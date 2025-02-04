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Yeni Düşkünlüğümüz Hasçelikler and the City'den Possession Filmine Yapılan Gönderme Dikkatlerden Kaçmadı!

Yeni Düşkünlüğümüz Hasçelikler and the City'den Possession Filmine Yapılan Gönderme Dikkatlerden Kaçmadı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.02.2025 - 00:24

Twitch yayıncısı ve YouTuber Sude Belkıs, aylar önce aniden gelişen bir kararla izleyiciyi kırıp geçirecek bir dizi serisini başlattı. YouTube üzerinden yayınlanan Hasçelikler and the City, Belkıs'ın arkadaşlarıyla yarattığı karakterleri tıpkı çocukluğumuzdaki gibi hayal dünyamızla spontane geliştirerek yapılan harika bir diziye dönüştü. Dizinin 7. bölümünün sonunda Buse adlı karakterin metro sahnesinde Possession filmine gönderme yapılması dikkatlerden kaçmadı!

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Twitch yayıncısı ve YouTuber Sude Belkıs, aylar önce bir anlık fikirle arkadaşlarıyla birlikte bir dizi serisine başladı.

Twitch yayıncısı ve YouTuber Sude Belkıs, aylar önce bir anlık fikirle arkadaşlarıyla birlikte bir dizi serisine başladı.

Spontane çekilen bir vlogla başlayan Hasçelikler and the City dizisi, Belkıs ve arkadaşlarının farklı personalara bürünerek adeta çocukluğumuzda hayal ettiğimiz oyunları canlandırdığımız bir yapıya dönüştü.

Spontane çekilen bir vlogla başlayan Hasçelikler and the City dizisi, Belkıs ve arkadaşlarının farklı personalara bürünerek adeta çocukluğumuzda hayal ettiğimiz oyunları canlandırdığımız bir yapıya dönüştü.

Çok sevilen ve milyon izlenmelere ulaşan bölümleriyle dikkat çeken dizide izleyenlerin gözünden kaçmayan önemli bir göndermede bulunuldu.

Çok sevilen ve milyon izlenmelere ulaşan bölümleriyle dikkat çeken dizide izleyenlerin gözünden kaçmayan önemli bir göndermede bulunuldu.

Dizinin 7. bölümünde Buse'nin metro sahnesinde Possession filmine gönderme yapıldı.

Dizinin 7. bölümünde Buse'nin metro sahnesinde Possession filmine gönderme yapıldı.

O takdir edilesi sahneyi sizler için böyle bırakalım:

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1981 yapımı Possession'da Mark ve Anna'nın gerilimli ilişkisi anlatılıyordu. Hatta film yayınlandığı dönem bazı ülkelerde yasaklanmıştı. Bu göndermeyi nasıl buldunuz?

1981 yapımı Possession'da Mark ve Anna'nın gerilimli ilişkisi anlatılıyordu. Hatta film yayınlandığı dönem bazı ülkelerde yasaklanmıştı. Bu göndermeyi nasıl buldunuz?

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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