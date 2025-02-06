Herkes Eleştirdi Aleyna Tilki Sahip Çıktı: Tartışmaların Odağındaki "HAVHAVHAV" Şarkısına Olay Yorum!
Herkes Eleştirdi Aleyna Tilki Sahip Çıktı: Tartışmaların Odağındaki "HAVHAVHAV" Şarkısına Olay Yorum!
Son dönemin en çok konuşulan şarkılarından Lvbel C5’in ‘HavHavHav’ı sözleri ve tarzı nedeniyle büyük tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada gündem olan şarkı CİMER’e bile şikayet edilirken, ünlü isimlerden gelen yorumlar da olay yarattı. Pek çok sanatçı şarkıyı eleştirirken Aleyna Tilki tam tersi bir çıkış yaptı ve şarkıya destek verdi.
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Son günlerin en çok konuşulan şarkılarından biri olan Lvbel C5’in ‘HavHavHav’ı hem sözleri hem de tarzıyla büyük yankı uyandırdı. Kimi şarkıyı absürt ve gereksiz bulurken, kimileri ise sadece eğlence amaçlı olduğunu savunuyor.
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Tartışmalar büyürken birçok ünlü isim de konuya dair yorum yapmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde İrem Derici şarkıyı eleştirerek “Bir daha şarkı yaparsam ağzıma s*çsınlar” demişti.
Magazin dünyasının en özgür ruhlu isimlerinden biri olan Aleyna Tilki ise şarkıyı beğendiğini söyledi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden genç popçu konuyla ilgili gelen sorulara içtenlikle yanıt verdi.
Tilki, “Eğlenceli bir şarkı. Ben çok eğlendim şarkıyı dinlerken. Herkes eleştiriliyor. Bence herkes içinden geleni yapmalı. Günün sonunda kolektif bir eğlence çıkıyorsa ortaya bence sıkıntı yok.” diyerek müzikte özgürlüğün altını çizdi.
Şarkı CİMER’e şikayet edilip yayından kaldırılması istenirken bu açıklama sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Tilki’nin bu yorumu, kimileri tarafından takdir edilirken kimileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
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Tüm bu tartışmalar sürerken Lvbel C5’in ‘HavHavHav’ı dinlenme rekorları kırmaya devam ediyor! Bakalım bu polemik daha ne kadar büyüyecek?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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