmuyor ve bu yaşta hâlâ nelerle uğraştırıyorsun bizi; anlam veremediğim, aniden sebepsiz ve öfkeyle yazılıp çizilen şeyler.

Gerçekten kafanda neler yaşadığını bilmiyorum ama üzücü olan şu: Üstten bakıyor, küçümsüyorsun. Şu anki kariyerine adım atmanı sağlayan, yıllarca birlikte emek verdiğin eski arkadaşlarını ve iş arkadaşlarını imalı sözlerle aşağılıyorsun.

Görünüyor ki geçmişine, grubuna saygın kalmamış. Kimse senin işine, yeteneğine hakaret etmedi etmez!

Ama sen de haddini bil, edebini koru.

Kaldır biraz kafanı o telefondan, gerçek dünyada neler oluyor bir bak. Belki o zaman biraz insanlık hatırlarsın.

Seni karmanla baş başa bırakıyorum.

Gerçek yüzünü, hırsına yenik düşüp gösterdiğin için ayrıca teşekkürler. Şimdi herkes bizi daha net anlıyordur eminim.

Sevgiyle kal.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın