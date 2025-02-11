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Koşun Kavga Var! Lvbel C5 Şarkısına Eleştiri Yapan İrem Derici'yi TikTok'taki Popülerliğinden Fena Vurdu!

Koşun Kavga Var! Lvbel C5 Şarkısına Eleştiri Yapan İrem Derici'yi TikTok'taki Popülerliğinden Fena Vurdu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
11.02.2025 - 13:54

Rap dünyasının son dönemde en çok konuşulan isimlerinden biri olan Lvbel C5, yeni şarkısı ‘HAVHAVHAV’ ile sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şarkının özellikle havlama efekti içeren bölümü TikTok’ta hızla yayılarak viral oldu. Ancak parça yalnızca dinleyicilerin değil, ünlü isimlerin de dikkatini çekti. Özellikle İrem Derici’nin sert eleştirisi çok konuşuldu. Yanıt gelecek mi diye beklerken Lvbel C5'ten atak geldi.

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Rapçiler son dönemde hem şarkı sözleri hem de klipleriyle sık sık tartışma yaratıyor.

Rapçiler son dönemde hem şarkı sözleri hem de klipleriyle sık sık tartışma yaratıyor.

Uzi, Cakal, Blok3, Era7capone ve Lvbel C5 gibi isimler sosyal medyanın en çok konuşulan rapçileri arasında yer alıyor.

Uzi, Cakal, Blok3, Era7capone ve Lvbel C5 gibi isimler sosyal medyanın en çok konuşulan rapçileri arasında yer alıyor.

Lvbel C5’in ‘HAVHAVHAV’ parçası da hem dinleyicilerden hem de ünlülerden farklı tepkiler aldı.

Lvbel C5’in ‘HAVHAVHAV’ parçası da hem dinleyicilerden hem de ünlülerden farklı tepkiler aldı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici parça hakkında yaptığı TikTok paylaşımında şarkıyı tiye alarak “Bir daha şarkı yaparsam ağzıma s*çsınlar” ifadesini kullandı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici parça hakkında yaptığı TikTok paylaşımında şarkıyı tiye alarak “Bir daha şarkı yaparsam ağzıma s*çsınlar” ifadesini kullandı.

Derici’nin bu sert yorumu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ancak Lvbel C5 kendisine yöneltilen eleştirilere kayıtsız kalmadı ve muhabirlerin sorularına şu sözlerle karşılık verdi:

Aleyna Tilki ise şarkıyı beğendiğini söyleyerek, “Eğlenceli bir şarkı. Ben çok eğlendim şarkıyı dinlerken. Herkes eleştiriliyor. Bence herkes içinden geleni yapmalı. Günün sonunda kolektif bir eğlence çıkıyorsa ortaya bence sıkıntı yok.” dedi.

Aleyna Tilki ise şarkıyı beğendiğini söyleyerek, “Eğlenceli bir şarkı. Ben çok eğlendim şarkıyı dinlerken. Herkes eleştiriliyor. Bence herkes içinden geleni yapmalı. Günün sonunda kolektif bir eğlence çıkıyorsa ortaya bence sıkıntı yok.” dedi.
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Lvbel C5'in kendisine yapılan yorumlara ne diyeceği merakla beklenirken açıklama geldi. İrem Derici'nin eleştirisine kayıtsız kalmayan rapçi şu sözlerle karşılık verdi:

Lvbel C5'in kendisine yapılan yorumlara ne diyeceği merakla beklenirken açıklama geldi. İrem Derici'nin eleştirisine kayıtsız kalmayan rapçi şu sözlerle karşılık verdi:

“TikTok’ta ilgi çekmeye devam etsin bence o. Daha iyi gidiyor orada. İşler, rakamlar orada daha iyi onun için. Sağ olsun.”

“TikTok’ta ilgi çekmeye devam etsin bence o. Daha iyi gidiyor orada. İşler, rakamlar orada daha iyi onun için. Sağ olsun.”

Rapçi, bu sözleriyle İrem Derici’nin TikTok’taki popülerliğine vurgu yaparak alaycı bir yanıt verdi.

Rapçi, bu sözleriyle İrem Derici’nin TikTok’taki popülerliğine vurgu yaparak alaycı bir yanıt verdi.

Aleyna Tilki'nin yorumu için ise, “Ben de onun şarkılarını çok beğeniyorum. Sağ olsun, çok süper bir yorum yapmış. Ben de onun şarkılarını dinliyorum. Ama İrem Derici’yi zaten dinlemiyorum.” dedi.

Aleyna Tilki'nin yorumu için ise, “Ben de onun şarkılarını çok beğeniyorum. Sağ olsun, çok süper bir yorum yapmış. Ben de onun şarkılarını dinliyorum. Ama İrem Derici’yi zaten dinlemiyorum.” dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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