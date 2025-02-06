Miras Kavgası Alevlendi! Tuğçe Tayfur Babası Ferdi Tayfur’un Mirasına Kayyum Atanmasını İstedi
Miras Kavgası Alevlendi! Tuğçe Tayfur Babası Ferdi Tayfur’un Mirasına Kayyum Atanmasını İstedi
Ferdi Tayfur’un vefatının ardından miras krizi patlak verdi! Açıklanan vasiyette adının geçmemesine sert tepki gösteren kızı Tuğçe Tayfur sosyal medyada ateş püskürmüştü. Olaylar büyüdü ve beklenen hamle geldi! Tuğçe Tayfur mal varlığına kayyum atanması için resmen başvuruda bulundu.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur’un ölümü sonrası miras kavgası büyüyor.
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Geçtiğimiz günlerde açıklanan vasiyette adının geçmemesi üzerine büyük tepki gösteren Tuğçe Tayfur şok bir hamle yaptı.
Babasının mal varlığı üzerinde oyunlar oynandığını öne süren Tayfur hukuki süreci başlattı ve miras için kayyum atanmasını talep etti.
Hatırlarsanız, Ferdi Tayfur’un vasiyeti geçtiğimiz günlerde basına açıklanmış ve ünlü sanatçının mal varlığının önemli bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Vakfı ve LÖSEV’e bağışladığı duyurulmuştu.
Ancak vasiyette Tuğçe Tayfur’un adının geçmemesi büyük yankı uyandırmış, ünlü sanatçının kızı bu durumu kabul etmediğini açıklayarak sert sözlerle tepki göstermişti.
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Tüm bu gelişmelerin ardından Tuğçe Tayfur düğmeye bastı ve mahkemeye başvurdu. Babasının mirasının hukuka uygun şekilde yönetilmesi ve hak kaybının önüne geçilmesi için kayyum atanmasını talep etti.
Ferdi Tayfur’un mirası üzerindeki bu kriz nasıl çözülecek, mahkemeden nasıl bir karar çıkacak? Hep birlikte göreceğiz.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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