"Filmler Yıllardır İzinsiz Kopyalanıyor": Münir Özkul'un Kızı Dev Yapım Şirketlerine Karşı Dava Açtı!

Dilekçede, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na (FSEK) referans verilerek, Münir Özkul'un adıyla anılan bir dizi filmde, Özkul ile yapım şirketleri arasında herhangi bir anlaşma olmadığına dikkat çekildi. Filmler çekildiği dönemde, yapım şirketlerinin YouTube, Netflix ve CD/DVD/BluRay ile TV kanallarından gelir sağladığı, ancak lisanslama işlemlerinin bulunmadığı ifade edildi. Sözleşmelerin sadece sinema salonlarında gösterimle ilgili olduğu ve bu nedenle gerekli izinlerin yeniden alınmadığı belirtildi.