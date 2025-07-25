Açtı Ağzını Yumdu Gözünü: Yasemin Yürük’ten Gülçin Ergül’e Sosyal Medyada Tokat Gibi Yanıt!
Enerjisi ve sahne performanslarıyla 2000’lere damga vuran grup Hepsi dağıldığında hepimiz çok üzülmüştük. Aradan yıllar geçti ancak Gülçin Ergül ve kızlar arasındaki tartışmalar bir türlü bitmedi. Son olarak Ergül, geçtiğimiz günlerde göndermeli paylaşımlarıyla herkesi şaşırtmıştı. Cemre Kemer de bu paylaşıma tepkisiz kalmamıştı. Bu kez Yasemin Yürük eski arkadaşına yanıt verdi. Ama Kemer'in aksine çok ağır konuştu.
Gelin o paylaşıma birlikte bakalım...
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2000’lerin başında hepimizin kalbinde taht kuran Hepsi grubunu mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Eski grup üyelerinin ne diyeceği merakla beklenirken ilk tepki Cemre Kemer’den gelmişti.
En ağır tepki ise Yürük'ten geldi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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