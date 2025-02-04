Büyük Tartışma Yaratmış: Benedict Cumberbatch Yıllar Önce Rol Alıp Pişman Olduğu Filmi İlk Kez Açıkladı!
Büyük Tartışma Yaratmış: Benedict Cumberbatch Yıllar Önce Rol Alıp Pişman Olduğu Filmi İlk Kez Açıkladı!
Kaynak: https://variety.com/2025/film/news/be...
'Doctor Strange' ve 'Sherlock' yapımlarının yıldızı Benedict Cumberbatch geçtiğimiz günlerde Variety'nin “Know Their Lives” programına konuk oldu. Bu zamana kadar pek çok dizi ve filmde rol alan dünyaca ünlü oyuncu, 'İnsanları üzdüm ve buna saygı duyuyorum' diyerek pişmanlık duyduğu yapımı ilk kez açıkladı.
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Tüm dünyayı kasıp kavuran Sherlock dizisiyle gönüllere taht kuran Benedict Cumberbatch pek çok popüler yapımda rol almış ve her bir karakterle büyük başarılar yakalamış bir oyuncu.
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Hem iyi oyunculuğu hem de sempatik halleriyle dünyanın her bir yanından hayran kitlesi oluşturan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde Variety’nin “Know Their Lives” programına konuk oldu.
Cumberbatch yıllar önce rol aldığı bir filmdeki rolünden duyduğu pişmanlığını ilk kez açıkladı. Yönetmenliğini Ben Stiller’ın üstlendiği “Zoolander 2” filmini işaret eden ünlü aktör gişede hayal kırıklığı yaratan yapımda 'All' adında cinsiyetsiz bir mankene hayat vermişti.
"Bunun için çok özür dilemek zorunda kaldım. Bu konuda konuşmak çok zor," diyen Cumberbatch, "O insan grubunu seviyorum ve ilk seferinde ikonik olan ve büyük hayranı olduğum bir şeyin parçası olma şansıydı. Ama karmaşıklaştı, yanlış anlaşıldı ve insanları üzdüm. Buna saygı duyuyorum, bu yüzden muhtemelen bunu bir daha yapmazdım." açıklamasında bulundu.
Hatta bu komedi filminin fragmanı internette yayınlanır yayınlanmaz tepki çekmiş. LGBTQ aktivistleri, Cumberbatch yüzünden sinemaseverleri filmi izlememeye çağırıp bir de çevrimiçi imzayla boykot çağrısında bulunmuş.
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Geçen yıl David Duchovny'nin Fail Better podcast'inde felaket sonuçların kendisini gafil avladığını söyleyen dünyaca ünlü oyuncu, "‘Zoolander 2'de beni en çok korkutan şey, komik olduğunu düşündüğüm şeyi kaybediyor olmamdı, kendimi sorgulamamdı... 'Zoolander 2’ benim için kesinlikle kör edici oldu. Ve beni kesinlikle uzun süre etkiledi." ifadelerini kullandı.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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