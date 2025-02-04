Büyük Tartışma Yaratmış: Benedict Cumberbatch Yıllar Önce Rol Alıp Pişman Olduğu Filmi İlk Kez Açıkladı!

'Doctor Strange' ve 'Sherlock' yapımlarının yıldızı Benedict Cumberbatch geçtiğimiz günlerde Variety'nin “Know Their Lives” programına konuk oldu. Bu zamana kadar pek çok dizi ve filmde rol alan dünyaca ünlü oyuncu, 'İnsanları üzdüm ve buna saygı duyuyorum' diyerek pişmanlık duyduğu yapımı ilk kez açıkladı.