"Filmler Yıllardır İzinsiz Kopyalanıyor": Münir Özkul'un Kızı Dev Yapım Şirketlerine Karşı Dava Açtı!
"Filmler Yıllardır İzinsiz Kopyalanıyor": Münir Özkul'un Kızı Dev Yapım Şirketlerine Karşı Dava Açtı!
Türk sinema ve tiyatro tarihine adını altın harflerle kazıyan Münir Özkul Yeşilçam'ın efsane sanatçılarından biri olmuştu. Yüzlerce filmde rol alıp Mahmut Hoca'dan Yaşar Usta'ya, Turşucu Kazım'dan, Mehmet Çavuş'a kadar pek çok karakterle hafızalarımıza kazınmıştı.
T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre; 93 yaşında hayatını kaybeden Münir Özkul’un mirasçıları, yapım şirketlerine telif hakları davası açtı. Usta sanatçının kızı Güner Özkul, babasının yer aldığı filmlerin izinleri olmadan kopyalandığını öne sürdü. Usta ismin hayattayken dahi en ufak bir maddi karşılık alamadığı da söylendi.
Kaynak: T24
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hababam Sınıfı, Neşeli Günler, Gülen Gözler, Aile Şerefi, Gırgıriye, Süt Kardeşler gibi yüzlerce yapımda rol alan Münir Özkul hiç şüphesiz Yeşilçam'ın dev isimlerinden biridir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Mahmut Hoca", "Yaşar Usta" gibi pek çok karakterle gönüllerimizi fetheden ancak 2018 yılında aramızdan ayrılan usta oyuncu cephesinde bir gelişme yaşandı.
T24'ten Sibel Yükler'in haberine göre; Münir Özkul’un mirasçılarından biri olan kızı Güner Özkul, yapım şirketlerine telif hakları davası açtı. Münir Özkul'un adıyla özdeşleşmiş filmlerin izinsiz kopyalanıp kullanıldığı ve kendisinin hayattayken de bu durumdan hiçbir kazanç sağlamadığı belirtildi. Yeşilçam dönemine ait filmlerin, televizyon kanalları ve dijital platformlarda, reklamlar aracılığıyla yapımcıların büyük gelir elde ettiği vurgulandı.
1998 yılında "devlet sanatçısı" unvanı alan, 100’dan fazla yapım için kamera karşısına geçen Özkul’un kızı, günümüzde hala hem televizyonda yayınlanan hem de dijital platformlarda erişime açık halde olan bu yapımlardan herhangi bir şekilde telif elde edemedikleri gerekçesinin altını çizdi.
Özkul’un avukatı Bişar Abdi Alinak'ın mahkemeye sunulan dilekçesinde; "hukuka aykırılığın tespiti, kullanımlardan men edilmesi ve yapımların başka şirketlere devrinin tedbiren önlenmesi" konusunda yapım şirketlerine yönelik ihtiyati tedbir talep edildiği yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eğer hukuki süreç Özkul ailesi adına olumlu sonuçlanırsa Münir Özkul'un bugüne dek rol aldığı filmler, ATV, Now TV, Kanal D, Star TV, Show TV, TV8, DigiTürk, TV+, TiviBu, YouTube ve Netflix gibi çeşitli kanal ve dijital platformlarda, ayrıca CD/DVD/BluRay formatlarında yayınlanacak olan her türlü kopyaları, telif hakları çerçevesinde düzenlenecek.
Ailenin avukatı Bişar Abdi Alinak ise davaya ilişkin şu açıklamaları yaptı:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın