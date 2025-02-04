Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gassal Sayesinde İŞKUR Başvurularının Arttığını Duyurdu!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gassal Sayesinde İŞKUR Başvurularının Arttığını Duyurdu!
Ahmet Kural'ın başrolünde oynadığı Gassal ilk sezonuyla çok sevilmiş, sezon finalinin hemen ardından da ikinci sezon haberi gelmişti. TRT'nin Tabii platformunda yayınlanan dizi başta reklam politikası sebebiyle eleştirilse de yayınlanmasının ardından izleyicinin ilgisini ve beğenisini kazanmıştı. Gassallık mesleğine ilginin artmasını sağlayan dizi hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan da beklenmedik bir açıklama geldi.
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TRT Tabii'de yayınlanan Gassal, ilk sezonuyla büyük bir izleyici kitlesi elde etmiş ve çok sevilmişti.
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Senaryosunun yanı sıra müzikleriyle de kendine hayran bırakan dizinin ikinci sezonunun geleceğinin duyurulması büyük heyecan yaratmıştı.
İkinci sezonunda Hande Soral'ın da dahil olacağı diziyle ilgili Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'dan beklenmedik bir açıklama geldi.
Bakan Işıkhan, Gassal dizisi sayesinde İŞKUR başvurularının arttığını dile getirdi.
Dizi ekibine de ayrıca teşekkür etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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