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İç Kanama Geçiren Gökhan Kırdar Hastaneye Kaldırıldı! Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

İç Kanama Geçiren Gökhan Kırdar Hastaneye Kaldırıldı! Sağlık Durumu Hakkında Açıklama Yaptı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 15:59

Hepimizin ''Yerine Sevemem'' , ''Cendere', 'Öldüm de Uyandım' gibi şarkılarıyla tanıdığı Gökhan Kırdar’dan üzücü haber geldi. Ünlü sanatçı akciğer rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Bir süredir paylaşım yapmayan Kırdar sessizliğini bozarak sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Sevenlerini duygulandıran sanatçı, “Yeniden nefes alabilmek güzel, yakında kavuşacağız” dedi.

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“Yerine Sevemem”, “Üstüme Basıp Geçme”, “Cendere”… Hepimizin kulaklarında yer etmiş efsane şarkıların sahibi Gökhan Kırdar, ne yazık ki sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

“Yerine Sevemem”, “Üstüme Basıp Geçme”, “Cendere”… Hepimizin kulaklarında yer etmiş efsane şarkıların sahibi Gökhan Kırdar, ne yazık ki sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.

Ünlü sanatçı akciğer rahatsızlığı ve iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Günlerdir paylaşım yapmayan Kırdar sevenlerini daha fazla merakta bırakmadı ve sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Ünlü sanatçı akciğer rahatsızlığı ve iç kanama nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Günlerdir paylaşım yapmayan Kırdar sevenlerini daha fazla merakta bırakmadı ve sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından konuşan sanatçı “Sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm…” diyerek zor günler geçirdiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından konuşan sanatçı “Sol akciğerimdeki iç kanama ve yaşamakta olduğum zatürre nedeniyle bir süredir paylaşım yapamadığım için üzgünüm…” diyerek zor günler geçirdiğini söyledi.

Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümüne de değinen Kırdar, “Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm.. Yeniden nefes alabilmek güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim” diyerek hayranlarını duygulandırdı.

Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümüne de değinen Kırdar, “Yangında kaybettiğimiz yavrularımız ve insanlarımız için ayrıca çok hüzünlüyüm.. Yeniden nefes alabilmek güzel ve yakında yeniden kavuşacağız dilerim” diyerek hayranlarını duygulandırdı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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