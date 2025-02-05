En Çok Ona Yakışıyordu: Huzurum Kalmadı Filminde Ferdi Tayfur'u Kim Seslendirdi?
En Çok Ona Yakışıyordu: Huzurum Kalmadı Filminde Ferdi Tayfur'u Kim Seslendirdi?
2 Ocak'ta aramızdan ayrılarak sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, filmleriyle de şarkıları kadar büyülüyordu. Onlarca filmde rol alan ünlü sanatçı, çoğunlukla kendi sesini kullanmıyordu. 1980 yapımı Huzurum Kalmadı filminde onu kimin seslendirdiğine gelin birlikte bakalım!
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Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta aramızdan ayrılarak tüm sevenlerini yasa boğmuştu.
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Ardında sayısız eser bırakan Ferdi Tayfur, şarkılarıyla olduğu kadar filmleriyle de adından söz ettiren usta bir isimdi.
Serpil Çakmaklı ile başrollerini paylaştığı 1980 yapımı Huzurum Kalmadı da o filmlerden yalnızca biri.
Acı dolu bu filmde Ferdi Tayfur'u seslendiren isim ise Esen Günay'dı. Kadir İnanır, Ayhan Işık, Orhan Gencebay ve Yılmaz Güney'i de seslendiren Esen Günay'ın sesi Ferdi Tayfur'a çok yakışıyordu.
Usta sanatçı 2018 yılında aramızdan ayrılmıştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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