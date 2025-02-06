onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Miras Kavgası Alevlendi! Tuğçe Tayfur Babası Ferdi Tayfur’un Mirasına Kayyum Atanmasını İstedi

Miras Kavgası Alevlendi! Tuğçe Tayfur Babası Ferdi Tayfur’un Mirasına Kayyum Atanmasını İstedi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
06.02.2025 - 14:25

Ferdi Tayfur’un vefatının ardından miras krizi patlak verdi! Açıklanan vasiyette adının geçmemesine sert tepki gösteren kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyada ateş püskürmüştü. Olaylar büyüdü ve beklenen hamle geldi! Tuğçe Tayfur mal varlığına kayyum atanması için resmen başvuruda bulundu.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un ölümü sonrası miras kavgası büyüyor.

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un ölümü sonrası miras kavgası büyüyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan vasiyette adının geçmemesi üzerine büyük tepki gösteren Tuğçe Tayfur şok bir hamle yaptı.

Geçtiğimiz günlerde açıklanan vasiyette adının geçmemesi üzerine büyük tepki gösteren Tuğçe Tayfur şok bir hamle yaptı.

Babasının mal varlığı üzerinde oyunlar oynandığını öne süren Tayfur hukuki süreci başlattı ve miras için kayyum atanmasını talep etti.

Babasının mal varlığı üzerinde oyunlar oynandığını öne süren Tayfur hukuki süreci başlattı ve miras için kayyum atanmasını talep etti.

Hatırlarsanız, Ferdi Tayfur’un vasiyeti geçtiğimiz günlerde basına açıklanmış ve ünlü sanatçının mal varlığının önemli bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Vakfı ve LÖSEV’e bağışladığı duyurulmuştu.

Hatırlarsanız, Ferdi Tayfur’un vasiyeti geçtiğimiz günlerde basına açıklanmış ve ünlü sanatçının mal varlığının önemli bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Vakfı ve LÖSEV’e bağışladığı duyurulmuştu.

Detaylara bu içeriğimizde yer vermiştik:

Ancak vasiyette Tuğçe Tayfur’un adının geçmemesi büyük yankı uyandırmış, ünlü sanatçının kızı bu durumu kabul etmediğini açıklayarak sert sözlerle tepki göstermişti.

Ancak vasiyette Tuğçe Tayfur’un adının geçmemesi büyük yankı uyandırmış, ünlü sanatçının kızı bu durumu kabul etmediğini açıklayarak sert sözlerle tepki göstermişti.

O tepkisine ve konuya ilişkin paylaşımına da bu haberimizde detaylıca yer vermiştik:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tüm bu gelişmelerin ardından Tuğçe Tayfur düğmeye bastı ve mahkemeye başvurdu. Babasının mirasının hukuka uygun şekilde yönetilmesi ve hak kaybının önüne geçilmesi için kayyum atanmasını talep etti.

Tüm bu gelişmelerin ardından Tuğçe Tayfur düğmeye bastı ve mahkemeye başvurdu. Babasının mirasının hukuka uygun şekilde yönetilmesi ve hak kaybının önüne geçilmesi için kayyum atanmasını talep etti.

Ferdi Tayfur’un mirası üzerindeki bu kriz nasıl çözülecek, mahkemeden nasıl bir karar çıkacak? Hep birlikte göreceğiz.

Ferdi Tayfur’un mirası üzerindeki bu kriz nasıl çözülecek, mahkemeden nasıl bir karar çıkacak? Hep birlikte göreceğiz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın